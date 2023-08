Melbourne: Wegen COVID-Lockdown erhalten Bewohner eines Wohnturms 5 Millionen Dollar Entschädigung von der Regierung

Die Bewohner eines Wohnhochhauses in Melbourne werden von der Regierung des Bundesstaates Victoria eine Entschädigung von rund 2.200 Dollar pro Person erhalten, nachdem sie während eines Ausbruchs von COVID gezwungen waren, sich plötzlich einzuschließen.

Am Montag erklärten die Anwälte der Regierung vor dem Obersten Gerichtshof, dass die im Juli 2020 ergriffenen Maßnahmen gerechtfertigt gewesen seien, dass aber ein Vergleich vorgeschlagen worden sei, um einen langwierigen Rechtsstreit mit den Anwohnern zu vermeiden.

In einer Sammelklage gegen den Staat hatten die Kläger behauptet, die Gruppe sei bis zu 14 Tage lang unrechtmäßig eingesperrt worden, als neun Hochhäuser in North Melbourne und Flemington abgeriegelt wurden.

Etwa 3.000 Bewohner wurden durch strenge Quarantänemaßnahmen daran gehindert, die von der Polizei umzäunten Gebäude zu verlassen.

Eine Überprüfung durch den viktorianischen Ombudsmann ergab später, dass die Abriegelungsmaßnahme zwar gerechtfertigt, ihre plötzliche Einführung jedoch „übereilt“ und „nicht mit den Menschenrechten der Bewohner vereinbar“ gewesen sei.

Mehrere Bewohner und der Ombudsmann forderten die Regierung auf, sich zu entschuldigen, was diese jedoch ablehnte.

Die Anwälte der Parteien bestätigten, dass die Bewohner ein Vergleichsangebot in Höhe von 5 Millionen Dollar angenommen hätten.

Die endgültige Zahl der anspruchsberechtigten Bewohner müsse noch festgelegt werden, aber das Gericht erklärte, dass etwa 1.800 Erwachsene und 750 Kinder eine Entschädigung erhalten würden.

Georgina Costello KC, die den Bundesstaat Victoria vertritt, sagte, dass anspruchsberechtigte Erwachsene etwa 2.200 Dollar und Kinder unter 16 Jahren etwa 1.100 Dollar erhalten würden.

Frau Costello sagte, die Regierung leugne „weiterhin die Verantwortung“, habe aber einen Kompromiss mit den Klägern erzielt.

Sie sagte, die Schließung sei eine „Notfallmaßnahme“ gewesen, die „legal, notwendig und verhältnismäßig“ gewesen sei.

„Zu diesem Zeitpunkt, im Juli 2020, gab es keine Heilung für COVID-19. Es gab keinen Impfstoff, die Krankheit war hoch ansteckend“, sagte sie.

Frau Costello sagte, der Vergleich bedeute, dass ein 20-tägiges Gerichtsverfahren und mögliche weitere Verzögerungen im Falle einer Berufung vermieden würden.

Eine ungelöste Frage in diesem Fall war die Zahlung an die Hauptkläger Idris Hassan und Hawa Warsame.

Das Gericht hörte, dass die beiden eine zusätzliche Entschädigung für den Stress und die Arbeitsbelastung forderten, die mit der Führung der Sammelklage verbunden waren.

Die Anwältin Juliet Lucy sagte, die beiden Hauptkläger seien von Mitgliedern ihrer Gemeinschaft „geächtet“ worden und hätten während des Gerichtsverfahrens ein Trauma erlitten.

Frau Costello sagte, sie forderten jeweils 40.000 Dollar, aber eine Zahlung in der Größenordnung von 10.000 bis 20.000 Dollar sei angemessener.

Der Vergleich muss noch formell vom Richter des Obersten Gerichtshofs, John Dixon, genehmigt werden, der den Parteien eine weitere Frist von zwei Wochen eingeräumt hat, um sich über die noch ausstehenden Aspekte der Vereinbarung zu einigen.

Anwohner warten auf offizielle Entschuldigung der Landesregierung

Lata Mohamed-Sham, deren Mutter in dem Hochhaus eingesperrt war, äußerte sich enttäuscht über den gesamten Prozess.

„Was mich am meisten enttäuscht, ist der Mangel an Informationen und die Eile, mit der sie alles so schnell wie möglich erledigen wollen, ohne dass die Menschen wissen, was vor sich geht“, sagte er.

„Ich glaube nicht, dass die Anwohner angemessen Zeit hatten oder den Prozess verstanden haben.

Mohamed-Sham forderte eine bessere Kommunikation und den Einsatz von Dolmetschern, damit die Anwohner das Verfahren vollständig verstehen.

Barry Berih, ein Anwohner, bezeichnete die Tortur im Juli 2020 als „traumatisierend“ und sagte, dass viele Anwohner zunächst nicht über die Abriegelung informiert worden seien.

Er sagte, dass die Gemeinde immer noch auf eine öffentliche Entschuldigung der Regierung warte.

„Eine Entschuldigung ist sehr bedeutungsvoll für uns, denn die harte Abriegelung war sehr, sehr hart“, sagte Berih.

„Es war auch ein Problem für die psychische Gesundheit, also benötigen wir einfach eine Entschuldigung von der Landesregierung.