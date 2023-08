Der japanische Kraftwerksbetreiber Tokyo Electric Power Company (TEPCO) untersuchte im Mai einen schwarzen Felsenfisch und stellte fest, dass er radioaktives Cäsium enthielt, das 180-mal höher war als der in Japan zulässige Grenzwert. Der radioaktive Fisch wurde in der Nähe von Entwässerungsauslässen der TEPCO-Anlage gefangen, in der im März 2011 drei Kernreaktoren während eines Tsunamis geschmolzen waren. Regenwasser aus der Umgebung der Reaktoren fließt in das Gebiet, in dem der Fisch gefangen wurde.

Die alarmierende Entdeckung weckte erneut Besorgnis über die Pläne von TEPCO, im August mit der Einleitung von 1,3 Millionen Tonnen aufbereiteten Abwassers aus dem ehemaligen Kernkraftwerk Fukushima Daiichi zu beginnen.

Ein Bericht vom 23. Juli zeigte, dass das Problem immer noch ungelöst ist, was die Frage aufwirft, wie gefährlich die Pläne des Unternehmens für die Bevölkerung sind.

Gesundheitsgefahren durch radioaktives Cäsium

Radioaktives Cäsium wurde im Oberflächenwasser und in verschiedenen Nahrungsmitteln wie Muttermilch und pasteurisierter Milch nachgewiesen. Die Menge an radioaktivem Cäsium in Lebensmitteln und Milch hängt von mehreren Faktoren ab.

Der wichtigste Faktor ist, ob in jüngster Zeit eine nukleare Explosion stattgefunden hat, z. B. ein Waffentest oder ein Unfall in einem Kernkraftwerk.

Je nach Höhe der Belastung kann Cäsium zu Durchfall, Blutungen, Übelkeit, Erbrechen, Koma und Tod führen.

Seit dem Tsunami werden die Abwässer von TEPCO mit Regen- und Grundwasser vermischt. Das Unternehmen hat zugegeben, dass Fische in der Nähe der Abflussrohre nicht zum Verzehr geeignet sind, da die Cäsiumkonzentration in den Sedimenten des Meeresbodens in der Region mehr als 100.000 Becquerel pro Kilogramm (Bq/kg) beträgt. Der gesetzliche Grenzwert beträgt nur 100 Bq/kg.

Ein TEPCO-Mitarbeiter erklärte, dass das Unternehmen seit 2012 regelmäßig Fische aus dem Hafen entferne, da unmittelbar nach dem Unfall kontaminiertes Wasser in den Hafen des Atomkraftwerks Fukushima Daiichi geflossen sei.

Im Januar 2022 wurde bei einem in der Nähe von Fukushima gefangenen Fisch eine hohe Strahlenbelastung festgestellt. Die Behörden gaben an, der Fisch sei aus dem Abfluss entwichen.

Daraufhin wurde die Lieferung von vor der Küste der Präfektur Fukushima gefangenem Schwarzen Heilbutt sofort gestoppt. Zum Zeitpunkt des Schreibens waren sie noch nicht wieder aufgenommen worden.

Zwischen Mai 2022 und Mai 2023 wurden im Hafen von TEPCO mehr als 40 Fische gefangen, deren Cäsiumgehalt über dem gesetzlichen Grenzwert lag. Mindestens 90 Prozent der Fische stammten aus dem inneren Wellenbrecher, wo Wasser aus der Umgebung der geschmolzenen TEPCO-Reaktoren fließt.

Abwassereinleitung trotz möglicher radiologischer Auswirkungen genehmigt

Sowohl die japanische Atomaufsichtsbehörde (NRA) als auch die Internationale Atomenergiebehörde der Vereinten Nationen (IAEA) haben TEPCOs Plan zur Einleitung von Abwässern in den Pazifik zugestimmt. Das Unternehmen behauptet, die Verklappung sei notwendig, um „Platz für die Stilllegung des Kraftwerks zu schaffen“.

Mit dem Advanced Liquid Processing System (ALPS) würde der Prozess jedoch Jahrzehnte dauern. Anfang Juli erklärte die IAEA, der Plan habe „vernachlässigbare radiologische Auswirkungen“ auf Mensch und Umwelt.

Paul Dorfman vom irischen Strahlenschutz-Beratungsausschuss warnte, dass Berichte wie der über den verseuchten Felsenfisch noch lange nicht das Ende der Fahnenstange sein dürften.

Unternehmen, die glauben und so tun, als seien bestimmte Dinge nicht schädlich, weil sie bequem sind, „töten buchstäblich den Planeten“, sagte Céline-Marie Pascale, Soziologin an einer amerikanischen Universität. Sie fügte hinzu, dass Unternehmensinteressen oft „auf Kosten der Welt triumphieren“.

Unterdessen haben Beamte in Hongkong angekündigt, dass sie Lebensmittelimporte aus zehn Präfekturen Japans verbieten werden, wenn das Gesetz im August in Kraft tritt. Einige chinesische Großhändler haben bereits aufgehört, Meeresfrüchte aus Japan zu importieren.

Abgesehen von den Bedenken bezüglich des Cäsiums hat TEPCO eingeräumt, dass das ALPS-System, das sie einsetzen wollen, möglicherweise nicht ausreicht, um Isotope wie Kobalt, Plutonium, Ruthenium und Strontium zu beseitigen. Das System ist auch nicht in der Lage, Tritium, das radioaktive Isotop von Wasserstoff, zu entfernen.

Masanobu Sakamoto, Präsident von JF Zengyoren, Japan Fisheries Cooperatives, sagte im Juni, dass die Gruppe die Position der japanischen Regierung nicht unterstütze, dass „die Einleitung ins Meer die einzige Lösung ist“.