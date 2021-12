Der Omikron-Schwindel

Ich vermute, dass die Amerikaner im Großen und Ganzen Weihnachten mehr schätzen als die neueste von der Covid-19-Regierung geförderte Terrorkampagne, und dass die globalistischen Tyrannen – oder wie immer man sie nennen will – hinter „Joe Biden“ jetzt einen Gedankenfick zu weit gegangen sind. Omikron ist alles, was sie noch haben, und es ist nicht viel, womit sie arbeiten können. Leicht zu verbreiten, milde Aufmachung, natürlich immunisierend. Was gibt es an dieser Variante von SARS-CoV-2 nicht zu mögen? Sie sieht aus wie eine Abwandlung des Albtraums von der Covid-19-Massenpsychose.

Natürlich ist das Letzte, was die Behörden wollen, ein Ende der Pandemie-Panik. Der Präsident der Notfallselbstverwaltung, Anthony Fauci, war am Sonntagabend in allen Kabelnachrichten zu sehen und warnte vor einem Winter des Todes. „Wir haben ein paar harte Monate vor uns“, warnte er. „Verstärken Sie sich!“ sagte eine CNN-Blondine der Nation: „Die Argumente für Auffrischungsimpfungen waren noch nie so stark wie heute.“

Ist das wirklich so? Omikron wurde angeblich vor einigen Wochen in Südafrika entdeckt, und die Zahl der Covid-Todesfälle ist dort auf einem 18-Monats-Tief. Die vorhandenen „Impfstoffe“ scheinen völlig unwirksam gegen Omikron zu sein, wie soll also noch mehr von diesem Zeug helfen? Und warum dann die ganze Hysterie über die Impfung der Impf-Resistenten? Da die Impfstoffe von Moderna und Pfizer ein nicht unerhebliches Risiko schädlicher bis tödlicher Nebenwirkungen bergen und zudem unwirksam sind, was ist da die vernünftigste Wette? Apropos, wird die Öffentlichkeit überhaupt in der Lage sein zu erkennen, ob der angebliche Anstieg der Todesfälle im Winter eine Folge von Covid oder von unerwünschten Reaktionen auf die Impfstoffe ist? Ich würde auf unerwünschte Impf-Ereignisse tippen.

Warum wird – außer im Bundesstaat Florida, der von Gouverneur Ron DeSantis regiert wird – absolut nicht über eine umfassende frühzeitige Behandlung von Covid gesprochen? Warum richtet die CDC nicht überall in den USA Zentren für die Frühbehandlung ein, in denen Menschen mit Symptomen Infusionen mit monoklonalen Antikörpern und Kits mit bekannten, billigen, sicheren und wirksamen oralen Medikamenten erhalten können, die einfach zu Hause angewendet werden können, um das Virus zu besiegen? (Diese Medikamente sind von unserer eigenen CDC heimlich verboten worden, wie Sie wissen). Ist es abwegig anzunehmen, dass das offizielle Ziel der Regierung Joe Biden“ darin besteht, so viele Menschen wie möglich sterben zu lassen, um die Öffentlichkeit in Angst und Schrecken zu halten? In der Zwischenzeit haben sie die Öffentlichkeit dazu provoziert, sich für Covid-Tests anzustellen und dabei ein PCR-System zu verwenden, das für den Covid-Nachweis so diskreditiert ist, dass die CDC schon vor Monaten plante, es am 31. Dezember abzuschalten (Und warum die lange Zeitspanne zwischen der Entscheidung und der Aktion? Antwort: Es erlaubt der CDC, die Fallzahlen bis zum bitteren Ende des Jahres fälschlicherweise in die Höhe zu treiben.)

Mit dem offensichtlichen Scheitern des „Build Back Better“-Unterfangens, das einer langen Liste anderer Misserfolge folgt, besteht die Hauptchance des „Joe Biden“-Regimes, an der Macht zu bleiben, darin, die Covid-Panik lange genug aufrechtzuerhalten, um den Briefwahlbetrug von 2020 bei den Kongresswahlen 2022 zu wiederholen. Das ist allerdings ein schwaches Spiel, denn die Opposition ist voll dabei. Und wenn die Demokratische Partei so viele Sitze im Kongress und im Senat verliert, wie sie zu verlieren verdient, wird kein einziges ihrer giftigen Gesetze das Tageslicht sehen, bis die Mastodonten in der nächsten Eiszeit zurückkehren. Bedenken Sie auch, dass die Parteimitarbeiter der Demokraten massenweise in Limousinen vor die von der Opposition kontrollierten Ausschüsse zitiert werden und viele von ihnen strafrechtlich belangt werden können.

Wie dem auch sei, die Wahl ist noch weit entfernt, während sich die Ereignisse schnell und rasant überschlagen. Vor allem fallen die Lieblingsnarrative des Regimes zusammen mit seinen Umfragewerten und der kollabierenden Wirtschaft auseinander. „Joe Biden“ wird am Dienstagabend für die Abriegelung des Weihnachtsmarktes werben. Ich bin sicher, dass das gut ankommen wird (nicht), zusätzlich zu der erneuten Drohung mit Impf-Mandaten, die Millionen von arbeitenden Menschen besorgt und verärgert über den Verlust ihres Lebensunterhalts machen werden – während sie ihre verzweifelten Weihnachtseinkäufe in letzter Minute erledigen und gleichzeitig Pläne für Familientreffen machen, die möglicherweise abgesagt werden (einschließlich Flugtickets). Auf geht’s, Brandon!

Eine nützliche Idee, die in letzter Zeit im Internet kursiert, ist ein landesweiter Generalstreik am vierten Januar, dem ersten Tag nach den Feiertagen, an dem wieder gearbeitet wird. Es ist ganz einfach: nicht zur Arbeit erscheinen und keinen Cent ausgeben. Die Botschaft wird klar sein: Schluss damit! Schluss mit der Nötigung, Schluss mit den Lügen, Schluss mit dem Blödsinn und Schluss mit der Verblödung. Wenn diese Veranstaltung zustande kommt, werden viele Menschen für einen Tag – vielleicht sogar für ein paar Tage – die Freiheit haben, auf die Straße zu gehen und ihren prinzipiellen Widerstand gegen eine unrechtmäßige politische Führung zu demonstrieren. „Joe Biden“ und Co. werden aufspringen und es einen weiteren „Aufstand“ nennen. Raten Sie mal: Niemand wird ihnen glauben.