Schockierende Gerichtsfälle zeigen, dass Krankenhäuser es vorziehen würden, dass man stirbt, anstatt Ivermectin zu nehmen und zu leben

Schwerkranke Patienten, denen aufgrund einer COVID-Infektion im Spätstadium der Krankheit der Tod droht, sind in zunehmendem Maße der Gnade von Krankenhausprotokollen ausgeliefert, die in Bezug auf die Rettung von Leben eine schreckliche Bilanz aufweisen. In der Tat sterben fast alle diese Patienten. Dies erklärt, warum jeden Tag über 1 200 Amerikaner an COVID sterben. In einer Woche sterben mehr Menschen an COVID im Spätstadium als bei den Anschlägen vom 11. September 2001, und dennoch ist dies keine große Nachricht in den Mainstream-Medien. Die Gewöhnung an die COVID-Todesfälle hat eher zu Selbstzufriedenheit als zu Wut geführt.

Angesichts der Tatsache, dass wir uns den 800.000 COVID-bedingten Todesfällen in den USA nähern, ist es wichtig festzustellen, dass viele und wahrscheinlich die meisten davon in einem Krankenhaus auftreten. Es ist eindeutig erwiesen, dass die bewährten Krankenhausprotokolle für schwerkranke COVID-Patienten auf Intensivstationen unwirksam sind.

Die Patienten werden an ein Beatmungsgerät angeschlossen, erhalten Sauerstoff, vielleicht ein Steroid, haben oft eine Lungenentzündung und liegen im künstlichen Koma, und das Schlimmste ist, dass sie Remdesivir erhalten. Remdesivir hat eine schreckliche Erfolgsbilanz, rettet keine Leben und hat tödliche Nebenwirkungen.

Manche mögen sich fragen, warum die Ärzte nicht aufstehen und für diese Patienten kämpfen, um ihr Leben zu retten. Ein Arzt auf Hawaii, den ich sehr schätze und der aus erster Hand Erfahrungen mit dem erfolgreichen Einsatz von Ivermectin (IVM) hat, erzählte, wie er einer Familie helfen wollte. Ein geliebter Mensch befand sich im Krankenhaus und wurde 3 Wochen lang mit einem Beatmungsgerät sediert. Er versuchte, IVM einsetzen zu lassen. Der Arzt des Krankenhauses sagte, sie hätten ihr eigenes Protokoll, das übliche der Regierung, und würden die Anwendung von IVM nicht in Betracht ziehen. Die Familie konnte keine örtlichen Anwälte finden, die den Papierkram für eine Klage einreichten. Ebenso wenig konnten sie einen unabhängigen Arzt vor Ort finden. Und der Arzt, der mir von dieser Situation berichtete, arbeitete für eine große Organisation, die es ihm nicht gestattete, zu intervenieren.

Er musste feststellen, dass kein Arzt den Mut hatte, sich gegen das gesamte medizinische Establishment zu stellen, um einer sterbenden Patientin eine Infusion zu verabreichen. Der Patient starb ein paar Tage später, ohne jemals eine Dosis erhalten zu haben. Mein Arzt sagte, es sei „erschütternd. Ich fürchte, die erfolgreichen Geschichten sind die Ausnahme. Traurig.“

Seine Geschichte trifft auf fast alle amerikanischen Ärzte in Krankenhäusern zu. Sie haben vor dem bösen, ineffektiven öffentlichen Gesundheitssystem kapituliert. Sie würden ihre COVID-Patienten lieber sterben lassen, als wirklich der Wissenschaft zu folgen und ihr Leben zu retten. Im Folgenden werden also die wissenschaftlichen Argumente für den Einsatz der IVM dargelegt.

Das Verhalten der Krankenhäuser selbst ist noch schlimmer. Anwälte, die für Familien arbeiten, die versuchen, ein Krankenhaus dazu zu bringen, die Anwendung von IVM zu erlauben, sind mit schrecklichen juristischen Taktiken konfrontiert, um günstige Gerichtsentscheidungen zu vereiteln oder einfach nur zu verzögern, bis der Patient am Sterbebett stirbt. Sie reichen endlose Anträge ein und gehen manchmal bis vor ein Berufungsgericht. Es wird alles getan, um die Anwendung von IVM zu bekämpfen, und nichts wirklich Effektives wird getan, um Leben zu retten. Viele Wochen auf einer Intensivstation bedeuten hohe Krankenhausrechnungen.

COVID-Krankheit im Spätstadium verbessert sich aufgrund einer Besonderheit der IVM

Patienten und ihre Familien, die verzweifelt auf ein besseres Ergebnis hoffen, finden oft Beweise für den Einsatz der IVM. Dies geschieht in der Regel, wenn sie sehen, dass es ihrem Angehörigen auf der Intensivstation immer schlechter geht, weil das Krankenhaus weiterhin das staatlich genehmigte Protokoll anwendet.

