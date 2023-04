Hinweise auf bewusste Desinformation der US-Geheimdienste nehmen zu

Waren die Pentagon-Leaks das, was die offizielle Version sagt? Oder wurden sie von den US-Geheimdiensten bewusst gestreut, um den Gegner zu täuschen und bestimmte Regierungen unter Druck zu setzen?

Es mehren sich die Anzeichen dafür, dass die Pentagon-Leaks kein ungewollter Leak eines jungen Soldaten, sondern eine gezielte Desinformationskampagne der US-Geheimdienste waren. Je mehr Details über die angeblich geheimen Informationen bekannt werden, desto mehr wird klar, dass vieles davon schon vorher bekannt war, dass manches bewusst eingestreut sein könnte (etwa das Ausspionieren der südkoreanischen Regierung), um die Glaubwürdigkeit der Informationen zu erhöhen, ohne den USA dabei ernsthaft zu schaden. Und dass manche Informationen auch bewusste Fakes waren, um bestimmten Regierungen zu schaden, was zum Beispiel auf die Meldung zutreffen könnte, Serbien habe der Ukraine heimlich Waffen geliefert, was den serbischen Verbündeten Russland verärgern könnte.

Die russische Nachrichtenagentur TASS hat sich diese Hinweise genauer angeschaut und ich habe die Analyse der TASS übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Geheimes Material? Was hinter den durchgesickerten Pentagon-Dokumenten steckt

Das Durchsickern von geheimen Dokumenten des US-Verteidigungsministeriums und der US-Geheimdienste ist in den letzten Wochen zu einem internationalen Großereignis geworden, das sogar den Konflikt in der Ukraine in den Schatten stellt. Die sensationellen Enthüllungen wurden in der Presse auf der