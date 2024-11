Hindernisse auf dem Weg zu einer souveränen, harmonischen und multinationalen Welt

Pepe Escobar

Das „Kasaner Labor“ hat mehrere geoökonomische Fahrpläne erstellt und berücksichtigt dabei die unausweichlichen Hindernisse, die auf dem Weg liegen. Die vollen Auswirkungen des jährlichen BRICS-Gipfels, der dieses Jahr unter russischer Präsidentschaft in Kasan stattfand, werden erst in den kommenden Wochen, Monaten oder sogar Jahren sichtbar werden. Doch schon jetzt kann man festhalten: Die BRICS sind ein „Labor der Zukunft“, das trotz fast unüberwindlicher Herausforderungen an der Vision einer souveränen, harmonischen und multinationalen Welt arbeitet.

Die Schwierigkeiten sind dabei enorm. In seiner Bilanz nach dem BRICS-Gipfel betonte Sergej Rjabkow, der stellvertretende Außenminister Russlands, die „Unannehmbarkeit unrechtmäßiger, einseitiger Sanktionen“, die die westlichen Staaten gegen viele BRICS-Mitglieder verhängt haben. Diese Sanktionen, so Rjabkow, werden oft mit Themen wie der Klimaagenda und den Menschenrechten verknüpft, was nachhaltige Lieferketten bedroht.

Dieser Punkt ist nur eines von vielen Themen, die BRICS im Rahmen einer möglichen tiefgreifenden Reform des aktuellen Systems internationaler Beziehungen angehen möchte. Die detaillierte, jedoch eher zurückhaltende „Kasaner Erklärung“ benennt zahlreiche Reformbedarfe, konnte jedoch die wachsende Unzufriedenheit und die Ängste der globalen Mehrheit nicht vollständig besänftigen.

Es gibt Kritik, dass die Erklärung von Kasan in vielen Punkten lediglich die Positionen der G7 und G20 – deren nächster Gipfel in Rio von der G7 dominiert wird – widerspiegelt. Dennoch agieren die BRICS-Staaten vorsichtig, um nicht direkt mit der „regelbasierten internationalen Ordnung“ in Konflikt zu geraten, die von westlichen Staaten favorisiert wird. Präsident Putin beschreibt die BRICS nicht als „anti-westliche“, sondern als „nicht-westliche“ Gruppe.

Die Kasaner Erklärung stellt kein revolutionäres Dokument dar, sondern ist vielmehr eine Absichtserklärung an den Globalen Süden. Sie richtet sich nicht gegen die „Globale Governance“ oder die „zentrale Rolle der UNO“ – selbst wenn die UNO durch fragwürdige Kooperationen mit dem Weltwirtschaftsforum (WEF), der WHO und der NATO an Bedeutung verloren hat. Ebenso wird die führende Rolle des Internationalen Währungsfonds (IWF) im globalen Finanzwesen nicht infrage gestellt, obwohl BRICS eine stärkere Vertretung des Globalen Südens fordert.

Auch unterstützt die Erklärung die UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung – trotz ihrer engen Verknüpfung mit großen Konzernen wie Big Pharma, Big Tech und Big Banking. Sie widerspricht nicht den Plänen der WHO zur internationalen Pandemievorsorge und greift auch den umstrittenen UN-Pakt für die Zukunft nicht an, der als eine schrittweise Umsetzung des Great Reset gilt.

Ein Labor für neue Modelle und geopolitische Veränderungen

Das wahre Potenzial von Kasan liegt in den Details und der Umsetzung der geplanten Veränderungen. So schlug Präsident Putin auf dem BRICS-Gipfel eine neue Finanzierungsplattform vor, die den IWF und die Weltbank umgehen könnte – ein Schritt in Richtung eines neuen Post-Bretton-Woods-Systems. Dies ist jedoch nur der Beginn eines langen Prozesses, denn Kasan markiert den Startpunkt für eine umfassende Reise. Mit dem erweiterten BRICS+-Format – bestehend aus den bisherigen Mitgliedern, potenziellen neuen Partnern wie Saudi-Arabien und weiteren 13 Ländern – wird eine neue Phase eingeläutet. In dieser wird es entscheidend sein, ein BRICS-Sekretariat zu etablieren und eine einheitliche Politik für Wirtschaft, Handel und Verteidigung zu entwickeln.

In den kommenden Jahren könnte sich BRICS auch auf die Einführung einer neuen Reservewährung einigen – ähnlich den Sonderziehungsrechten (SZR) des IWF, jedoch unabhängig vom IWF und dem US-Dollar. Diese „BRICS-Währung“ könnte sich auf den gewichteten Durchschnitt der Währungen der Mitgliedsstaaten stützen.

Der Wirtschaftsexperte Jaroslaw Lissowolik, der die Entwicklung der BRICS seit vielen Jahren verfolgt, sprach schon vor sechs Jahren über die Idee einer BRICS-Währung namens „5R“, basierend auf Rubel, Renminbi, Real, Rupie und Rand. In Kasan beobachtete er, dass die BRICS ihre Unterstützung für die WTO als Grundlage eines regelbasierten Handelssystems bekräftigten und gleichzeitig eine Reform des IWF forderten, um den Globalen Süden stärker zu repräsentieren.

Neue Verkehrswege und globale Integration

Ein großer Durchbruch der BRICS liegt in der Entwicklung neuer geoökonomischer Verbindungskorridore. An vorderster Stelle steht der Internationale Nord-Süd-Transportkorridor (INSTC), ein 7.200 km langer multimodaler Verkehrsweg, der Eurasien durchquert und die Ostsee über das Kaspische Meer mit dem Persischen Golf und dem Indischen Ozean verbindet. Der Korridor verknüpft strategisch wichtige BRICS-Staaten wie Russland, den Iran und Indien und könnte die Transportzeiten deutlich verkürzen.

Darüber hinaus umfasst die BRICS-Strategie weitere Initiativen wie den Ausbau der Transsibirischen Eisenbahn, den Ost-West-Verkehrskorridor und die Entwicklung eines neuen Zentraleurasischen Korridors. Diese Infrastrukturprojekte sind Teil einer langfristigen Vision für die wirtschaftliche Integration des Globalen Südens.

Kasan als Startpunkt für eine neue Ära

Zusammengefasst hat das „Kasaner Labor“ mehrere geoökonomische Pläne aufgestellt und sich den großen Herausforderungen gestellt. Der symbolische „Hochgeschwindigkeitszug“ hat den Bahnhof von Kasan bereits verlassen, und nun geht es darum, auf der Fahrt zu einer souveränen, harmonischen und multinationalen Welt an Tempo zu gewinnen.