Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

depositphotots

Neue Videos am Dienstag

Zeitnah, unabhängig und direkt: Die aktuellsten Videos warten auf euch!

Verschafft euch einen fundierten Überblick zum Start in den Tag. Ob internationale Ereignisse, kultureller Wandel oder politische Analysen – wir fassen zusammen, was wirklich zählt. Keine Nebengeräusche, keine Schönfärberei – nur Inhalte mit Wirkung. Klickt euch rein, bleibt kritisch und diskutiert mit, denn Wissen wächst im Dialog.

Russlands Geduld am Ende? // GEGENPOL

Mach dich auf was gefasst! In 3 Tagen könnte sich ALLES ändern (Redacted News – Deutsch)

Was zum Teufel ist da gerade passiert…? (Asmongold Clips – Deutsch)

Echt Jetzt #058 „Krieg ohne Waffen? Was gerade wirklich passiert – und warum es dich betrifft“

Im Gespräch: Catherine Austin Fitts | Wir werden von einem verbrecherischen Syndikat regiert!

Selbst Donald Trump ist für Peter Thiel nur ein Werkzeug

Die von einem Nazi gegründete geheime Bilderberg-Gruppe entwirft Pläne für die Kriegsführung, …

Prof. Wolff – Was der Iran-Krieg die Welt wirklich kostet

Christian Oesch im Interview mit Dr. Rainer Rothfuss – Verfolgung von Ärzten in DE ist ALARMIEREND!

Dunkles Manifest: Palantir plant KI-Weltkrieg

Opus 4.7: Ist es VORBEI für Claude? Anthropics Krise, Codex-Updates, GPT-Rosalind & mehr KI-News

Warum zwei Parteien eigentlich keine Wahl bedeuten – Die Illusion der Demokratie erklärt

Die dystopischen Ziele der Transhumanisten (mit Auszügen einer aufrüttelnden Rede von Laura Aboli)

Welche Nüsse sind wirklich gesund? Platz 1 überrascht jeden!

Deutschland die europäische Führungsmacht? | Jens van Scherpenberg

Lisa Fitz – Schafe gegen rechts | NDS