Tatsächlich gibt es einige solide medizinische Forschungsergebnisse, die den Einsatz der IVM bei der COVID-Krankheit im Spätstadium unterstützen. Peter McCullough, der führende medizinische Experte für COVID, stimmt zu, dass es eine stichhaltige wissenschaftliche Erklärung dafür gibt, warum IVM bei COVID-Infektionen im Spätstadium wirkt. Neben seiner antiviralen Wirkung ist es auch ein entzündungshemmendes Medikament.

Dies ist der Titel einer medizinischen Forschungsstudie vom April 2021: „Die entzündungshemmende Wirkung von Ivermectin bei COVID-19 im Spätstadium könnte auf die Aktivierung systemischer Glycinrezeptoren zurückzuführen sein.“ Darin wird festgestellt, dass „der klinische Nutzen von Ivermectin in der Zytokinsturmphase von COVID-19 zumindest teilweise auf eine entzündungshemmende Wirkung zurückzuführen ist.“

In einer früheren Studie wurde festgestellt, dass „Ivermectin ein klinisch nützliches entzündungshemmendes Mittel für COVID-19 im Spätstadium sein könnte“. Darin heißt es: „Es besteht der begründete Verdacht, dass Ivermectin in Dosen, die bei oder geringfügig über der klinischen Standarddosis liegen, ein bedeutendes klinisches Potenzial für die Behandlung von Erkrankungen haben könnte, die mit lebensbedrohlichen Atemnotzuständen und Zytokinstürmen einhergehen – wie COVID-19 im fortgeschrittenen Stadium.“

Dr. Pierre Kory, der weithin als führender Experte für IVM gilt, sagte: „In fortgeschrittenen Stadien ist das Medikament dank seiner entzündungshemmenden Eigenschaften nützlich. Im Gegensatz zu vielen anderen Medikamenten ist Ivermectin in allen Stadien der Infektion von Nutzen.“

Dr. Alessandro Santin, Professor an der Yale University und renommierter Krebsforscher, sagte, er habe „gesehen, dass Ivermectin in jedem Stadium von COVID wirkt“. Er sieht es positiv, dass Patienten im Krankenhaus, die Behandlungen wie Steroide und Sauerstoff erhalten, auch IVM bekommen. Er merkte an, dass Ivermectin „den zerstörerischen Zytokinsturm bei einer späten Infektion unterdrücken kann“. Er sagte: „Ivermectin kann wirklich den Ausschlag gegen COVID-19 geben“ und berichtete, dass Krebspatienten innerhalb von 24 bis 48 Stunden nach der ersten Dosis eine „radikale Verbesserung ihrer Kurzatmigkeit und Sauerstoffversorgung“ erfahren haben.

Eine medizinische Studie über Patienten, die mit einem bestätigten schweren akuten COVID-Atemwegssyndrom in einem Konsortium von vier Krankenhäusern in Südflorida ins Krankenhaus eingeliefert wurden, wurde im Jahr 2021 veröffentlicht. An der Studie nahmen 280 Patienten teil, von denen 173 mit IVM und 107 in der üblichen Behandlungsgruppe behandelt wurden. Die Sterblichkeitsrate war in der mit IVM behandelten Gruppe niedriger als in der Gruppe, die mit der üblichen Behandlung behandelt wurde: 15,0 % gegenüber 25,2 %, was einen erheblichen Rückgang der Todesfälle bedeutet. Bei einer Untergruppe von Patienten mit schwerer Lungenbeteiligung (um die es in den meisten Gerichtsverfahren geht) war die Sterblichkeit sogar noch geringer: 38,8 % gegenüber 80,7 % bei IVM bzw. üblicher Behandlung – ein sehr signifikantes Ergebnis. In der Studie heißt es: „Wir konnten zeigen, dass die Verabreichung von Ivermectin bei Patienten mit COVID-19 signifikant mit einer geringeren Sterblichkeit verbunden ist, insbesondere bei Patienten mit schwerer Lungenbeteiligung.“

Ein kürzlich erschienener medizinischer Forschungsartikel enthielt sehr positive Informationen über den erfolgreichen Einsatz von IVM. Er kam zu dem Schluss, dass „die Zahl der Todesfälle bei COVID-19 durch Ivermectin stark reduziert werden kann. Der Einsatz von Ivermectin in einem frühen Stadium des klinischen Verlaufs kann die Zahl derer, die zu einer schweren Erkrankung fortschreiten, reduzieren.“

Um es klar zu sagen: Dieses umstrittene Generikum wird seit vielen Jahren weltweit eingesetzt und ist sehr sicher und billig. Das offizielle öffentliche Gesundheitssystem unterstützt jedoch nicht den Einsatz von IVM zur Bekämpfung von COVID, obwohl es weltweit sehr weit verbreitet ist und auch in Indien sehr erfolgreich eingesetzt wird, wo es die Pandemie in den meisten Teilen des Landes ausgelöscht hat. Normalerweise wird IVM als Frühbehandlung eingesetzt, und zwar mit sehr gutem Erfolg; dies erklärt sich aus der Fähigkeit des Medikaments, das Virus im Anfangsstadium der COVID-Infektion, der Virusreplikation, abzutöten. Die Protokolle einer Reihe von Ärzten an vorderster Front beinhalten die IVM; sie haben sie zur Frühbehandlung eingesetzt, um Patienten aus dem Krankenhaus herauszuhalten und am Leben zu erhalten.

