Heterosexualität ist der totale Klimakiller

Bad Ballerburg: Inzwischen gibt es bereits viele Aktivistinnen (das sind die Zweibeiner mit biologisch voreingebauter Gebärvorrichtung), die es ablehnen Kinder zu bekommen, weil dies den Planeten Erde übergebührlich belastet. Darüber hinaus hat diese spezielle Klima-Klientel enorme psychische Probleme mit Heteros. Zudem müssen sie im Erwachsenenalter selbst darüber befinden, ob es nicht besser gewesen wäre, dass ihre eigenen Eltern sie nicht in diese Welt gesetzt hätten. Psychische Probleme deshalb, weil sie heute imstande wären diese grauenvolle Tat ihrer Eltern im Nachgang für sich selbst und eigenverantwortlich für den Planeten zu korrigieren, es aber trotz vermeintlich besserer Erkenntnis (die von vielen Heteros so nicht geteilt wird) vor lauter Feigheit nicht auf die Kette bekommen diesen „Weltrettungsschritt“ an sich zu vollziehen.

Selbige Klientel postuliert fortlaufend die Schädlichkeit von Nachwuchs für diesen Planeten und dass die kleinen Windelscheißer ausnahmslos CO 2 produzieren, wenn sie hier auf dem Planeten in physischer Form umherwandeln. Hier mehr dazu: Keine Kinder fürs Klima? … [Handelsblatt]. Hier ein Zitat aus dem Aufsatz: