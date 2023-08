92% der Covid-Todesfälle im Jahr 2022 waren dreifach+ geimpft

Neue offizielle Zahlen wurden veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass die überwiegende Zahl der Menschen, die an Covid starben, drei oder mehr Impfungen mit mRNA-Impfstoffen gegen das Virus erhalten hatten.

Die britische Regierung hat in aller Stille die offiziellen Zahlen zu den Covid-Todesfällen im Jahr 2022 veröffentlicht.

Die Daten zeigen, dass 92 % der Covid-19-Todesfälle im gesamten Jahr 2022 auf die dreifach+ geimpfte Bevölkerung entfielen.

Die Zahlen zeigen auch, dass 9 von 10 Covid-Todesfällen in England in den letzten zwei Jahren drei oder mehr der Impfungen erhalten hatten.

Am 21. Februar 2023 veröffentlichte das Office for National Statistics (ONS), eine britische Regierungsbehörde, in aller Stille Daten über Todesfälle nach Impfstatus in England bis zum 31. Dezember 2022.

Der überfällige Datensatz des ONS trägt den Titel „Deaths by Vaccination Status, England, 1 April 2021 to 31 December 2022„.

Die Daten können auf der ONS-Website hier abgerufen und hier heruntergeladen werden.

Tabelle 1 des neuesten Datensatzes enthält Zahlen zu den Sterblichkeitsraten nach Impfstatus für Todesfälle aller Art, Todesfälle mit COVID-19 und Todesfälle ohne Covid.

Und hier können wir den Impfstatus aller Personen ermitteln, die seit Anfang April 2021 bis Ende Dezember 2022 an Covid gestorben sind.

So präsentiert das ONS die Zahlen für den Monat Oktober 2022:

Wie Sie aus der obigen Tabelle ersehen können, trat die überwiegende Mehrheit der Covid-Todesfälle bei denjenigen auf, die in diesem Monat drei oder mehr Dosen der Covid-Injektion erhalten hatten.

Es handelt sich jedoch nicht um eine Anomalie.

Die folgende Abbildung zeigt die vom ONS erfassten Covid-Todesfälle pro Monat nach Impfstatus in England zwischen dem 1. April 2021 und dem 31. Dezember 2022, einem Zeitraum von 21 Monaten:

Die obige Tabelle zeigt, dass die Covid-Injektionen nicht wirksam sind.

Im Mai 2021 war die Zahl der Covid-Todesfälle mit 205 in der geimpften Bevölkerung und nur 84 in der ungeimpften Bevölkerung am niedrigsten.

Aber ein Jahr später ist die Zahl der Covid-Todesfälle um 450 % gestiegen: 1 494 bei den Geimpften und nur 96 bei den Nichtgeimpften.

Wenn die Covid-Injektionen wirksam wären, würde man doch erwarten, dass die Zahl der Todesfälle von Jahr zu Jahr abnimmt und nicht zunimmt?

Stattdessen geht aus den Daten hervor, dass die Covid-Todesfälle in der ungeimpften Bevölkerung fast vernachlässigbar geworden sind.

Die Zahl der Todesfälle in der geimpften Bevölkerung hat mit der Zeit an Bedeutung gewonnen.

So gab es zwischen dem 1. April und dem 31. Dezember 2021 17.150 Covid-Todesfälle, davon 13.116 unter den Geimpften und 4.034 unter den Ungeimpften.

Das bedeutet, dass 76,5 % der Covid-Todesfälle unter den Geimpften und 23,5 % der Todesfälle unter den Ungeimpften auftraten.

Zwischen dem 1. April 2022 und dem 31. Dezember 2022 gab es dann 17 161 Covid-Todesfälle, was nur einen Anstieg von 11 Todesfällen bedeutet.

Der Unterschied besteht jedoch darin, dass nur 970 dieser Todesfälle unter den Ungeimpften auftraten, während 16.191 unter den vollständig Geimpften zu verzeichnen waren.

Das bedeutet, dass im Jahr 2021 76,5 % der Covid-Todesfälle auf Geimpfte und 23,5 % der Todesfälle auf Ungeimpfte entfielen, während im Jahr 2022 94 % der Covid-Todesfälle auf Geimpfte und nur 6 % der Todesfälle auf Ungeimpfte entfielen.

Die folgende Tabelle zeigt die Gesamtzahl der Todesfälle nach Impfstatus zwischen dem 1. April 2021 und dem 31. Dezember 2022:

Insgesamt gab es in England zwischen dem 1. April 2021 und dem 31. Dezember 2022 45.191 Covid-Todesfälle, und 38.884 dieser Todesfälle waren unter der vollständig geimpften Bevölkerung zu verzeichnen.

In der ungeimpften Bevölkerung gab es dagegen nur 6.307 Todesfälle.

Das bedeutet, dass 86 % bzw. 9 von 10 Covid-Todesfällen in einundzwanzig Monaten auf die vollständig geimpfte Bevölkerung entfielen.

Leider hat die massenhafte Covid-Auffrischungsimpfung im Winter 2021 absolut nichts dazu beigetragen, die große Zahl der Todesfälle unter der geimpften Bevölkerung zu verringern.

Tatsächlich deuten die Daten darauf hin, dass die Auffrischungsimpfung die Situation sogar noch verschlimmert hat.

Die folgende Tabelle zeigt die Gesamtzahl der Covid-Todesfälle nach Impfstatus im Jahr 2022:

Insgesamt gab es zwischen dem 1. Januar 2022 und dem 31. Dezember 2022 28.041 Covid-Todesfälle in England.

25 758 dieser Todesfälle entfielen auf die vollständig geimpfte Bevölkerung.

Lediglich 2 273 Todesfälle entfielen auf die nicht geimpfte Bevölkerung.

Das bedeutet, dass 92 % aller Covid-Todesfälle im Jahr 2022 auf die vollständig geimpfte Bevölkerung entfielen.

Und obwohl der Öffentlichkeit vor Jahresende eine fünfte Dosis der Covid-19-Injektion angeboten wird, sind die meisten Todesfälle unter den Geimpften auf diejenigen zurückzuführen, die die meisten Dosen erhalten haben.

Das sind nicht die Zahlen, die man erwarten würde, wenn die Covid-Impfung wirklich bis zu 95 % der Todesfälle verhindern würde.