Einsatz von Gerichten zur Bekämpfung des Widerstands von Krankenhäusern

Im Folgenden sind einige Fallbeispiele von schwerkranken Patienten aufgeführt, von denen man glaubte, sie lägen im Sterben, und die IVM erhielten, als die Krankenhäuser vor den gerichtlichen Anordnungen der Familienangehörigen kapitulierten, und die dann vollständig genesen sind.

Im vergangenen Jahr gab es über 100 Gerichtsverfahren, in denen versucht wurde, den Zugang zu IVM für schwerkranke Patienten zu erwirken, bei denen die Krankenhausärzte in der Regel nur geringe Überlebenschancen sehen. Leider waren nur etwa 10 % dieser Klagen im Hinblick auf die Rettung von Leben erfolgreich. Krankenhäuser bringen COVID-Opfer im Spätstadium buchstäblich um, indem sie IVM zurückhalten und dann kostspielige Gerichtsverfahren anstrengen. Nur wenige Richter waren bereit, zu dem Schluss zu kommen, dass das, was die Krankenhäuser tun, nicht lebensrettend ist und dass es medizinisch und moralisch angemessen ist, diesen Patienten eine Chance auf Genesung zu geben, wenn sie IVM erhalten. Die oben angeführten medizinischen Beweise scheinen nicht ausreichend genutzt zu werden.

Es wurde auch nicht nachdrücklich gefordert, dass die CDC und die FDA die Verwendung von IVM als „compassionate off-label drug use“ für COVID-Patienten im Spätstadium genehmigen.

Der Fall von Sun Ng, 71 Jahre alt

In Illinois zwang ein Gericht ein Krankenhaus, den Forderungen der Familie nachzugeben und einer sehr kranken älteren Patientin IVM zu verabreichen. Das Krankenhaus wandte die zugelassenen Methoden zur Behandlung des Patienten an, darunter das unsichere und sehr teure Medikament Remdesivir, Intubation und die Verwendung eines Beatmungsgeräts für einen Monat auf der Intensivstation. Nichts davon funktionierte, und Herrn Ng wurde nur eine Überlebenschance von 10 bis 15 Prozent eingeräumt.

Ngs einziges Kind, Man Kwan Ng, die einen Doktortitel in Maschinenbau hat, stellte eigene Nachforschungen an und entschied, dass ihr Vater IVM nehmen sollte. Das Krankenhaus lehnte dies ab. Die Tochter zog vor Gericht.

Richter Paul M. Fullerton vom Circuit Court of DuPage County erließ eine einstweilige Verfügung, mit der das Krankenhaus verpflichtet wurde, dem Patienten IVM zu verabreichen. Wie üblich weigerte sich das Krankenhaus, der gerichtlichen Anordnung Folge zu leisten. Doch der Rechtsstreit ging weiter. Ein Arzt, der als Zeuge aussagte, beschrieb Sun Ng als „im Grunde genommen auf seinem Sterbebett“. Der Richter wurde darüber informiert, dass IVM bei der für Ng vorgeschlagenen Dosierung geringfügige Nebenwirkungen wie Schwindel, juckende Haut und Durchfall haben kann. Der Richter sagte jedoch, dass die „Risiken dieser Nebenwirkungen so gering sind, dass die derzeitige Situation von Herrn Ng diese Risiken um das Hundertfache überwiegt“.

Der Richter erließ noch am selben Tag eine einstweilige Verfügung, mit der das Krankenhaus angewiesen wurde, Ngs Arzt, Dr. Alan Bain, „sofort eine vorübergehende Notfallgenehmigung“ zu erteilen, „um diesem Patienten Ivermectin zu verabreichen“. (Bis vor einigen Monaten hatte Dr. Bain über 40 Patienten mit IVM behandelt.) Doch das Krankenhaus widersetzte sich der Anordnung. Daraufhin ermahnte der Richter das Krankenhaus und wies erneut darauf hin, dass es Bain über einen Zeitraum von 15 Tagen Zutritt gewähren müsse, um seine Arbeit zu erledigen. Daraufhin stellte das Krankenhaus einen Antrag auf Aussetzung der Anordnung, doch Richter Fullerton lehnte diesen ab und wies das Krankenhaus erneut an, der Anordnung nachzukommen. Schließlich lenkte das Krankenhaus ein.

