„Wahres Gehalt“: Penny zahlt Angestellten eine Woche lang das, was sie eigentlich verdienen sollten

Köln (dpo) – Es ist eine Aktion, die bundesweite Aufmerksamkeit erhält: Der Discounter Penny will seinen Angestellten für eine volle Woche ihr „wahres Gehalt“ bezahlen – also das, was sie wirklich zum Leben brauchen. Für die meisten Positionen bedeutet das einen Mehrverdienst von etwa 60 bis 100 Prozent.

„Wow! Statt 12 Euro Mindestlohn bekomme ich plötzlich 20 Euro pro Stunde!“, freut sich Ingrid Wachowski. Sie kassiert in einer Penny-Filiale in Köln Mülheim. „Wirklich faszinierend, wenn man mal sieht, wie viel man eigentlich wirklich verdienen sollte. Wenigstens diese Woche reicht mein Lohn.“