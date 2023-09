Hier sind harte Fakten, die zeigen, dass Covid Impfstoffe absichtlich entwickelt wurden, um ungeborene Babys zu töten.

Der Spezialist für fötale und mütterliche Medizin, Dr. James Thorp, sprach kürzlich mit Dr. Naomi Wolf darüber, was er über die Gefahren des Wuhan-Coronavirus (COVID-19) „Impfstoffs“ weiß.

Als einer der wenigen Mediziner für Schwangere und Babys, die in dieser Angelegenheit Alarm schlagen, erklärte Dr. Thorp gegenüber Dr. Wolf, dass die Impfungen offenbar mit dem Ziel entwickelt wurden, die Fortpflanzung zu verhindern.

Dr. Thorp wurde sogar von seiner Stelle beim St. Mary’s Health System, einem der größten katholischen Gesundheitssysteme des Landes, entlassen, weil er öffentlich machte, was er und seine Frau Maggie, eine Anwältin, auf einen Antrag auf Informationsfreiheit (FOIA) hin entdeckt hatten.

Verschiedene sogenannte „Influencer“ erhielten ein Stück vom 13-Milliarden-Dollar-Kuchen, um die mRNA-Injektionen von Pfizer-BioNTech und Moderna zu bewerben.

Es gab auch einen Vertrag mit einer gewinnorientierten Nichtregierungsorganisation (NGO), die Zehntausende von Geburtshelfern und Gynäkologen auf mehreren Kontinenten beaufsichtigte und beeinflusste, um die Impfungen mit Regierungspropaganda zu fördern.

„Der enthüllte Vertrag, den die Thorps mithilfe von FOIA ans Licht gebracht haben, beinhaltet die Bedingung der Geldrückgabe, sofern die medizinischen Organisationen nicht dem vom HHS vorgegebenen Skript für ’sicher und wirksam‘ bei schwangeren Frauen und frisch gebackenen Müttern folgen, wie von State of the Nation erläutert.“

„Dr. Thorp bestätigt unabhängig von drei anderen unabhängigen Quellen die Ergebnisse von WarRoom / DailyClout: dass Plazentas, Föten und Neugeborene durch die mRNA-Injektion geschädigt werden.“

„Die vier verschiedenen Quellen bestätigen einheitlich die gleichen Arten von Beeinträchtigungen: Fibrinablagerungen, Blutgerinnsel, eine geringere Verfügbarkeit von Nährstoffen, eingeschränktes Wachstum der Föten und geringeres Gewicht der Plazenten sowie Verkalkungen. Dies deutet darauf hin, dass sich Babys im Mutterleib von geimpften Frauen möglicherweise in einem Umfeld entwickeln, in dem ihnen nicht ausreichend Nahrung zur Verfügung steht und der Platz für ihr normales Wachstum begrenzt ist.“

Jeder Gynäkologe hätte wissen müssen, dass COVID-Impfungen Frauen und ihren ungeborenen Kindern schaden würden

Nach allem, was die Thorps aufgedeckt haben, ist Dr. Thorp der Meinung, dass jeder Gynäkologe hätte wissen müssen, dass COVID-Impfungen für Frauen und ihre ungeborenen Kinder gefährlich sind, weil sie entzündungsfördernd sind, was für eine Schwangerschaft katastrophal ist.

„Ich sage Ihnen, dass 95 Prozent der Ärzte und Krankenschwestern durch ihren Gehaltsscheck gefangen sind“, sagte Dr. Thorp zu Dr. Wolf.

Dr. Thorp ging während des Interviews sehr detailliert darauf ein, wie Pfizer versuchte, die Wahrheit zu verbergen, indem sie alle belastenden Daten über die Impfungen 75 Jahre lang unter Verschluss hielten und eine massive Propagandakampagne starteten.

„Etwa 300 wichtige Organisationen und Einflussnehmer, darunter Synagogen und Kirchen und viele andere, [überzeugten] die Vereinigten Staaten und die ganze Welt davon, dass diese tödliche Spritze sicher, wirksam und für die am meisten gefährdete Bevölkerungsgruppe, nämlich schwangere Frauen, notwendig sei.“

Das Department of Health and Human Services (HHS) und die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) schlossen einen „Pakt des Todes“ mit dem American College of GYNÄKOLOGIE UND GEBURTSHILFE sowie mit den Influencern, um mit der Lüge hausieren zu gehen, die Impfung sei sicher und wirksam für schwangere Frauen und ihre Babys.

„Sie haben weit über 11 Millionen Dollar eingenommen, sie haben einen Pakt mit dem Tod geschlossen, und es ist ihnen nicht erlaubt, auch nur ein Jota von dem tödlichen Narrativ des HHS abzuweichen“, sagte Dr. Thorp.

„Wenn sie es doch tun, müssen sie jeden einzelnen Penny zurückzahlen, den sie bereits eingestrichen haben. Deshalb sind das American College of OB/GYN, das American Board of Obstetrics and Gynecology und die Society for Maternal-Fetal Medicine bis zum heutigen Tag die bösen Organisationen, die dieses Verbrechen an der Welt verübt haben. Und ich werde nicht davor zurückschrecken, sie anzugreifen, denn wir haben die Beweise.“

Das vollständige Interview finden Sie bei State of the Nation.