Herr Eng bestand einen Atemtest, den er in den drei Wochen zuvor nicht hatte bestehen können, und wirkte wacher und aufmerksamer. Die erste Dosis IVM zeigte sofortige Wirkung, und er erhielt sie vier Tage lang. Er erholte sich von COVID-19 und wurde etwa sechs Wochen nach der Einlieferung aus dem Krankenhaus entlassen.

Die Anwältin in diesem Fall war Kirstin M. Erickson von der in Chicago ansässigen Kanzlei Mauck and Baker. Sie arbeitete mit Ralph Lorigo, dem führenden Anwalt in diesem Bereich, zusammen.

New Yorker Fälle

Ivermectin stand im Mittelpunkt dreier erfolgreicher Gerichtsverfahren in drei Bezirken des Bundesstaates New York, bei denen es um hospitalisierte COVID-Patienten im Alter von 65, 80 und 81 Jahren ging. Die drei Patienten befanden sich auf der Intensivstation und waren an ein Beatmungsgerät angeschlossen, als sie IVM erhielten, und hatten nur noch geringe Überlebenschancen. Alle bekamen auf richterliche Anordnung IVM, erholten sich und wurden entlassen.

Der Anwalt für diese Fälle war Ralph Lorigo. Er hat vielen Familien geholfen und war landesweit an etwa 100 ähnlichen Fällen beteiligt. Er war auch Gegenstand eines Artikels mit dem Titel „Ralph Lorigo hat eine potenziell lukrative Marke als Ansprechpartner für verzweifelte Menschen aufgebaut, die bereit sind, sich in der vierten Welle der Pandemie gegen die Wissenschaft zu stellen.“

Lorigo nannte die Krankenhäuser in dieser Angelegenheit „arrogant“.

Sie halten sich nur an ihre Protokolle“, sagte er. „Es ist, als ob sie sich für Götter halten. Sie tragen weiße Kittel, aber sie sind nicht Gott.“

Vollkommen richtig.

Der Fall, der die meiste Aufmerksamkeit erregte, betraf eine 80-jährige Frau aus Buffalo, die an COVID erkrankt war und deren kämpferische Familie das Krankenhaus vor Gericht brachte.

Judith Smentkiewicz hing an einem Beatmungsgerät, als ihrer Familie mitgeteilt wurde, dass sie wahrscheinlich einen weiteren Monat auf der Intensivstation verbringen würde, wo man ihr eine 20-prozentige Überlebenschance einräumte. Die Familie recherchierte und las über den Erfolg von IVM. Sie drängten den Arzt der Intensivstation, ihr die Behandlung zu verabreichen, was er am 12. Innerhalb von 48 Stunden nach der Verabreichung einer einzigen Dosis ging es Smentkiewicz so weit besser, dass sie von der Intensivstation verlegt wurde.

Die Ärzte auf der neuen Station weigerten sich jedoch, die IVM fortzusetzen, obwohl sich der Zustand der Frau verschlechterte. Die Familie zog vor Gericht. Das Krankenhaus wehrte sich vehement dagegen. Der Leibarzt von Smenkiewicz, der seit 20 Jahren in der Klinik arbeitet, wurde hinzugezogen.

„Wir haben die begrenzten Studien über den Einsatz von Ivermectin bei COVID-19 überprüft und empfehlen, dass sie 15 mg oral am ersten, dritten und fünften Tag erhält“, schrieb Dr. Stephen Scravani in einem Brief an das Gericht.

Der Richter ordnete die Wiederaufnahme der Behandlung an. Das Ergebnis: Smentkiewicz wurde kurz darauf in eine Rehabilitationseinrichtung entlassen und erholte sich von COVID. „

Von dem Punkt aus, an dem sie war, ist es ein Wunder, sagte Lorigo.

Fall in Texas

Ein 74-jähriger Mann kämpfte fast einen Monat lang gegen seine COVID-Infektion und wurde an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Pete Lopez wurde zuvor in einem VA-Krankenhaus IVM verschrieben, aber er wurde ins Krankenhaus eingeliefert, bevor er es einnehmen konnte. Die Familie erwirkte eine gerichtliche Verfügung gegen Memorial Hermann in Sugar Land, Texas, um ihn mit IVM zu behandeln, aber das Krankenhaus weigerte sich, das Medikament zu verabreichen. Und so starb Lopez.

Fall in Pennsylvania

Keith Smith, 52, lag in einem künstlichen Koma mit COVID an einem Beatmungsgerät. Seine Frau erwirkte eine komplizierte gerichtliche Anordnung, um das Krankenhaus zur Verabreichung von IVM zu zwingen, aber es gab zwei frustrierende Tage, in denen die Anwälte über die Umsetzung verhandelten.

