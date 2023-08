Klima ist das neue Corona

Während der Klima-Schwindel weitergeht, hatte der australische Senator Nick McKim am Dienstag im Parlament einen „Klima-Wutanfall„.

„Der Planet kocht buchstäblich“, sagte der australische Senator der Grünen und forderte Senator Matt Canavan auf, den Mund zu halten.

Aus 🇦🇺 The Climate Hoax Continues 🤡 Wow, WTAF 🤣 Senator Nick McKim suffers a Parliamentary 𝘾𝙡𝙞𝙢𝙖𝙩𝙚 𝙈𝙚𝙡𝙩𝙙𝙤𝙬𝙣 💣 "The Planet is Literally Cooking, People dying of Thirst, Farming land turned into Deserts and Billions will die by the end of the century" #ClimateScam pic.twitter.com/ueMxuCcTM1