Herr Generalsekretär Alain Berset: Sie werden der Schweiz immensen Schaden zufügen

Claudio Prader

Gestern hat die parlamentarische Versammlung des Europarats Alt-Bundesrat Alain Berset mit 114 von 245 gültigen Stimmen zum neuen Generalsekretär gewählt. Er wird sein Amt am 18. September 2024 antreten. Gratulation Herr Berset, Sie haben gewonnen. Auch wenn ich gehofft habe, Sie würden verlieren. Weil mit Ihnen an den Schalthebeln der Europäischen Union kann die Schweiz nur in Turbulenzen geraten! Wir alle wissen, wie geschickt Sie mit Hebeln umgehen können. So geschickt, dass französische Kampfflugzeuge Ihnen den Weg zum richtigen Flughafen weisen müssen. «Honi soit qui mal y pense», würde man in Ihrer Muttersprache sagen. Als Eidgenosse in der Position des Generalsekretärs werden Sie der Schweiz – unserem unabhängigen Land, immensen Schaden zufügen. Und ich erkläre Ihnen in diesem Beitrag gerne auch, weshalb.

Die Details zur Wahl haben wir alle mittlerweile in der Tagespresse gelesen. Analog, digital. So erspare ich Ihnen das Kleingedruckte und komme gleich zu ein paar grundsätzlichen Gedanken. Wer die Wahl von Alain Berset zum Generalsekretär des Europarates aus einer anderen Perspektive betrachtet, dem kann es gleichwohl deftig den Magen umdrehen. Gerade so, als sässe man in einem Flugzeug. Mit Alain Berset als Pilot am Steuerknüppel. Weil, naja, Sie wissen …

Trotz allem, es ist mir lieber, der ehemalige Innenminister schmiert auf dem EU-Parkett als Vermittler ab, als dass er mit seinem Privatjet über der Schweiz urplötzlich aus den Wolken herausbricht und wild taumelnd irgendwo mit einem lauten Knall auf einem Kinderspielplatz aufschlägt. Apropos abschmieren: Weshalb lesen wir in den Mainstream-Medien nichts über Berset’s Crash-Landung in Strassburg?

So sehr wir alle – auch wir Medienleute, von dieser Wahl abgelenkt sind. Und mitunter