In der kurzen Verfügung wurde der Antrag auf eine einstweilige Verfügung, mit der UPMC [Krankenhaus] zur Verabreichung von IVM gezwungen werden sollte, abgelehnt. Die Verfügung wies das UPMC jedoch an, dem Arzt, der das Medikament verschrieben hatte, oder einem anderen Arzt oder einer Krankenschwester zu gestatten, es unter der „Anleitung und Aufsicht“ des Arztes zu verabreichen. Wie in den meisten Fällen kam es zu einem Rechtsstreit. Nach einer zu langen Verzögerung, etwa einem Monat, erhielt Smith, der sich in Dialysebehandlung befand, seine erste Dosis des IVM. Traurigerweise starb er.

Die IVM wirkt, aber wenn wichtige Körperorgane durch die Anwendung des Standardprotokolls geschädigt werden, kann es für die IVM zu spät sein, um das Leben des Patienten zu retten.

Der Fall Virginia

Kathy Davies befand sich mehrere Monate lang im Krankenhaus. Sie wurde unter anderem an ein Beatmungsgerät angeschlossen und erhielt Remdesivir. Remdesivir hat im Vergleich zu IVM eine schreckliche Bilanz. Laut Rechtsanwalt Thomas Renz ist die Sterblichkeitsrate bei COVID-Patienten, denen Remdesivir verschrieben wurde (26 %), höher als die Sterblichkeitsrate bei COVID-Patienten, denen Ivermectin verschrieben wurde, die in der CMS-Datenbank mit 7,2 % angegeben wird.

Davies‘ Familie kämpfte mehrere Wochen lang dafür, dass sie IVM erhält. Die Krankenhausärzte weigerten sich, woraufhin die Familie ein Anwaltsteam einschaltete. Das Gericht, vor dem der Fall verhandelt wurde, entschied, dass die Patientin das Recht habe, die IVM zu versuchen, wenn sie von ihrem Arzt verschrieben werde. Doch das Krankenhaus blockierte den Arzt.

Einem Bericht von Just the News zufolge wurde das Krankenhaus in Warrenton, Virginia, von dem Gericht, das die IVM-Behandlung für Davies genehmigt hatte, wegen Missachtung des Gesetzes verurteilt. Fauquier Health war angewiesen worden, die vom Gericht genehmigte Dosis zu verabreichen, andernfalls drohte eine Geldstrafe. Angeblich willigte das Krankenhaus nach einer Woche der Auseinandersetzung mit dem Gericht ein, der Aufforderung nachzukommen. Doch das tat es nicht.

Richter James P. Fisher vom 20. Gerichtshof von Virginia stimmte den Argumenten des Anwalts der Familie Davies zu und entschied, das Krankenhaus wegen Missachtung des Gerichts zu verurteilen und eine Geldstrafe von 10.000 Dollar pro Tag zu verhängen, die auch rückwirkend verhängt werden kann“, heißt es in dem Bericht. Das Krankenhaus gab daraufhin nach und erlaubte die Verabreichung von Ivermectin an den leidgeprüften Patienten.

Nach 41 Tagen am Beatmungsgerät erhielt Kathy ihre erste Dosis Ivermectin und erhält sie weiterhin.

Fall in Florida

Im November wurde berichtet, dass eine Lehrerin aus Florida, die landesweit für Aufsehen sorgte, weil sie versuchte, ein Krankenhaus dazu zu bringen, ihr IVM zu verabreichen, an COVID starb. Tamara Drock, 47, starb 12 Wochen, nachdem sie zur Behandlung in das Palm Beach Gardens Medical Center eingeliefert worden war. Ihr Ehemann verklagte das Krankenhaus, um es zur Verabreichung einer intravenösen Infusion zu zwingen.

„Wenn sie das Krankenhaus verlassen hätte, hätte sie das Medikament bekommen können. Jeder Mensch in Florida hat ein verfassungsmäßiges Recht zu entscheiden, was mit seinem eigenen Körper geschieht“, sagte er.

Ein Arzt des Palm Beach Gardens Medical Center erklärte sich bereit, Drock IVM zu verabreichen, aber der Anwalt der Familie, Jake Huxtable, sagte, die vorgeschlagene Dosierung sei zu niedrig.

Palm Beach County Circuit Judge James Nutt wies die ursprüngliche Klage ab. In diesem Fall wurde eine bisher noch nicht weit verbreitete Möglichkeit aufgezeigt, nämlich dass COVID-Patienten im Spätstadium das Krankenhaus verlassen können, wenn sie einen unabhängigen Arzt finden, der sie mit IVM versorgt.

Konflikte in Montana und Idaho

Ein Krankenhaus in Montana schloss sich ab und rief die Polizei, nachdem eine Frau mit Gewalt gedroht hatte, weil ihrer Verwandten die intravenöse Behandlung verweigert wurde.

