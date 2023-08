Wissen Sie genau, was an globaler Gesundheitsdiktatur auf uns zukommt?

In einer großen Aufklärungsaktion wurden am 22.7.23 im österreichischen Linz 10.000 Flyer der Webseite „Mehr Wissen – Who is WHO?“ in die Briefkästen und vor die Haustüren von Menschen gelegt. Der Flyer enthält die wichtigsten 10 Punkte des neuen Pandemie-Vertrags bzw. der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IHR) der WHO und wird nachfolgend abgedruckt. Auf der Webseite werden diese Punkte mit offiziellen Quellen belegt. Zudem enthält die Seite eine Umfrage, anhand derer die Besucher der Seite durch die Beantwortung von 10 Fragen erfahren können, wie gut sie über die Pläne der WHO Bescheid wissen. Die Menschen müssen informiert werden, was an Ungeheuerlichem auf sie zukommt. Medien und Politiker tun es nicht! (hl)

Who is WHO?

Wussten Sie, dass …

… die Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Falle eines Gesundheitsnotstands zukünftig direkt in Ihr Leben eingreift und damit unseren Rechtsstaat übergeht?

Die WHO arbeitet mit ihren Geldgebern an einem Pandemievertrag und einer Änderung der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IHR).

… der WHO-Chef Ihnen zukünftig vorschreiben kann, was Sie tun müssen, wo Sie sich aufhalten dürfen und