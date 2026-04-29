Herr Araghchi geht nach Russland

Pepe Escobar

Von jetzt an ist klar, dass keine Einigung möglich – und realistisch – sein wird ohne russischen Einfluss.

Man spricht von einem Auftritt voller Bedeutung.

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi begab sich auf eine hochrangige diplomatische Tour nach Islamabad, Maskat und St. Petersburg an Bord des Flugs „Minab 168“ der Meraj Airlines.

Zur Erinnerung natürlich an die 168 Schülerinnen aus Minab, die vom Imperium des Chaos, der Lügen, der Plünderung und der Piraterie getötet wurden.

Bevor er seine Reise antrat, kam Araghchi direkt auf den Punkt:

„Es ist einige Zeit her, seit Treffen mit Russland stattgefunden haben. Wir nutzen die aktuelle Gelegenheit, um Konsultationen mit unseren russischen Freunden über Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Krieg abzuhalten. Diese Koordination wird wichtig sein.“

Araghchi erklärte die Bedeutung der Überprüfung von Verhandlungen in Pakistan und „unter welchen Bedingungen Verhandlungen fortgesetzt werden könnten“. Gespräche im Oman „werden zu einer stärkeren Ausweitung der Beziehungen zu Nachbarn führen, insbesondere in den südlichen Regionen des Persischen Golfs“.

Zur Straße von Hormus: „Konsultationen mit Oman waren ebenfalls notwendig… Wir teilen viele gemeinsame Ansichten mit Oman, und es wurde vereinbart, dass die Diskussionen auf Expertenebene fortgesetzt werden.“

Araghchi traf in St. Petersburg nicht nur seinen Amtskollegen, Großmeister Sergej Lawrow, wie es das Protokoll vorsieht. Er und seine kleine Delegation wurden persönlich von Präsident Wladimir Putin empfangen.

Mit höchst eleganter, messerscharfer Darstellung fasste Putin das gesamte Neue Spiel zusammen, das durch den Krieg gegen den Iran entstanden ist.

Drei absolut zentrale Punkte:

Respekt für den Obersten Führer Ayatollah Mojtaba Khamenei:

„Ich möchte zu Beginn des Gesprächs anmerken, dass ich letzte Woche eine Botschaft des Obersten Führers des Iran erhalten habe. Ich möchte Sie bitten, meine aufrichtigsten Worte des Dankes dafür zu übermitteln und zu bestätigen, dass Russland ebenso wie Iran beabsichtigt, unsere strategischen Beziehungen fortzusetzen. Bitte übermitteln Sie dem Obersten Führer Worte des Dankes für diese Botschaft und Wünsche für das Beste, Gesundheit und Wohlergehen.“ Der Kampf Irans dreht sich um Unabhängigkeit und Souveränität:

„Wir sehen, wie mutig und heldenhaft das Volk des Iran für seine Unabhängigkeit und Souveränität kämpft. Natürlich hoffen wir sehr, dass sich das iranische Volk, gestützt auf diesen Mut und das Streben nach Unabhängigkeit, unter der Führung seines neuen Führers, durch diese schwierige Zeit der Prüfungen hindurchsetzen wird und dass der Frieden vorherrscht.“ Russland ist voll dabei:

„Von unserer Seite aus werden wir alles tun, was Ihren Interessen und den Interessen aller Völker der Region dient, um sicherzustellen, dass dieser Frieden so bald wie möglich erreicht wird. Sie kennen unsere Position sehr gut.“

Araghchi bestätigte seinerseits, dass Iran und Russland in einer „strategischen Partnerschaft auf höchster Ebene“ stehen. Zudem „hat sich für alle bewiesen, dass Iran Freunde und Verbündete wie die Russische Föderation hat, die in schwierigen Momenten an der Seite Irans stehen. Wir sind Ihnen dankbar für Ihre starken und festen Positionen zur Unterstützung der Islamischen Republik Iran.“

Zu sagen, dass das Imperium der Piraterie viel zu bedenken haben wird, ist natürlich die Untertreibung des Jahrhunderts.

Das Spiel wenden

Araghchis große Tour hat das Spiel auf mehrere Arten gewendet.