Ein anderes Krankenhaus in Montana beschuldigte Beamte, ihr Gesundheitspersonal bedroht und belästigt zu haben, weil sie sich geweigert hatten, einen politisch engagierten COVID-Patienten mit IVM oder Hydroxychloroquin zu behandeln; der 82-jährige Patient starb.

Im benachbarten Idaho musste die Polizei in ein Krankenhaus gerufen werden, nachdem ein Verwandter eines COVID-Patienten eine Ärztin beschimpft und ihr körperliche Gewalt angedroht hatte, weil sie weder IVM noch Hydroxychloroquin verschreiben wollte.

Diese drei Konflikte ereigneten sich zwischen September und November.

Mehrere Fälle in Illinois

Im Mai ordnete ein Richter des DuPage County an, dass das Elmhurst-Krankenhaus einer komatösen COVID-Patientin IVM verabreichen muss, nachdem sich keiner der Ärzte des Krankenhauses bereit erklärt hatte, sie zu verabreichen. Die Tochter der Patientin sagte, dass es ihr besser ging und sie schließlich nach Hause zurückkehrte, nachdem ein externer Arzt ihr die Medikamente verabreicht hatte.

Ein Richter in Springfield kam zu einem anderen Ergebnis und entschied gegen eine Frau, die das Memorial Medical Center zwingen wollte, ihrem 61-jährigen Ehemann, der Berichten zufolge seit fast sechs Wochen mit COVID im Krankenhaus lag, IVM zu verabreichen.

In einem anderen Fall belagerten Freunde und Unterstützer von Veronica Wolski das Amita Health Resurrection Medical Center in Chicago mit Hunderten von Anrufen und E-Mails und forderten, dass Wolski, die mit einer COVID-bedingten Lungenentzündung im Krankenhaus lag, eine Infusion erhält. Das Krankenhaus erklärte, es verwende kein IVM zur Behandlung von COVID, und Wolsk starb bald darauf.

In einem anderen Fall aus DuPage zeigen Gerichtsdokumente den verschlungenen Weg, der Leslie Pai, eine 68-jährige Fotografin, auf die Intensivstation von Advocate Condell führte.

Der Klage zufolge wurde Pai am 31. August mit COVID-19 in das NorthShore Glenbrook Hospital eingeliefert. Sie hatte bereits vorsorglich IVM eingenommen und etwas davon mit ins Krankenhaus gebracht. Der Klage zufolge wurde es dort jedoch mit der Begründung, es sei in der Einrichtung nicht erlaubt, weggeworfen.

Das Personal von NorthShore Glenbrook ließ in seiner Ablehnung der Infusionstherapie nicht locker, so die Beschwerde, und so ließ die Tochter der Patientin, Tiffany Wilson, ihre Mutter am 11. September nach Advocate Condell verlegen, wo sie an ein Beatmungsgerät angeschlossen und in ein medizinisches Koma versetzt wurde. Die Ärzte von Advocate Condell waren ebenfalls nicht bereit, ihr eine IVM zu verabreichen, so dass Wilson in DuPage County, dem Sitz der Muttergesellschaft des Krankenhauses, Klage einreichte. Hayes erließ eine einstweilige Verfügung, die es einem externen Arzt, Dr. Alan Bain, erlaubte, Pai das Medikament zu verabreichen.

Die Anwälte des Krankenhauses erklärten, Pai habe eine „Megadosis“ des Medikaments erhalten, doch Jon Minear, einer von Pais Anwälten, sagte, die Ärzte hätten die von Bain verschriebene Dosis falsch verstanden. Er fügte hinzu, dass sich ihr Zustand laut Krankenakte gebessert habe. In einer eidesstattlichen Erklärung sagte Wilson, dass ihre Nachforschungen über die IVM sie zu der Überzeugung gebracht hätten, dass die Risiken „verschwindend gering“ seien und dass die IVM ihrer Mutter eine ausgezeichnete Chance auf eine vollständige Genesung biete. Das Krankenhaus blieb bei seiner ablehnenden Haltung, und der Rechtsstreit ging weiter.

Fall in Kentucky

Ein Richter lehnte einen Antrag ab, die Ärzte eines Krankenhauses in Louisville zu zwingen, eine COVID-Patientin mit IVM zu behandeln. Angela Underwood reichte beim Jefferson County Circuit Court eine Klage ein, um die Ärzte des Norton Brownsboro Hospital zu zwingen, ihrem Mann Lonnie IVM zu verabreichen; sie vertrat sich in dem Fall selbst.

„Als registrierte Krankenschwester verlange ich, dass meinem Mann Ivermectin verabreicht wird, sei es von einem Norton-Arzt oder einem anderen Gesundheitsdienstleister meiner Wahl, einschließlich mir selbst, falls erforderlich“, schrieb Underwood in ihrer Klage. Später wurde die Klage dahingehend geändert, dass ihr Mann mit „intravenösem Vitamin C“ behandelt werden sollte.

