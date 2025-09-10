Von PETER HITCHENS

Es sieht so aus, als ob der Krieg in der Ukraine noch viele Jahre andauern wird. Und das wird kein Zufall sein. Es könnte sogar das sein, was der Westen insgeheim will.

Wir wissen dies aufgrund einer verblüffenden Bemerkung am Freitag von Tony Radakin, dem bemerkenswerten Juristen, der gerade als Chef der britischen Streitkräfte zurückgetreten ist.

Sir Tony gab ein unkluges Interview dem BBC-Moderator Nick Robinson, einem Mann, der in außenpolitischen Fragen so ahnungslos ist, dass er tatsächlich die russische Armee als „Rote Armee“ bezeichnete – als ob der sowjetische Kommunismus nicht schon vor 34 Jahren zusammengebrochen wäre.

Admiral Radakin hätte einen solchen Fehler nicht gemacht. Er gehört zur absoluten Elite der britischen Verteidigungspolitik. Er hat nicht nur einen Abschluss in Rechtswissenschaften, er qualifizierte sich auch als Barrister und erwarb dann noch einen Master in internationalen Beziehungen und Verteidigungsstudien, während er in der Marine diente.

Tatsächlich studierte er so viel, dass es erstaunlich ist, dass er überhaupt Zeit fand, zur See zu fahren. Doch das tat er – und er wurde zum Befehlshaber der königlichen Marine.

Er sagte Mr. Robinson, dass der Ukraine-Krieg ein „Desaster für Russland“ sei, nicht zuletzt wegen Wladimir Putins Scheitern, mehr Land einzunehmen oder Kiew zu erobern.

Sir Tony witzelte, eine Schnecke hätte die Ukraine schneller durchqueren können als Putins Armeen. Treffend genug – und wie ich so oft sage, können unsere Kriegsbegeisterten sich nicht entscheiden, ob Russland eine nutzlose, verfallene Macht oder eine gewaltige Bedrohung für ganz Europa ist. Eines von beidem. Nicht beides.

Doch dann kam der explosive Moment der Enthüllung. Der Admiral sagte zunächst voraus, dass, wenn Russland weiter um das ukrainische Land kämpft, das es beansprucht, es weitere zwei Millionen Männer verlieren werde, getötet oder verwundet, zusätzlich zu der Million, die es bereits verloren haben soll.

Dann sagte er: „Es geht um die Tapferkeit der Ukraine, um den Mut der Ukraine, um unsere Unterstützung für die Ukraine, damit sie im Kampf bleibt und weiterhin diesen Preis von Russland einfordert.“

Gerade die Offenheit dieses letzten Teils ist so verblüffend. Ich denke, der Westen will gar nicht unbedingt Frieden. Die westliche Politik in dieser Region hat das Ziel, eine russische Erholung zu verhindern.

Dies ist seit dem Moment so, als sie vor 33 Jahren im Pentagon vom Ultra-Falken Paul Wolfowitz entworfen wurde. Aber so klar wird es selten ausgesprochen.

Ich erwähne häufig das Eingeständnis des früheren CIA-Chefs und US-Verteidigungsministers Leon Panetta im März 2022, dass „es ein Stellvertreterkrieg mit Russland ist, ob wir es so nennen oder nicht“.

Ich bin sicher, er wünscht heute, er hätte geschwiegen. Doch die meisten begreifen nicht die üble Bedeutung dieses Ausdrucks: Er heißt, dass der Westen die Ukraine als Rammbock gegen Russland benutzt – aber nicht selbst direkt am Krieg teilnimmt.

Es ist schön und gut, von Russlands großen Verlusten zu sprechen, doch auch die Ukraine hat enorme Verluste erlitten – deren Zahlen sind zwar militärisches Geheimnis, doch sie setzen sich fort.

Die „Koalition der Willigen“, die von europäischen Staaten zusammengestellt wurde, scheint einzig den Zweck zu haben, diesen Krieg am Laufen zu halten, selbst wenn die Amerikaner das Interesse verlieren.

Kann mir bitte jemand erklären, welches nationale Ziel wir damit verfolgen? Europa gibt dreimal so viel für seine Militärs aus wie Russland, ein wirtschaftlicher Zwerg.

Die nicht-rote russische Armee bewegt sich angesichts ernsthaften Widerstands langsamer als ein Weichtier. Und doch soll sie das Schreckgespenst unserer Zeit sein, das uns alle bedroht.

Gibt es da oben irgendjemanden, der denken kann? Ein Jurastudium ist dafür nicht erforderlich