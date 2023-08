Victoria Nuland enthüllte einige interessante Details über ihre Gespräche in Niger

Andrew Korybko

Die wichtigsten Erkenntnisse sind: Die USA bemühen sich öffentlich um eine zweifelhafte Aufrichtigkeit, um der Welt zu zeigen, dass sie keinen regionalen Krieg wollen; ihr Treffen mit der nigrischen Zivilgesellschaft bedeutet, dass eine Farbenrevolution nicht ausgeschlossen werden kann; die vom Militär geführte Übergangsregierung gibt nicht nach, obwohl ihr neuer Verteidigungschef seit Jahren ein enger Partner des Pentagon ist; und ihre geplanten Beziehungen zu Russland und Wagner nach dem Putsch bleiben unklar.

Die amtierende stellvertretende Außenministerin Victoria Nuland, berühmt geworden durch den “EuroMaidan”, reiste nach Niger, um Gespräche mit der militärisch geführten Übergangsregierung zu führen, nachdem die von der ECOWAS gesetzte Frist von einer Woche zur Wiedereinsetzung des gestürzten Präsidenten Mohamed Bazoum abgelaufen war. In Westafrika droht ein regionaler Krieg, falls dieser von der NATO unterstützte Block wie angedroht einmarschiert und/oder der ehemalige französische Kolonialherr einseitig handelt.

Ihre Sonderansprache an die Presse begann mit Plattitüden über die Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung in Niger nach dem patriotischen Militärputsch im letzten Monat und verwies dann auf die Hilfe, die die USA rechtlich gesehen einstellen müssten, wenn dies nicht geschehe. Nuland erwähnte dann, dass sie sich auch mit “einem breiten Querschnitt der nigrischen Zivilgesellschaft” getroffen habe. Es sind langjährige Freunde der Vereinigten Staaten. Es sind Journalisten. Sie sind demokratische Aktivisten. Sie sind Menschenrechtsaktivisten”.

In Anbetracht ihrer Rolle bei der Farbenrevolution in der Ukraine, die letztlich zum anhaltenden Stellvertreterkrieg zwischen der NATO und Russland in diesem Land führte, liegt der Verdacht nahe, dass sie diesen zivilgesellschaftlichen Kräften signalisiert haben könnte, dass die USA sie dabei unterstützen, groß angelegte und krawallige Proteste gegen die Militärbehörden zu initiieren. Dieses Szenario könnte sich entweder vor einer von der NATO und möglicherweise von Frankreich unterstützten nigerianisch geführten ECOWAS-Invasion in Niger als Vorwand für die öffentliche Rechtfertigung des Vorgenannten oder während einer solchen Invasion abspielen.

Dennoch scheint dies nicht der Hauptgrund für ihre Reise gewesen zu sein, da solche Signale bequemer und sicherer aus der Ferne an diese Kräfte gesendet werden könnten, ohne dass ein hochrangiger diplomatischer US-Beamter dies direkt persönlich tun müsste, aber dies kann dennoch nicht ausgeschlossen werden. Im weiteren Verlauf teilte Nuland dann mit, dass ihre Gespräche “mit dem selbsternannten Chef der Verteidigung dieser Operation, General Barmou, und drei der ihn unterstützenden Obersten … äußerst offen und zuweilen recht schwierig waren”.

Sie erklärte, dass dies darauf zurückzuführen sei, dass “wir auf eine Verhandlungslösung drängen”, was entweder ein unaufrichtiger Versuch sein könnte, das nigerianische Militär vor den soeben beschriebenen potenziell drohenden Destabilisierungsszenarien zu beruhigen, oder aber tatsächlich der von den USA bevorzugte Weg sein könnte. Die erste Möglichkeit ist aufgrund des ukrainischen Präzedenzfalls plausibel, während die zweite Möglichkeit auf die Befürchtung zurückzuführen sein könnte, dass ein breiterer regionaler Krieg schiefgehen und Russland schließlich Raum für die Ausweitung seines Einflusses schaffen könnte.