Der Richter des Jefferson Circuit, Charles Cunningham, schrieb in seinem Urteil, dass das Gericht „von einem Krankenhaus nicht verlangen kann, buchstäblich Anordnungen von jemandem entgegenzunehmen, der solche Anordnungen nicht routinemäßig erteilt.“

Cunningham fügte hinzu, dass Underwood versuchen könnte, ein Krankenhaus zu finden, das „an die Wirksamkeit dieser Therapien glaubt“.

„Dies ist nicht praktikabel, da wahrscheinlich kein solches Krankenhaus in den Vereinigten Staaten, und schon gar nicht in dieser Region, mit dem Kläger übereinstimmt“, schrieb Cunningham.

„Außerdem könnten die medizinischen Umstände ihres Mannes eine solche Verlegung ungerechtfertigt riskant machen.“

Interessanterweise ordnete Judge McDonald-Burkman vom Circuit Court zunächst an, dass das Krankenhaus Underwood mit intravenösem Vitamin C zu behandeln hat, „wenn dies medizinisch indiziert ist und von einem geeigneten Arzt angeordnet wurde“, und diese Richterin erließ eine „Notverfügung zur Verabreichung von intravenösem Vitamin C“. Doch irgendwann schaltete sich Cunningham als Richter ein.

Fall in Ohio

Ein Richter in Ohio entschied, dass ein örtliches Krankenhaus nicht gezwungen werden kann, einem COVID-Patienten IVM zu verabreichen. Der Richter des Common Pleas Court, Michael Oster Jr., erließ das Urteil, nachdem eine von einem anderen Richter erlassene 14-tägige einstweilige Verfügung ausgelaufen war.

Julie Smith hatte eine einstweilige Verfügung für die Anwendung von IVM für ihren Ehemann Jeffrey Smith, 51, beantragt. Er befand sich seit Wochen auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Butler County. Zunächst gab Richter Gregory Howard grünes Licht für die Verschreibung von 30 Milligramm IVM täglich durch Dr. Fred Wagshul für drei Wochen, wie von seiner Frau beantragt.

Der zweite Richter schrieb jedoch, dass Smith und ihre Anwälte die hohe Belastung, die zur Aufrechterhaltung der einstweiligen Verfügung erforderlich ist, nicht überwunden haben. Oster sagte, dass vor Gericht keine eindeutigen Beweise für die Wirksamkeit von IVM gegen COVID-19 vorgelegt wurden und dass er auch die Rechte des Krankenhauses und die Auswirkungen berücksichtigen müsse, die der Zwang zur Verabreichung eines Medikaments für ein Krankenhaus haben könnte.

„Die FDA, die CDC, die AMA und die APhAA sowie die Ärzte des West Chester Hospitals sind nicht der Meinung, dass Ivermectin zur Behandlung von COVID-19 eingesetzt werden sollte“, schrieb Oster.

Er sagte, dass Jeffrey Smith in ein anderes Krankenhaus verlegt werden könnte, wo das Medikament verabreicht werden könnte. Kelly Martin, Sprecherin von UC Health, dem Betreiber des West Chester Hospitals, sagte: „Wir glauben nicht, dass Krankenhäuser oder Ärzte angewiesen werden sollten, Medikamente und/oder Therapien, insbesondere unbewiesene Medikamente und/oder Therapien, gegen ärztlichen Rat zu verabreichen.“

Fall in Texas mit aufgehobenem Gerichtsurteil

Dies ist einer der beunruhigendsten Fälle. Ein aus drei Richtern bestehendes Berufungsgremium hob eine gerichtliche Verfügung auf, mit der ein Krankenhaus in Fort Worth verpflichtet wurde, einen sterbenden Patienten mit IVM zu behandeln.

Der Fall betraf Jason Jones, 48, einen Polizeibeamten aus Fort Worth und Umgebung, der Ende September mit COVID ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Das Texas Health Huguley Hospital verweigerte ihm herkömmliche Behandlungen, darunter das antivirale Medikament Remdesivir. Er war etwa sechs Wochen im Krankenhaus, lag auf der Intensivstation, hing an einem Beatmungsgerät und lag im künstlichen Koma.

Seine Frau fand Mary Talley Bowden, eine Ärztin aus Texas, die ihm IVM verschrieb und bezeugte, dass „dieser Mann im Sterben liegt“. Der Richter wies Bowden an, eine vorübergehende Zulassung bei Huguley zu beantragen, und wies Huguley an, diese zu erteilen. Stattdessen legte das Krankenhaus Berufung bei einem höheren Gericht ein.

Fall aus Kansas

„Die Familie eines Mannes aus Kansas verklagt ein Krankenhaus in Johnson County und bittet um eine gerichtliche Anordnung, die es seinem Hausarzt erlauben würde, ihm ein umstrittenes Medikament zur Behandlung von COVID-19 zu verabreichen“, so die Medien.

