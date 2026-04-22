Hier passiert etwas – wurden Schläferzellen auf der ganzen Welt aktiviert, um petrochemische Anlagen zu zerstören?

theburningplatform berichtet:

Hier ist etwas im Gange – was genau, ist noch nicht ganz klar. Aber das Bild wird langsam deutlicher, wenn man bereit ist, die Augen zu öffnen und zu erkennen, wie bösartig unsere milliardenschweren Herrscher wirklich sind. Wenn man Öl verknappt, verursacht man Hungersnöte, und Hungersnöte führen zu Tod in großem Ausmaß.

Die Dämonen, die Kinder vergewaltigen und verspeisen, wollen die Weltbevölkerung um Milliarden dezimieren. Die Peter Theils, Elon Musks, Alex Karps und Bill Gates dieser Welt wollen die letzten von uns elektronisch einkreisen, kontrollieren und überwachen, damit wir ihren großen Plan, die Welt in ihre ganz persönliche Epstein-Insel zu verwandeln, nicht durchkreuzen.

Erinnert ihr euch an all die Lebensmittelbetriebe, die ‚auf mysteriöse Weise‘ in Flammen aufgingen? Erinnert ihr euch an die Zwangskeulung von Viehbeständen und die vorgetäuschte Vogelgrippe, die zum Massenmord an Geflügelbeständen führte? Nun explodieren weltweit Raffinerien ‚auf mysteriöse Weise‘. Der von den USA angeführte Angriff auf Russlands Raffinerien weitet sich aus. Und die gesamte Öl-Infrastruktur des Nahen Ostens ist nur noch wenige Raketen davon entfernt, endgültig außer Betrieb gesetzt zu werden.

Während sich diese systematische Zerstörung der wichtigsten Ressource der Welt beschleunigt, haben unsere Herrscher die willentlich unwissenden Massen davon überzeugt, dass alles in Ordnung ist, weil die Aktienmärkte gerade Allzeithochs erreicht haben und der Ölpreis auf ihrem Fernsehbildschirm unter 90 Dollar pro Fass liegt.

Ich weiß nicht, wann sie diesen irrsinnigen Schulden-Traum platzen lassen werden, aber wenn sie es tun, wird es sein, um ihre Agenda 2030/Great Reset-Lösungen umzusetzen. Und die unwissenden Massen werden sie darum anflehen. Sie könnten nicht deutlicher sein, weder in ihren Worten noch in ihren Handlungen. KI und diese tausenden Rechenzentren werden nicht zum Wohle der Menschheit eingesetzt werden. Sie werden zum Nutzen der Epstein-Klasse eingesetzt werden. Trump war kein Retter. Er ist einer von ihnen. Diese Vierte Wende ist in die Massensterbensphase eingetreten. Ich hoffe, du bist vorbereitet.

Ich glaube, ich gehe jetzt in meinem Garten arbeiten und lese ein Buch.

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Es ist offensichtlich, was vor sich geht. Schläferzellen wurden auf der ganzen Welt aktiviert, um petrochemische Anlagen zu zerstören. Was extrem beunruhigend ist, ist das Schweigen der Regierungen in dieser Angelegenheit. Sie wissen, was vor sich geht, weigern sich aber, es zu benennen.

"It is obvious what’s happening. Sleeper cells have been activated all around the world to destroy petrochemical facilities. What’s extremely disturbing is governments silence on the matter. They know what’s going on, yet won’t name it." https://t.co/QfJPppZuSQ pic.twitter.com/ojd52BRALB — Matt Bracken (@Matt_Bracken48) April 21, 2026

Es ist offensichtlich, was vor sich geht. Schläferzellen wurden auf der ganzen Welt aktiviert, um petrochemische Anlagen zu zerstören. Was extrem beunruhigend ist, ist das Schweigen der Regierungen zu diesem Thema. Sie wissen, was vor sich geht, nennen es aber nicht beim Namen. Das sollte jeden dazu bringen, zu hinterfragen, was unsere Politiker verbergen.

It is obvious what’s happening.



Sleeper cells have been activated all around the world to destroy petrochemical facilities.



What’s extremely disturbing is governments silence on the matter. They know what’s going on, yet won’t name it.



This should make everyone question… https://t.co/qxzFcyuFqr — Save Australia 🇦🇺 (@SaveAustralians) April 21, 2026

Massive Explosion und Brand im Kraftwerk CET Vest in Bukarest, Rumänien. Ursache: Der Bruch eines 10.000 kW-Starkstromtransformators, der etwa 30 Tonnen Öl enthielt. Es gibt keine Berichte über Opfer.

Massive explosion and fire at the CET Vest power plant in Bucharest, Romania.



Cause: The rupture of a 10,000 kW electrical transformer containing approx 30 tonnes of oil.



There are no reports of victims. pic.twitter.com/euWm7ridTq — Chay Bowes (@BowesChay) April 21, 2026

Währenddessen im Hafen von Homalin, Myanmar Ein riesiges Feuer hat mehrere Tanker mit Treibstoff in ein verheerendes Inferno gehüllt, bei dem nach Berichten mehrere Menschen ums Leben gekommen sind. Das ist Russlands, Indiens und Myanmars Treibstoff- und Energieressourcen, die alle in den letzten 24 Stunden in Flammen aufgegangen sind. Dann schaut euch an, welche anderen Länder allein in den letzten sieben Tagen ähnliche Vorfälle erlebt haben – das sind alles keine Zufälle – eine globale Energiekrise wird in Echtzeit herbeigeführt

🚨🇲🇲 Meanwhile at Port Homalin, Myanmar



Huge fire set a number of tankers carrying fuel in a devastating blaze which reports say a number of people have died in.



