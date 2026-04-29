Iran will den USA in den kommenden Tagen einen überarbeiteten Vorschlag vorlegen, während sich parallel ein mögliches „Zusammenbruchsszenario“ abzeichnet und weiter Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Behauptung von Trump auf Twitter: Teheran habe Washington mitgeteilt, man befinde sich in einem „Zustand des Zusammenbruchs“ und die Iraner wollten, dass die USA die „Straße von Hormus öffnen“ – während sich ein „Tank-Top-Szenario“ abzeichnet.

– während sich ein „Tank-Top-Szenario“ abzeichnet. Trump scheint nicht offen für den Vorschlag des Iran zu sein , der davon abhängt, dass die US-Seeblockade beendet und die Atomfrage auf künftige Verhandlungen verschoben wird (CNN). Teheran arbeitet an einem überarbeiteten Plan, der in „wenigen Tagen“ übermittelt werden soll .

, der davon abhängt, dass die US-Seeblockade beendet und die Atomfrage auf künftige Verhandlungen verschoben wird (CNN). Teheran . Der erste mit Rohöl beladene japanische Tanker aus einem saudischen Hafen verlässt die Straße von Hormus erfolgreich ohne iranische Einmischung.

verlässt die Straße von Hormus erfolgreich ohne iranische Einmischung. Ein iranischer Analyst erklärt, Teheran glaube, es könne Trumpund die Konfrontation mit den USA in Hormus überstehen, und führt dabei „Munitionsvorräte, Märkte und die Zwischenwahlen“an.

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Überarbeiteter Plan soll in den „nächsten Tagen“ vorliegen

Es gibt also zumindest einen gewissen Austausch. Trump soll einen ersten Vorschlag des Iran abgelehnt haben, der sich darauf konzentrierte, dass die USA die Meerenge freigeben, die Atomfrage jedoch auf künftige Gespräche verschiebt – und zwar erst nach einem Ende des Krieges. Teheran überarbeitet den Vorschlag Berichten zufolge und wird voraussichtlich in den kommenden Tagen einen überarbeiteten Vertragsentwurf vorlegen. CNN berichtet im Folgenden über den aktuellen Stand:

Vermittler in Pakistan rechnen damit, in den nächsten Tagen einen überarbeiteten Vorschlag aus dem Iran zur Beendigung des Krieges zu erhalten, nachdem US-Präsident Donald Trump angedeutet hatte, dass er eine frühere Fassung nicht akzeptieren werde, wie Quellen aus dem Umfeld des Vermittlungsprozesses gegenüber CNN angaben. Den Quellen zufolge sollte der iranische Außenminister Abbas Aragchi heute nach einem Besuch in Russland nach Teheran zurückkehren; sie fügten hinzu, dass er sich voraussichtlich mit den Führern des Regimes beraten werde. Dieser Prozess verlaufe langsam, so die Quellen, da es schwierig sei, mit dem Obersten Führer Mojtaba Khamenei zu kommunizieren, dessen Aufenthaltsort geheim gehalten wird.

Derzeit gibt es zahlreiche Spekulationen und Spekulationen von Laien über „Hardliner“ versus „Gemäßigte“ im Iran und darüber, wer tatsächlich das Sagen hat, während Berichte besagen, dass die IRGC keinerlei Kontakt mit dem unzuverlässigen Washington wünscht. Unterdessen steht außer Frage, dass der Iran die verlängerte Waffenruhe nutzt, um sich militärisch wieder aufzurüsten und neu zu formieren.

Trump behauptet, die Iraner befänden sich im „Zustand des Zusammenbruchs“

Buchstäblich eine Minute vor Börsenbeginn gibt Präsident Trump folgende gewichtige Behauptung ab: Er sagt, Teheran habe Washington mitgeteilt, man befinde sich in einem „Zustand des Zusammenbruchs“ und die Iraner wollten, dass die USA „die Straße von Hormus öffnen“. Selbst wenn dies wahr wäre – warum sollten die Iraner so etwas ihrem Feind während eines Kriegszustands gestehen?

