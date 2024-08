Heute in ‘Jede Anschuldigung ist ein Geständnis’

Von Caitlin Johnstone

Sie haben über Massenvergewaltigungen gelogen, damit sie systematisch vergewaltigen konnten. Sie haben über enthauptete Babys gelogen, damit sie Babys töten konnten. Sie haben über „menschliche Schutzschilde“ gelogen, um sich zu schützen, während sie Zivilisten töteten. Sie logen darüber, Opfer zu sein, damit sie andere zum Opfer machen konnten.

In der heutigen Ausgabe von Every Accusation Is A Confession (Jede Anschuldigung ist ein Geständnis) sieht sich dieselbe Nation, die zehn Monate damit verbracht hat, Palästinenser ohne Beweise als Vergewaltiger zu bezeichnen, mit Randalierern konfrontiert, die das Recht unterstützen, die systematische und umfassend bewiesene Vergewaltigung palästinensischer Gefangener fortzusetzen.

Als die israelische Polizei neun IDF-Soldaten festnahm, die beschuldigt wurden, einen palästinensischen Gefangenen im berüchtigten Sde Teiman-Gefängnis im Süden Israels so brutal vergewaltigt zu haben, dass er nicht mehr laufen konnte, kam es zu Protesten rechtsextremer Aktivisten, die die Soldaten verteidigten und dabei von mehreren Beamten des Netanjahu-Regimes unterstützt wurden. Die Randalierer waren so aggressiv, dass sie sogar in den israelischen Militärstützpunkt eindrangen, wo die Soldaten verhört wurden, um sie zu befreien.

Auf die Vergewaltigungsvorwürfe angesprochen, weigerte sich der stellvertretende Sprecher des US-Außenministeriums, Vedant Patel, zu sagen, ob die Gruppenvergewaltigung palästinensischer Gefangener als Kriegsverbrechen zu werten sei, selbst wenn dies schlüssig bewiesen wäre.

Die westliche Presse weigert sich, im Zusammenhang mit den Vorwürfen auch nur das Wort „Vergewaltigung“ zu verwenden. Die BBC beschrieb die Soldaten als Angeklagte, die „einen palästinensischen Gefangenen schwer misshandelt“ hätten, und die New York Times sprach von „mutmaßlichem Missbrauch“.

Die israelische Gesellschaft hat eine sehr verdrehte Einstellung zu Vergewaltigungen. Eine Umfrage aus dem Jahr 2011 ergab, dass 61 Prozent der israelischen Männer nicht glauben, dass der erzwungene Sex mit einer Bekannten als Vergewaltigung gilt, und nur sieben Prozent der israelischen Männer glauben, dass es so etwas wie Vergewaltigung in der Ehe gibt.

❖

❖

No one is more dangerous than warmongers who believe they can win an unwinnable war. https://t.co/6fGnyRHDRo — Caitlin Johnstone (@caitoz) July 26, 2024

❖

Inzwischen fechten die USA die Wahlergebnisse in Venezuela erneut an, weil sie nicht das gewünschte Ergebnis erzielt haben, und werden wahrscheinlich weitere Sanktionen und andere Interventionen gegen das vom Imperium anvisierte Land verhängen.

Es ist schon seltsam, wie die USA alle paar Jahre ganz beiläufig versuchen, ein Putschregime in der ölreichen Nation Venezuela zu installieren, und die westliche politische Medienklasse dies als völlig normal ansieht. Und dann haben sie die Frechheit, über „Wahlbeeinflussung“ zu schreien, wenn ein paar Russen ein paar Facebook-Memes über ein Präsidentschaftsrennen oder so machen. Das sagt wirklich viel darüber aus, wie böse, berechtigt, überheblich und dumm die westliche Zivilisation ist.

❖

Leute, die diese Regimewechsel-Operationen unterstützen, sagen mir immer: „Du weißt nichts über Venezuela! Sie waren noch nie dort! Sprich mit den Venezolanern!”

Und ich sage ihnen immer, dass, egal wie oft ich Venezuela besuche oder mit wie vielen Venezolanern ich spreche, es immer eine Tatsache sein wird, dass der US-Regimewechsel-Interventionismus buchstäblich immer katastrophal ist und buchstäblich immer auf Lügen beruht.

❖

Eine Sache, die scheiße ist, wenn man das US-Imperium versteht, ist, mit absoluter Sicherheit zu wissen, dass es Manager des Imperiums gibt, die eine schwarze Frau beobachten, die für das Amt des Präsidenten kandidiert, und sagen: „Oh Mann, wir werden in der Lage sein, ihre Regierung zu benutzen, um Zustimmung für SO viele militärische Agenden herzustellen!“

❖

Bit surreal seeing all the progressives who spent ten months saying they oppose the genocide in Gaza suddenly pivot to "YASSS COCONUT QUEEN"ing the administration responsible for that very genocide as November approaches. https://t.co/k9XtxoAuYP — Caitlin Johnstone (@caitoz) July 30, 2024

❖

Wir sehen bereits eine starke „Halt die Klappe, halt die Klappe, halt die Klappe über Gaza“-Energie von Kamala-Anhängern gegenüber denjenigen, die links von ihnen stehen.

Wenn ich meine politische Fraktion verteidigen müsste, indem ich den Leuten sage, dass sie einen aktiven Völkermord bis nach einer Wahl übersehen sollen, würde ich persönlich diese politische Fraktion einfach verlassen.

❖

Es war schon etwas seltsam, progressive Demokraten wie AOC dabei zu beobachten, wie sie sich gegen Netanjahus Besuch in Washington letzte Woche positionierten, während sie den Präsidenten, der Netanjahus Völkermord unterstützt, und den Vizepräsidenten, der ihn fortsetzen will, voll unterstützen. Wir sahen auch Dinge wie Jerry Nadler, der ankündigte, dass er Netanjahus Rede „aus Respekt vor dem Staat Israel und dem Amt des Premierministers“ beiwohnen würde, während er Netanjahu selbst als „den schlechtesten Führer in der jüdischen Geschichte seit dem Makkabäerkönig, der die Römer vor über 2100 Jahren nach Jerusalem einlud“ anprangerte.

Einer der größten Betrügereien, mit denen die Demokraten heute hausieren gehen, ist diese verzweifelte Kampagne, Netanjahu als bedeutungsvoll getrennt und verschieden von allem, was Israel ausmacht, darzustellen – anstatt als die perfekte Verkörperung davon – um Israels Image zu schützen, während es Völkermord und ethnische Säuberungen begeht.

Sie machen Überstunden, um Bibi diesen ganzen Schlamassel anzuhängen, damit er, wenn alles vorbei ist und die Endlösung der Palästinenserfrage vollzogen ist, die Sünden des zionistischen Staates und des gesamten zentralisierten US-Imperiums mit sich nehmen kann, wenn er aus dem Amt scheidet, ohne dass sich jemals etwas am Status quo der US-Außenpolitik ändern muss. Sie wiederholen das Spielbuch von George W. Bush.

Netanyahu hat den völkermörderischen Rassismus in Israel nicht geschaffen, der völkermörderische Rassismus in Israel hat Netanyahu geschaffen. Er hat die bereits vorhandenen Gefühle in Israel genutzt, um an die Macht zu kommen, und hat sich seitdem auf sie verlassen, um an der Macht zu bleiben. Man könnte sich keinen besseren Vertreter für alles, was Israel ausmacht, wünschen als Benjamin Netanjahu – und auch keinen besseren Vertreter für alles, wofür das US-Imperium steht.