Der nächste Teil ihres Briefings war sehr interessant. Sie sagte, dass sie Bazoum nicht sehen durfte, obwohl sie mit ihm telefoniert hatte, und dass sie auch den Interimspräsidenten General Abdourahamane Tiani nicht treffen durfte. Dass sie nicht mit Bazoum zusammentreffen durfte, könnte darauf abzielen, eine gewisse Unklarheit über seinen Status aufrechtzuerhalten, um die oben erwähnten Destabilisierungsszenarien zu verhindern und gleichzeitig die Legitimität von Präsident Tiani zu bekräftigen, während dessen Weigerung, Nuland zu treffen, eine bewusste Brüskierung war.

Dann sagte sie: “Ich hoffe, dass sie die Tür für die Diplomatie offen halten werden. Wir haben diesen Vorschlag gemacht. Wir werden sehen. Wie ich schon sagte, haben sie ihre eigenen Vorstellungen darüber, wie es weitergehen soll. Ihre Vorstellungen sind nicht mit der Verfassung vereinbar, und das wird schwierig für unsere Beziehungen, wenn sie diesen Weg einschlagen. Aber wir haben ihnen eine Reihe von Möglichkeiten gegeben, weiter zu reden, und wir hoffen, dass sie darauf eingehen. Kurz gesagt, die vom Militär geführte Übergangsregierung gibt nicht auf, obwohl dies die Beziehungen zu den USA gefährdet.

Ein weiteres interessantes Detail, das während ihres Briefings enthüllt wurde, ist, dass “General Barmou, der frühere Oberst Barmou, jemand ist, der über viele, viele Jahre hinweg sehr eng mit den US-Spezialkräften zusammengearbeitet hat. So konnten wir die Risiken für Aspekte unserer Zusammenarbeit, die ihm in der Vergangenheit sehr am Herzen lagen, in allen Einzelheiten durchgehen.” Es ist bemerkenswert, dass ein enger Verbündeter des US-Militärs am Ende am Sturz seines von den USA unterstützten Führers beteiligt war, zum neuen Verteidigungschef ernannt wurde und dann keinen Rückzieher machte.

Dies zeigt, dass selbst hochrangige ausländische Militärs, die “über viele, viele Jahre” eng mit einigen der am besten ausgebildeten Streitkräfte der USA zusammenarbeiten, nicht immer zu deren Marionetten werden, was darauf hindeutet, dass andere ähnlich positionierte Beamte in anderen Teilen Afrikas in die Fußstapfen von General Barmou treten könnten. Es ist also nicht mehr selbstverständlich, dass die militärischen Auslandsprogramme der USA erfolgreich zur Ausbildung von Elitestreitkräften führen. Sie gehen manchmal nach hinten los, wie dieser besondere Fall zeigt.

Gegen Ende ihres Briefings beantwortete Nuland zwei Fragen zu Wagner und Russland auf folgende Weise:

“Natürlich habe ich das Thema Wagner und seine Bedrohung für die Länder, in denen er präsent ist, angesprochen und sie daran erinnert, dass sich die Sicherheit und die Menschenrechte verschlechtern, wenn Wagner eindringt. Ich würde nicht sagen, dass wir viel mehr über ihr Denken an dieser Front erfahren haben.

…

Was Wagner betrifft, so werden Sie einige Prahlereien von Prigozhin in St. Petersburg gesehen haben. Ich möchte sagen, dass ich bei meinen heutigen Treffen den Eindruck gewonnen habe, dass die Leute, die diese Aktion hier durchgeführt haben, sehr wohl die Risiken für ihre Souveränität verstehen, wenn Wagner eingeladen wird.”

Diese Aussagen sind offensichtlich widersprüchlich, so dass sie entweder verwirrt ist oder in einer ihrer Antworten lügt.

Unabhängig von den Signalen, die die militärisch geführte Übergangsregierung an Nuland gesendet haben könnte, um Spekulationen über eine mögliche Inanspruchnahme von Wagners Diensten der “Demokratischen Sicherheit” zu entkräften, hätte dies wahrscheinlich der Abschreckung gedient. Wenn man dieses Szenario in Erwägung zieht, könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass die USA Gefahr laufen, noch mehr an Einfluss zu verlieren, wenn sie den Ausbruch eines regionalen Krieges nicht verhindern, während ein Herunterspielen des Szenarios die USA davon überzeugen soll, dass sie auf die Folgen des Staatsstreichs nicht überreagieren sollten.