Es gab zwar einige Anzeichen für politische Risse – insbesondere Spannungen zwischen der IRGC und der zivilen Führung –, doch bislang sind die Beweise bestenfalls anekdotisch. Derzeit scheint sich die interne Debatte der iranischen Regierung darum zu drehen, ob man mit den USA sprechen soll oder nicht – doch auch hier gilt: Inmitten des Nebels des Krieges können die westlichen Mainstream-Medien nur spekulieren, abgesehen von der seltenen „anonymen“ iranischen Quelle, die einem Reporter vielleicht etwas ins Ohr flüstert.

Ölpreis steigt auf 3-Wochen-Hoch, da Trump dem Iran-Vorschlag offenbar nicht aufgeschlossen gegenübersteht

Berichten vom Montagabend und der Nacht zufolge scheint Präsident Trump dem jüngsten Vorschlag des Iran zur Beendigung des Konflikts nicht aufgeschlossen gegenüberzustehen. Dieser Vorschlag sieht die Aufhebung der US-Seeblockade vor, verschiebt die Lösung der Atomfrage jedoch auf spätere Verhandlungen. Infolgedessen sind die Ölpreise weiter gestiegen und kletterten am Dienstagmorgen über 110 Dollar pro Barrel – ein Höchststand seit drei Wochen, vor dem Hintergrund der Befürchtungen einer anhaltenden Sperrung der Meerenge. Was die jüngsten Tanker betrifft, die es tatsächlich durchgeschafft haben, beschreibt CBS:

Vier zivile Schiffe haben am Dienstag offenbar ohne iranische Einmischung den Persischen Golf durch die Straße von Hormus verlassen, darunter ein japanischer Öltanker mit rund zwei Millionen Barrel Rohöl aus Saudi-Arabien. Der unter panamaischer Flagge fahrende Rohöltanker „Idemitsu Maru“ lief laut öffentlich zugänglichen Daten der Schiffsverfolgungswebsite MarineTraffic Anfang März den Industriehafen Juamyah in Saudi-Arabien an. In der vergangenen Woche lag er vor der Küste von Abu Dhabi im Persischen Golf vor Anker, bis er am späten Montag in Richtung der iranischen Insel Larak in der Straße von Hormus segelte. Am Dienstagmorgen zeigten Tracking-Daten, dass das Schiff südlich der iranischen Insel Larak vorbeifuhr, die laut Analysten vom Regime als „Mautstelle“ genutzt wurde, um Gebühren von einigen Schiffen zu erheben, bevor die Militärbehörden die Meerenge letzte Woche erneut vollständig für den Verkehr sperrten.

Das Weiße Haus hat betont, dass im Rahmen eines künftigen Abkommens keine Regelung zur Erhebung von Mautgebühren durch den Iran vorgesehen sei, doch die Iraner scheinen auf dieser Frage Druck auszuüben und haben erklärt, die Mittel würden zum Wiederaufbau des Landes nach den Verwüstungen durch die US-amerikanisch-israelischen Luftangriffe beitragen.

Die drei M

Die unabhängige Nachrichtenagentur Drop Site berichtet, dass der Iran nun seine eigenen Bedingungen für ein Kriegsende stellt, während Präsident Trumps Verhandlungsstrategie ins Stocken gerät. Ein iranischer Analyst erklärte, Teheran sei überzeugt, die drei M auf seiner Seite zu haben: „Munition, Märkte und die Midterms (Zwischenwahlen).“

Der Bericht zitiert Hassan Ahmadian, einen bekannten iranischen Analysten und außerordentlichen Professor an der Universität Teheran, der erklärt: „Die Iraner sagen, die Zeit arbeite zu unseren Gunsten, was die drei Ms angeht: Munition, Märkte und die Zwischenwahlen. Diese drei Ms stärken die Position des Iran und schwächen die Position der USA.“

„Offensichtlich wollen die USA etwas vorweisen können, um sagen zu können: ‚Wir haben den Iran unter Druck gesetzt und das hier erreicht.‘ Meiner Einschätzung nach sind die Iraner fest entschlossen, den USA genau das zu verwehren – sie würden Trump nicht das geben, was er als Sieg ansieht“, fügte er hinzu.

