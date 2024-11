Historisch: Bundesgericht erklärt AstraZeneca nicht für haftungsfrei im Fall einer Frau, die während einer klinischen Studie durch den Impfstoff COVID verletzt wurde

Bundesrichter Robert J. Shelby sagte, dass sich der Haftungsschutz des PREP-Gesetzes nicht auf Ansprüche wegen Vertragsbruchs erstreckt. Er sagte, die Grundlage der Klage von Brianne Dressen sei „ein gebrochenes Versprechen, keine Gegenmaßnahme“.

Ein Bundesgericht hat am Montag entschieden, dass die Klage einer Frau, die während einer klinischen Studie in den USA durch den Impfstoff COVID-19 von AstraZeneca verletzt wurde, fortgesetzt werden kann. Das Gericht wies die Behauptung des Arzneimittelherstellers zurück, ein bundesstaatlicher Haftungsschutz schütze ihn vor Klagen wegen Vertragsbruchs.

Brianne Dressen hatte AstraZeneca im Mai verklagt und behauptet, sie sei durch den Impfstoff des Unternehmens im Jahr 2020 verletzt und behindert worden, als sie an einer klinischen Studie des Unternehmens teilnahm.

Laut der Beschwerde versprach AstraZeneca in der Einverständniserklärung für Studienteilnehmer eine medizinische Behandlung im Falle einer während der Studie erlittenen Erkrankung oder Verletzung.

In ihrem Antrag auf Klageabweisung, der im Juni eingereicht wurde, sagte AstraZeneca, dass nach dem Public Readiness and Emergency Preparedness Act (PREP Act) von 2005 – der Herstellern von Notfallschutzmitteln wie COVID-19 Impfstoffen Immunität vor rechtlicher Haftung gewährt, konnte Dressen den Impfstoffhersteller nicht für ihre Verletzungen verklagen.

In seiner Entscheidung vom 4. November sagte der Oberste Richter Robert J. Shelby vom US-Bezirksgericht in Utah jedoch, dass sich der Haftungsschutz des PREP-Gesetzes nicht auf Ansprüche wegen Vertragsbruchs erstreckt. Er sagte, die Grundlage von Dresens Klage sei ein gebrochenes Versprechen, keine Gegenmaßnahme.

„Die Immunität nach dem PREP-Gesetz erfordert einen Kausalzusammenhang zwischen dem Anspruch und einer konkreten medizinischen Gegenmaßnahme, und Ansprüche wegen Vertragsbruchs ergeben sich aus der Nichterfüllung einer rechtlichen Verpflichtung durch eine Partei, unabhängig von einer Gegenmaßnahme. Die gesetzliche Regelung und der Zweck des PREP-Gesetzes unterstützen diese Auslegung“.

Shelbys Urteil könnte zu weiteren Klagen führen, die das PREP-Gesetz anfechten, so Ray Flores, leitender externer Rechtsberater von Children’s Health Defense.

Flores, ein Experte für das PREP-Gesetz, sagte gegenüber The Defender:

„Das Gericht hat ein unmissverständliches Signal gesendet, indem es diese Entscheidung sechs Tage nach der Einreichung des Antrags getroffen hat. Es ist historisch, da dies das erste Mal ist, dass ein Bundesgericht feststellt, dass eine COVID-19-Impfstoffverletzung in einer Weise entschädigungsfähig sein kann.

„Es ist erfrischend zu sehen, dass die nie dagewesene Unbesiegbarkeit des PREP-Gesetzes nun zumindest eine Grenze hat – Vertragsbruch. Betrug und falsche Werbung müssen die nächsten Ausnahmen sein.“

‚PREP Act ist Staatsfeind Nr. 1‘

Laut Dressens Klage hieß es in der Einwilligungserklärung von AstraZeneca für Studienteilnehmer: „Wenn Sie während der Teilnahme an dieser Forschungsstudie krank werden oder sich verletzen, müssen Sie dies sofort Ihrem Studienarzt mitteilen. Der Studienarzt wird Sie medizinisch versorgen oder Sie zur Behandlung überweisen.“

Dressen, die inzwischen React19 mitbegründet hat, eine gemeinnützige Organisation, die Menschen helfen will, die durch COVID-19-Impfstoffe geschädigt wurden, behauptete, ihre impfstoffbedingten Verletzungen und Behinderungen führten zu unerschwinglichen medizinischen Kosten. Allein ein Medikament kostet, 432.000 Dollar pro Jahr.