Deke Belden, 41, wurde mit COVID-19 diagnostiziert und nahm im November Ivermectin zusammen mit mehreren anderen Medikamenten zur Behandlung der Krankheit ein. In der Klage heißt es, sein Hausarzt in Olathe habe die Behandlung verschrieben.

Am 27. November wurde Belden in das Olathe Medical Center eingeliefert, da er an einer Lungenentzündung litt, die mit COVID-19 zusammenhing. In der Klage heißt es, Belden habe darum gebeten, die Ivermectin-Behandlung im Krankenhaus fortzusetzen, aber die Ärzte und Krankenschwestern dort hätten seine Bitte abgelehnt.

Aus der Klageschrift geht hervor, dass Beldens Eltern Ivermectin in sein Zimmer brachten, das Krankenhauspersonal ihnen jedoch nicht erlaubte, es ihrem Sohn zu verabreichen. Beldens Familie sagt, dass sich sein Zustand verschlechtert hat, seit er das Medikament nicht mehr nimmt, und dass er zu diesem Zeitpunkt sediert war.

Das Olathe Medical Center behauptet außerdem, dass die Krankenhauspolitik es daran hindert, Beldens Wunsch nach der Einnahme des Medikaments zu erfüllen, so die Klage, selbst wenn es das Medikament nicht verschreibt oder verabreicht.

Beldens Familie ist laut der Klage anderer Meinung und glaubt, dass Ivermectin seine beste Chance ist, zu überleben“.

Schlussfolgerungen

Es gibt keine Übereinstimmung zwischen all diesen Fällen – mit einer Ausnahme. Die Krankenhäuser bekämpfen ausnahmslos alle Versuche von Familien, Anwälten und Gerichten, schwerkranken COVID-19-Patienten IVM zu verabreichen. Sie stehen voll und ganz auf der Seite der Regierung und weigern sich, die Vorteile der IVM-Anwendung bei COVID-19-Patienten im Spätstadium anzuerkennen. Wie die Regierungsbehörden sind auch die Krankenhäuser nicht bereit, der medizinischen Wissenschaft zu folgen, selbst wenn die von der Regierung genehmigten Protokolle für solche Patienten versagen.

Zwar gab es einige Erfolge bei der Genesung von Patienten aufgrund von IVM, doch in vielen Fällen sterben die Patienten, weil sie IVM zu spät oder nicht in einer wirksamen Dosis erhalten.

Die meisten Richter scheinen nicht bereit zu sein zu sehen, dass die Möglichkeit, ein Leben zu retten, die fast sichere Todesursache aufwiegt. Sie halten stur an der Vorstellung fest, dass die Krankenhäuser und ihre Ärzte wissen, was am besten wirkt, obwohl die Todesrate bei COVID-Patienten im Spätstadium, die nach dem normalen Protokoll behandelt werden, sehr hoch ist.

Die Krankenhäuser sollten verpflichtet werden, den Gerichten die Statistiken darüber vorzulegen, wie viele COVID-Patienten nach mehr als einer Woche auf der Intensivstation sterben und wie viele von ihnen an einem Beatmungsgerät hängen.

Die Gerichte müssen sehen, dass die Krankenhäuser keine medizinischen Maßnahmen ergreifen, die den meisten Menschen, die an einer COVID-Krankheit im Spätstadium leiden, das Leben retten. Die Gerichte müssen den Einsatz der IVM als Chance sehen, Leben zu retten, die durch normale Krankenhausprotokolle verloren gehen, und dass die medizinische Wissenschaft den Einsatz der IVM unterstützt.

Vorbereitung auf den Notfall

Mehr Menschen sollten darüber nachdenken, diese Maßnahmen zu ergreifen:

Halten Sie einen Vorrat an IVM in Ihrem Haushalt bereit. Suchen Sie einen unabhängigen Arzt auf, der nicht für ein Krankenhaus oder einen Gesundheitskonzern arbeitet, auch wenn er nur über Telemedizin erreichbar ist. Wenn ein geliebter Mensch an COVID im Spätstadium erkrankt, schwer krank ist, ins Krankenhaus eingeliefert wird und das Standardbehandlungsprotokoll erhält, sollten Sie darauf vorbereitet sein, die Person aus dem Krankenhaus zu holen (ohne Zustimmung des Krankenhauses) und zu Ihnen nach Hause zu bringen, wo IVM verabreicht werden kann, vorzugsweise unter Anleitung eines IVM-freundlichen Arztes. Dies sollte bereits nach etwa einer Woche auf der Intensivstation und vorzugsweise vor dem Anschluss an ein Beatmungsgerät in Betracht gezogen werden. Das klingt drastisch, aber ein wochenlanger Aufenthalt auf einer Intensivstation am Beatmungsgerät ist in fast allen Fällen ein Todesurteil.