That’s Russia, India & Myanmar fuel & energy resource all catching fire in the last 24 hours.



Then go look up all… pic.twitter.com/qnRM1fvVxK — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) April 20, 2026

Ein Feuer ist im größten Ölfasernwerk Westindiens in Pachpadra, Balotra ausgebrochen, kurz vor seiner geplanten Einweihung durch Premierminister Narendra Modi am 21. April.

JUST IN🇮🇳🔥 A Fire has broken out at the Western India’s largest oil refinery at Pachpadra, Balotra, ahead of its planned inauguration by PM Narendra Modi on 21th of April. pic.twitter.com/cl8iyg0H0J — RKM (@rkmtimes) April 20, 2026

GLOBALES ENERGIESYSTEM BRECHT — BRÄNDE, EXPLOSIONEN UND AUSFÄLLE INNERHALB VON STUNDEN Innerhalb von Stunden nacheinander: Eine Gasleitung explodiert in Pakistan — Familien getötet. Häuser in Flammen gehüllt. Eine große Raffinerie bricht in Australien aus — Treibstoffversorgung in EINER DER NUR ZWEI ÜBRIGEN ANLAGEN massiv gekürzt. Das ist nicht normal. Energieinfrastruktur auf der ganzen Welt beginnt zu versagen… genau in dem Moment, in dem die globale Versorgung bereits unter extremem Druck steht. Zufall?

https://t.co/LNPTbuQsKx



🚨 GLOBAL ENERGY SYSTEM CRACKING — FIRES, EXPLOSIONS, AND FAILURES WITHIN HOURS



Within hours of each other:



A gas pipeline explodes in Pakistan —

Families killed. Homes engulfed in flames.

A major refinery erupts in Australia —

Fuel supply slashed at… pic.twitter.com/7EDVzegPcI — Jim Ferguson (@JimFergusonUK) April 17, 2026

Die russische Ölraffinerie in Tuapse wurde über Nacht schwer getroffen, Aufnahmen zeigen ausgedehnte Brände, die über das Gelände toben, mit vielen separaten Brandherden sichtbar.

🔥🛢️BREAKING: The Russian oil refinery in Tuapse was hit hard overnight, footage shows widespread fires raging across the site, with a lot of separate fire outbreaks visible. pic.twitter.com/KBkuJT9m6y — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) April 20, 2026

Whats happening to energy infra fires/explosions?



(Edited to include more details)



Non War related

(12 incidents in 50 days)

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01 Mar – Esmeraldas, Ecuador, Fire at largest oil refinery (Petroecuador)



05 Mar – Channelview (Petromax), Texas, USA, Refinery… — spookysilver (@spookysilver) April 21, 2026

Übersetzung des X-Posts:

Was passiert bei Bränden oder Explosionen in der Energieinfrastruktur?

(Bearbeitet, um mehr Details einzuschließen.)

Nicht kriegsbezogen: 12 Vorfälle in 50 Tagen.

(12 Vorfälle in 50 Tagen)

01. März: Esmeraldas, Ecuador: Brand im größten Ölförderwerk (Petroecuador).

05. März: Channelview (Petromax), Texas, USA: Raffineriebrand

12. März: Vorfall in der Energieinfrastruktur in Texas, USA

23. März: Port Arthur, Texas, USA: Raffinerieexplosion und -brand

03. April – ONGC Bombay High, vor den Küsten Mumbais, Indien

09. April – Dos Bocas, Mexiko, Raffineriebrand

14. April – Sakti, Chhattisgarh, Indien: Kesselexplosion im Kraftwerk

15. April – Geelong, Australien: Großer Brand/Explosionen in der Viva-Raffinerie

16. April – Haripur, Pakistan: Gasleitungs-Explosion

20. April – HPCL Rajasthan, Indien: Die Anlage stand kurz vor der Inbetriebnahme.

20. April – Myanmar: Vorfall in der Energieinfrastruktur

21. April – Texas, USA: Vorfall in der Energieinfrastruktur

Golfkrieg

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02. März: Ras Tanura, Saudi-Arabien – Drohnenangriff auf Ölförderwerk, Brand

17. März: Fujairah (VAE): Brand in der Ölindustriezone durch Drohnenangriff

18. März: Ras Laffan, Katar: Raketenangriffe auf LNG-Anlagen mit umfangreichen Schäden und Bränden.

19. März: Mina al-Ahmadi, Kuwait: Drohnenangriffe auf Raffinerie, Brände

19. März: Yanbu (SAMREF), Saudi-Arabien: Drohnenangriff auf Raffinerie

Ukr-Krieg

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03. April – Ufa (Novo-Ufimsk), Russland: Ukrainischer Drohnenangriff auf Raffinerie; Brand/Abschaltung

04. April – Russland (spezifische Anlage): Drohnenangriff auf Energieinfrastruktur

05. April – Kstovo (Nischni Nowgorod/Lukoil), Russland: Drohnenschäden an Raffinerie und Ölleitung, Brand

06. April: Noworossijsk, Russland: Ukrainische Drohnenangriffe auf Ölterminal am Schwarzen Meer; Brände

16. April – Tuapse, Russland: Ukrainischer Drohnenangriff auf Ölförderwerk/Hafen; Brand

18. April – Russland (zwei Anlagen): Ukrainische Drohnenangriffe auf Energieinfrastruktur

20. April – Tuapse, Russland: Ukrainischer Drohnenangriff auf Ölförderwerk/Hafen (wiederholter Angriff, Brand)

Ich könnte noch einige übersehen haben.