Ein anderer iranischer Beamter, der in die Verhandlungen eingeweiht ist und daher anonym bleiben möchte, erklärte: „Wir treiben derzeit unser eigenes Konzept voran und halten eine Fortsetzung der Verhandlungen für sinnlos, solange die US-Regierung die Seeblockade nicht aufhebt.“

„Der Konflikt hat sich ausgeweitet, und natürlich geht es nicht mehr nur um die Atomfrage“, fügte der Beamte hinzu. Tatsächlich konzentriert sich der jüngste Vorschlag für einen Waffenstillstand aus Teheran darauf, dass die US-Marine ihre Blockade beendet, und lässt die Atomfrage für spätere Beratungen offen, da sich diese bei den vorangegangenen Gesprächen in Islamabad als Sackgasse erwiesen hat.

Doch Washington hat seine eigenen Druckmittel geltend gemacht:

New reporting from Bloomberg shows Iran has 22 more days of available storage.



“The Islamic Republic has enough unused storage capacity to last another 12 to 22 days, Kpler analysts wrote in a report Monday.”



But even more importantly, they highlighted the time horizon until… — Brett Erickson (@BrettErickson28) April 28, 2026

Übersetzung von „X“: Einem neuen Bericht von Bloomberg zufolge verfügt der Iran noch über Lagerkapazitäten für 22 weitere Tage. „Die Islamische Republik verfügt über genügend ungenutzte Lagerkapazitäten, um weitere 12 bis 22 Tage zu überbrücken, schrieben Kpler-Analysten am Montag in einem Bericht.“ Noch wichtiger ist jedoch, dass sie den Zeithorizont hervorhoben, bis der Iran die wirtschaftlichen Auswirkungen zu spüren bekommen würde. „Dennoch wird die Blockade die Gewinne des Iran nicht ganz so schnell treffen, da die Auswirkungen auf die Einnahmen erst in etwa drei bis vier Monaten zu spüren sein werden, so Kpler.“

„Tank Tops“ zeichnen sich ab

Präsident Trump erläuterte – auf seine ganz eigene Art und Weise – das, was wir letzte Woche beschrieben haben: Die Zeit für Teheran läuft ab … da die Ölblockade den Fluss der iranischen Wirtschaft dauerhaft zum Erliegen bringt …

Trump erklärte am Sonntag gegenüber Fox News, dass die US-Blockade des Verkehrs von und zu iranischen Häfen erheblichen Druck auf die Exportinfrastruktur des Landes ausübt:

„Wenn riesige Mengen Öl durch das System fließen und diese Leitung aus irgendeinem Grund geschlossen wird, weil man das Öl nicht mehr in Tanks oder Schiffe umfüllen kann – was ihnen passiert ist, da sie wegen der Blockade keine Schiffe haben –, dann explodiert diese Leitung von innen heraus, sowohl mechanisch als auch in der Erde.“ „Es ist etwas, das passiert, wenn es einfach explodiert. Und sie sagen, dass sie nur noch etwa drei Tage Zeit haben, bevor das passiert. Und wenn es explodiert, kann man es, egal was passiert, niemals wieder so aufbauen, wie es war.“

Wie Hugh Hendry feststellte, läuft dem Iran die Zeit davon:

