Hier sind die Beweise, dass die CDC, FDA und NIH korrupt und/oder inkompetent sind

Ein Artikel für diejenigen, die noch nicht davon überzeugt sind (wie z. B. alle Mitglieder des Kongresses und die Mainstream-Medien). Meine Stammleser werden hier nichts Neues oder Überraschendes finden.

Ich wollte einen Platzhalter-Artikel mit Beispielen für Korruption und/oder Inkompetenz bei unseren Lieblingsbehörden mit 3 Buchstaben beginnen. Die Liste wird mit der Zeit wahrscheinlich noch viel länger werden.

Leider ist, soweit ich weiß, niemand im Kongress daran interessiert, sich damit zu befassen. Sie alle wollen lieber wegsehen und so tun, als gäbe es kein Problem. Sie weigern sich, einen dieser Punkte zu diskutieren.

Schlagen Sie Ihre Lieblingsbeispiele in den Kommentaren vor, und ich werde sie in den Haupttext einbauen. Dies sind nur Beispiele für den Anfang. Hyperlinks werden in Kürze hinzugefügt.

FDA

Janet Woodcock, Interimschefin der FDA, versprach, sich mit der Lähmung von Maddie de Garay zu befassen (12-jähriges Kind in Pfizer-Studie mit 12-15-Jährigen gelähmt). Nichts geschah.

Wir versuchten, Steven A. Anderson, den obersten FDA-Beamten, der für die Sicherheitsüberwachung der Impfstoffe zuständig ist, dazu zu bewegen, sich mit einem Mitglied meines Teams zu treffen, um die Sicherheitssignale in VAERS zu besprechen. Dr. Anderson ignorierte alle Versuche.

Die FDA behauptete, meine VAERS-Todesfallanalyse sei falsch, konnte aber keinen spezifischen Fehler in der Methodik oder den Daten nennen (da sie die CDC-Methodik verwendete, wäre das schwierig, und sie lieferte die Daten). Sie wollen sich nicht offiziell dazu äußern.

Die FDA lehnte unsere EUA für Fluvoxamin mit der Begründung ab, wir hätten nicht genügend Daten. Es ist schon komisch, dass die Arbeiter auf der Rennbahn Golden Gates Fields genau sehen konnten, dass das Medikament wirkt, obwohl die meisten von ihnen keine Hochschulausbildung haben. Vielleicht sollte die FDA sie stattdessen einstellen?

Die FDA konnte keinen Störfaktor oder eine Verzerrung anführen, die das Ergebnis hätte verändern können. Wenn sie nicht korrupt sind, dann sind sie inkompetent. Das hat Tausende von Menschenleben gekostet, und wir haben ein Jahr damit verschwendet, eine klinische Studie durchzuführen, um zu beweisen, dass wir recht hatten. Offensichtlich für normale Menschen. Nicht offensichtlich für die Experten der FDA.

Die FDA hat behauptet, wir würden Fehlinformationen verbreiten, weigert sich jedoch, jemanden für eine aufgezeichnete Diskussion mit uns bereitzustellen, um uns auf den richtigen Weg zu bringen.

Sie hat das Alzheimer-Medikament zugelassen, das so schlecht war, dass sie die klinischen Versuche abgebrochen hat.

Ich bin sicher, dass die FDA bald Molnupiravir zulassen wird, obwohl die klinische Studie gezeigt hat, dass es nicht funktioniert. Wie können sie Molnupiravir zulassen, aber Fluvoxamin ablehnen (das jetzt in den Praxisleitlinien von John Hopkins enthalten ist und bald auch in vielen anderen enthalten sein wird). Die absichtliche Einführung von Mutationen in die virale RNA könnte eine gefährlichere Version von SARS-CoV-2 hervorbringen, so die Kritiker. Am schlimmsten war jedoch, dass „in der zweiten Gruppe fast kein Unterschied zwischen den Ergebnissen derjenigen, die das Antivirus erhielten, und denjenigen, die das Placebo erhielten, bestand“.

CDC

Sie sollten den Sicherheitsplan für Kinderimpfstoffe alle 2 Jahre überprüfen. Das haben sie nicht getan. Selbst nachdem sie vor Gericht verloren hatten.

Sie behaupten, dass niemand durch die COVID-mRNA-Impfstoffe gestorben ist. Ist das ernst gemeint? Wie können sie dann die Studie von Peter Schirmacher erklären, die von anderen deutschen Pathologen bestätigt wurde?

Sie behaupten, dass Masken wirken, und berufen sich dabei auf eine schlecht gemachte Studie und ignorieren die einzigen beiden randomisierten Studien, die beide zeigten, dass Masken überhaupt keinen Unterschied machen.

Die CDC-Experten können in VAERS kein Sicherheitssignal finden, um ihr Leben zu retten. Sie haben zugegeben, dass es das Verteidigungsministerium war, das das Sicherheitssignal für die Myokarditis des Impfstoffs gefunden hat. Sie haben die anderen 9.000 erhöhten Symptome, die durch die COVID-Impfstoffe verursacht wurden, ignoriert. Wie sieht es mit Todesfällen aus? Herzstillstand? Intrakranielle Blutungen? Lungenembolie? Lähmungen? Menstruationsbeschwerden?

