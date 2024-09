Hisbollah hat Israel moralisch schon besiegt

Peter Haisenko

Halten Sie einen Moment inne und zählen Sie die Staaten auf, die systematisch Städte bombardiert und so unzählige Zivilisten ermordet haben. Fällt Ihnen da ein vierter ein? Und nein, selbst in den „Nürnberger Prozessen“ 1945 wurde das Deutsche Reich in dieser Hinsicht nicht einmal angeklagt, geschweige denn verurteilt.

Im Jahr 1928 veröffentlichte Winston Churchill das Buch „The Aftermath“. Ich zitiere den entscheidenden Satz aus diesem Werk: „Es öffneten sich Luftwege, auf denen Tod und Schrecken weit hinter die eigentlichen Frontlinien getragen werden konnten, so dass auch Frauen, Kinder, Greise und Kranke, die in früheren Kriegen natürlicherweise verschont blieben, davon erfasst wurden…..Der Tod steht bereit, willfährig, erwartungsvoll und diensteifrig, die Völker massenweise niederzumähen.“ Das sind die Worte desjenigen, dem 1955 der „Karlspreis“ der Stadt Aachen angedient worden ist. Schon Jahre vor 1933 haben die USA begonnen, massenweise Bombenflugzeuge herzustellen, obwohl sie sich 1938 in Evian die Selbstverpflichtung auferlegt hatten, niemals Städte und Zivilisten zu bombardieren.