Asylsuchende bekommen Luxuswohnungen, während normale Menschen in ihren schimmeligen Häusern krank werden

In Chelmsford, England, wurde ein ehemaliges Bürogebäude in eine Luxuswohnanlage umgebaut. Die Briten können die Luxuswohnungen nicht beanspruchen. Sie wurden an das britische Innenministerium verkauft, um dort Asylsuchende unterzubringen.

In der Zwischenzeit müssen die einfachen Leute von Chelmsford jahrelang in feuchten, schimmeligen Häusern leben. Das Haus von Tasha Burgess wurde erst im vergangenen Jahr saniert. Inzwischen wurden bei ihr und ihren Kindern chronische Atemwegserkrankungen diagnostiziert.

'They're illegally here and yet they are living in absolute luxury. That's what's frustrating and annoying so many people.'



