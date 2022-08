Heuchler Trudeau keine Maske und im Privatjet unterwegs

Premierminister Justin Trudeau, der dafür gesorgt hat, dass die Maskenpflicht für Kanadier in Flugzeugen bestehen bleibt, wurde mit seiner gesamten Familie beim Aussteigen aus einem Privatjet ohne Maske gefilmt.

Kanada gehört zu den immer weniger werdenden westlichen Regierungen, die das Tragen von Gesichtsmasken auf Flügen vorschreiben. Die Vereinigten Staaten haben diese Vorschrift vor fast vier Monaten abgeschafft.

Als ein Richter in Florida die US-Version des Gesetzes kippte, beharrte die Regierung Trudeau darauf, dass das Tragen von Gesichtsmasken bei kanadischen Fluggesellschaften und bei Flügen, die in Kanada starten oder landen, weiterhin vorgeschrieben sei.

Diese Regel scheint jedoch nicht für Trudeau selbst zu gelten.

Auf einem Video, das Trudeau und seine Familie beim Aussteigen aus einem Privatjet nach der Ankunft in Costa Rica zeigt, trägt keiner der Passagiere einen Mundschutz.

CANADA – Trudeau arrives in Costa Rica by private plane and without a mask. The Covid Climate change theatre doesn’t affect the leading actors, just the audience.



pic.twitter.com/sPtDreLrnM