„Das iranische Ölsystem ist nicht darauf ausgelegt, stillzustehen. Es ist darauf ausgelegt, zu fließen. Es ist ein Fließsystem. Öl kann nicht einfach im Boden verbleiben, während Strategen über Landkarten streiten und darüber, wie viel Uranstaub abgegeben werden soll. Es muss fließen. Der Iran und sein System müssen kontinuierlich in Bewegung bleiben – vom Gestein im Untergrund über den Tanker im Hafen bis hin zum chinesischen Käufer in Asien. Hält man lange genug inne, bricht die ganze Maschine zusammen. Unterbrich diesen Fluss. Und das Problem sind nicht nur entgangene Einnahmen in Höhe von vierzig, fünfzig, sechzig Milliarden Dollar. Das ist das geringste deiner Sorgen. Das Problem ist physischer Natur und irreversibel. Denn wenn du die Quelle plötzlich stilllegst, denk daran, dass es keine physischen Lagermöglichkeiten gibt. Sie pumpen, sie laden, sie verschiffen. Wenn sie nicht verladen können, wenn sie nicht verschiffen können, können sie nicht pumpen. Und wenn man die Bohrlöcher plötzlich schließt, sinkt der Druck unter der Erde verdammt schnell. Weißt du, was dann passiert? Der schwere, klebrige Mist im Öl verklumpt, verklumpt in den winzigen Löchern im Gestein und wird wie Klebstoff. Er hält das Öl fest. Er macht es verdammt schwer, es zu fördern. Und sobald dieser Schaden einmal angerichtet ist, ist er dauerhaft. Man verliert einen großen Teil des Öls. Je aktiver der Iran ist – sei es durch Theater oder durch Bluff –, je länger er in einer Pattsituation verharrt, desto mehr zerstört er aktiv das Einzige, worauf er tatsächlich angewiesen ist. Das ist die Falle. Und man liest das nicht in der Presse, aber man liest es verdammt noch mal auf den Bildschirmen. Denn hier hört die Kluft zwischen der Darstellung der Medien und dem Preis auf, subtil und irrelevant zu sein, und deshalb haben die Aktienmärkte etwas ganz anders eingepreist. Das iranische System, der Gegner, kann es sich nicht leisten, gestört zu bleiben, ohne sich selbst zu schaden. Das ist es, was im Preis des Aktienmarktes steckt.“

Wir haben hier ausführlich über den Zeitplan für die „Tank-Tops“ berichtet – weniger als 15 Tage vor Beginn der Sperrzeiten.

Teheran will ohne JD Vance nicht verhandeln

Bei der gescheiterten zweiten Runde der Pakistan-Gespräche, die noch vor ihrem Beginn scheiterte, sollte Vizepräsident JD Vance die US-Delegation leiten. Dies war Berichten zufolge ein Wunsch der iranischen Seite und ist wahrscheinlich immer noch das, womit ihr Verhandlungsteam lieber zu tun hätte. Andererseits heißt es laut Drop Site: „Der Iran verachtet Trumps Sonderbeauftragten Steve Witkoff zutiefst und betrachtet ihn als jemanden, der sowohl diplomatische Prozesse nicht versteht als auch in technischen Fragen völlig ahnungslos ist.“

Dies liegt daran, dass „Kushner vom Iran als Israels Mann am Verhandlungstisch angesehen wird.“ Dies hat zu folgender Einschätzung und angeblicher Schlussfolgerung geführt: „Der Iran, so der hochrangige Beamte, sehe keinen Grund, mit diesen beiden zu verhandeln, ohne dass eine Persönlichkeit wie Vizepräsident JD Vance anwesend sei.“

Im Zuge des verlängerten Waffenstillstands ist es im gesamten Golf ruhig geworden, mit der Ausnahme, dass die Kämpfe im Südlibanon trotz des von den USA vermittelten ‚Waffenstillstands im Libanon‘ weiterhin toben:

⚡️Hezbollah publishes footage of them striking 2 Merkava tanks belonging to the Israeli army in southern Lebanon with FPV drones pic.twitter.com/daqtTEqA4q — War Monitor (@WarMonitors) April 27, 2026

Übersetzung von „X“: Die Hisbollah veröffentlicht Aufnahmen, auf denen zu sehen ist, wie sie mit FPV-Drohnen zwei Merkava-Panzer der israelischen Armee im Südlibanon angreift

Letzte Woche, als eine Flut von Schlagzeilen verkündete, dass eine zweite Verhandlungsrunde unmittelbar bevorstehe, und nachdem der iranische Außenminister bereits in Islamabad gelandet war, um bilaterale Gespräche mit pakistanischen Vermittlern zu führen, gab es voreilige Berichte, dass Vance auf dem Weg nach Islamabad sei. Die Mainstream-Medien behaupteten, der Iran würde Washington im Grunde um Verhandlungen anflehen. „Doch wie sich herausstellte, saß Vance gar nicht im Flugzeug, und der Iran bestritt weiterhin, dass er die Absicht habe, sich mit US-Vertretern in Pakistan zu treffen“, betont Drop Site.

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