Weigern Sie sich, die VAERS URF für diese Impfstoffe zu berechnen. Sie geben die URF an niemanden weiter. Sie geben in ihrer Präsentation URF=1 vor, obwohl sie genau wissen, dass dies falsch ist.

Sie können den Anstieg der Zahl der Todesfälle in VAERS in diesem Jahr nicht mit Beweisen erklären.

Sie weigern sich, mit uns zu diskutieren.

Sie haben nie eine Risiko-Nutzen-Kalkulation für die Impfstoffe durchgeführt, die den „gesellschaftlichen Nutzen“ aufzeigt. Wie viele Menschenleben retten Sie pro Jahr, wenn Sie sich impfen lassen, und wo ist der Beweis dafür? T

Toby Rogers‘ Risiko-Nutzen-Analyse für die Altersgruppe von 5 bis 11 Jahren zeigt, dass die Impfstoffe für jedes gerettete Leben 117 Kinder töten. Wo ist die Risiko-Nutzen-Analyse der CDC? Wo ist der Fehler von Dr. Roger? Niemand konnte ihn finden.

Fahren damit fort, das Myokarditis-Risiko falsch darzustellen. Ich kenne einen Arzt mit 1.200 Patienten, der 5 Myokarditisfälle bei Männern und Frauen im Alter von 30 bis 50 Jahren nach der Impfung hat. Wenn Myokarditis so selten ist, wie die CDC behauptet, wie erklären sie sich das? Das sind keine ausgesuchten Daten. Diese Raten stimmen mit den Raten in VAERS überein, sobald man einen vernünftigen URF (mehr als 41) auf die Berichte anwendet.

Was ist in Simpsonwood passiert?

NIH

Fluvoxamin wurde in Phase-2-Studien (Lenze-Studie, veröffentlicht in JAMA) und dann in einer realen Studie auf Golden Gate Fields (Seftel-Studie) nachgewiesen. Es ist unmöglich, die Ergebnisse zu erklären, wenn das Medikament nicht gewirkt hätte. Ich habe jedem 1 Mio. $ angeboten, der eine Verzerrung oder einen Störfaktor findet, der das Ergebnis erklären könnte, wenn das Medikament nicht wirkt. Keiner hat sich gemeldet. Das Vorsorgeprinzip besagt, dass sie das Medikament hätten empfehlen sollen.

Selbst nachdem Fluvoxamin die Phase-3-Studie von Together bestanden hatte, die eine 12-fache Verringerung der Todesfälle zeigte, weigerten sich die NIH, ihre Empfehlung anzupassen. Johns Hopkins jedoch widersetzte sich den NIH und nahm Fluvoxamin in seine Behandlungsrichtlinien auf. Irgendjemand sagt nicht die Wahrheit, und es ist nicht Johns Hopkins. Ich habe versucht, die führenden Fluvoxamin-Forscher dazu zu bringen, sich öffentlich zu der NIH-Empfehlung zu äußern, aber sie weigerten sich. Das sagt Ihnen alles, was Sie wissen müssen, nicht wahr?

Sie weigerten sich, Studien zur Frühbehandlung zu finanzieren. Sie wollten nicht einmal die Fluvoxamin-Phase-3-Studie finanzieren, nachdem die Phase-2-Studie zu 100 % erfolgreich war. Hier liegt etwas sehr Korruptes vor.

Jeder demokratische Ausschussvorsitzende kann Faucis ungeschwärzte E-Mails anfordern. Wenn die NIH wirklich im öffentlichen Interesse handeln würden, würden sie den Kongress auffordern, dies zu tun, um die Korruption aufzuzeigen. Diese E-Mails werden garantiert die Korruption aufzeigen, aber die Demokraten weigern sich, sie anzufordern.

Die NIH hat auch Ivermectin abgelehnt. Für Ivermectin gibt es jedoch mehrere veröffentlichte Meta-Analysen und systematische Überprüfungen für die Verwendung mit COVID. Das Vorsorgeprinzip verlangt von den NIH, Ivermectin zu empfehlen, es sei denn, sie haben Beweise dafür, dass die Risiken den Nutzen überwiegen. Das haben sie nicht.

Fareed und Tyson wandten sich im März 2020 an die NIH, um ihnen von ihrem erstaunlichen frühen Behandlungsprotokoll zu berichten, das alle aus dem Krankenhaus heraushielt. Das NIH ignorierte sie. Heute haben sie 7.000 Patienten behandelt, es gab nur 4 Krankenhauseinweisungen (Menschen, die zu spät kamen) und keine Todesfälle bei denjenigen, die früh behandelt wurden. Das NIH ignoriert sie immer noch. Dies ist nicht zu erklären, wenn das Behandlungsprotokoll nicht funktioniert hätte. Aber das NIH antwortet nicht einmal auf ihre Anrufe.