Zunächst übermittelte Iran eine Reihe scharfer Botschaften an die pakistanischen Vermittler, die theoretisch die Amerikaner erreichen sollten.

Die zentralen Punkte:

Betonung der 10 Punkte und vollständige Verpflichtung zu allen.

Iran ist nur zu rationalen und fairen Verhandlungen bereit.

Die USA haben kein Recht, rote Linien festzulegen.

Iran wird sich den Exzessen der USA nicht beugen (und das beinhaltet keine Seeblockade).

Pakistan muss absolut neutral bleiben.

Doch das war nur der Anfang. Teheran übergab den pakistanischen Vermittlern anschließend einen Drei-Stufen-Plan für alles, was von jetzt an geschehen soll.

Die erste Phase der Verhandlungen muss sich auf die Beendigung des Krieges – endgültig – konzentrieren und ernsthafte Garantien sichern, wie etwa vom UN-Sicherheitsrat bestätigt. Die zweite Phase sollte sich mit dem Management der Straße von Hormus nach Kriegsende befassen. Erst in der dritten Phase sollte das iranische Nukleardossier behandelt werden.

Das bedeutet, dass Teheran von jetzt an nicht mehr über das Atomprogramm verhandeln wird – überhaupt nicht. Entscheidend ist die Beendigung des Krieges; die Aufhebung der Sanktionen; die Modalitäten der Entschädigung; und die Aufhebung der US-Seeblockade.

Das Nukleardossier „könnte später in einem separaten Abkommen behandelt werden“ – und erst nachdem der Krieg beendet ist.

Man beachte den frontalen Zusammenstoß mit dem Imperium der Piraterie – da Trump darauf besteht, dass das Nukleardossier „der einzige Punkt ist, der wirklich zählt“.

Iran hat es nun vom Schachbrett entfernt.

Trump bleibt dabei: kein Ende des Krieges ohne ein Atomabkommen.

Teheran schließt nun jede Atomdiskussion aus, solange der Krieg nicht beendet ist.

Wer könnte diese Lücke überbrücken?

Hier kommt Russland ins Spiel.

Und genau das dürfte in St. Petersburg im Rahmen der „strategischen Partnerschaft auf höchster Ebene“ besprochen worden sein. Ob Trump bereit sein wird, auf Putin zu hören, ist ein völlig anderes Spiel.

Das bisherige Verhandlungsmodell ist tot

Nun noch einmal zu der Frage, wer wirklich die Karten in der Hand hält. Teheran hat einen entscheidenden Zug gemacht. Schluss mit der Anpassung an die verdrehte Agenda des Imperiums der Piraterie. Das bisherige Verhandlungsmodell ist tot.

Was jetzt zählt, ist höchst strategisch – und nutzt die faktische strategische Niederlage, die Iran den Amerikanern zugefügt hat.

Also keine strategischen Zugeständnisse mehr ad infinitum, konditioniert durch den sprichwörtlichen imperialen „maximalen Druck“. Keine Scheinverhandlungen mehr unter Belagerung.

Das ist das persische Urteil über die amerikanische Art der „Diplomatie“ – die nichts anderes ist als ein Instrument, aufgelöst im Feuer offener Zwangsmaßnahmen und aller Formen von Druck. Jetzt ist es das Schlachtfeld, das die Bedingungen diktiert – ebenso wie neue geoökonomische Realitäten.

Kein Wunder, dass Team Trump 2.0 außer sich ist.

Vor allem, weil Moskau nun ein direkter Akteur mit eigenem Einsatz ist. Die Architektur von Araghchis Reisen war ein Volltreffer.

Von jetzt an ist klar, dass keine Einigung möglich – und realistisch – sein wird ohne russischen Einfluss.

Barbaren unterschätzen die Perser auf eigene Gefahr. Was wir jetzt beobachten, ist Diplomatie, die in einer neuen Lego-Umgebung neu angeordnet wird. Das Imperium der Piraterie, mit all seinen destruktiven Plänen, ist nun gezwungen, sich mit dem mächtigen Iran auseinanderzusetzen, der aus diesem Krieg hervorgeht.

Der vorherige existiert nicht mehr.