AstraZeneca bot ihr lediglich eine Entschädigung in Höhe von 1.243,30 Dollar an, was sie dazu veranlasste, eine Klage wegen Vertragsbruchs einzureichen.

„Dass sich AstraZeneca in ihrem Antrag auf Klageabweisung auf das PREP-Gesetz beruft, erklärt, warum ihr Vergleichsangebot von 1.243,30 Dollar so beleidigend niedrig war“, sagte Flores. „PREP scheint die Hauptbegründung von AstraZeneca für die Nichteinhaltung eines schriftlichen Vertrags zu sein. Dies ist nur ein weiteres Beispiel dafür, warum das PREP-Gesetz Staatsfeind Nr. 1 ist.“

Astra Zeneca behauptete, dass ihr Vertrag mit den Versuchsteilnehmern die Immunität nach dem PREP-Gesetz nicht aufhebe und es sich bei der Klage von Dressen nicht um einen Vertragsbruch, sondern um einen Produkthaftungsanspruch handele – was dann den Anspruch von Dressen nach der zweijährigen Verjährungsfrist des Produkthaftungsgesetzes von Utah ausschließen würde.

Das Gericht wies diese Ansprüche zurück und stellte fest, dass „eine ausdrückliche vertragliche Beziehung zwischen Dressen und AstraZeneca“ bestand, und zitierte zwei Fälle, in denen Käufer von fehlerhaften COVID-19-Tests die Hersteller auf der Grundlage eines Vertragsbruchs erfolgreich verklagten.

Dressen argumentierte auch, dass AstraZeneca auf seine Immunität verzichtete, „indem es klar und unmissverständlich versprach, für die Kosten von Forschungsschäden aufzukommen“. Das Gericht stimmte dem zu.

„AstraZeneca gab ihr ein vertragliches Versprechen, das zufällig die Auswirkungen einer erfassten Gegenmaßnahme beinhaltete. Dementsprechend wurde Jessens Schadensersatzanspruch nicht durch eine gedeckte Gegenmaßnahme ‚verursacht'“, heißt es in dem Urteil. „Das PREP-Gesetz hat einen breiten Anwendungsbereich, der keine Verletzung eines ausdrücklichen Vertrages beinhaltet“.

Dem Urteil zufolge war es nicht Sinn und Zweck des PREP-Gesetzes, die Arzneimittelhersteller vor Klagen wegen Vertragsbruchs zu schützen.

„Die Verfasser des PREP-Gesetzes konnten nicht beabsichtigt haben, Pharmaunternehmen zu erlauben, Teilnehmern an klinischen Studien illusorische Versprechen zu machen, da dies das öffentliche Vertrauen untergraben und die Fähigkeit, willige Teilnehmer zu rekrutieren, untergraben würde, was wiederum die Pandemievorsorge untergraben würde“, heißt es in dem Urteil.

Das Gericht wies auch die Behauptung von AstraZeneca zurück, dass es sich bei der Klage von Dressen um eine Produkthaftungsklage und nicht um eine Klage wegen Vertragsbruchs handele.

„Das Gericht ist nicht überzeugt. Der eindeutige Wortlaut des Produkthaftungsgesetzes von Utah ist nicht anwendbar, da Dressen nicht behauptet, dass der Impfstoff von AstraZeneca fehlerhaft war“, heißt es in dem Urteil.

Dressen, die 39 Jahre alt war, als sie geimpft wurde, war früher Vorschullehrerin. Aufgrund ihrer Verletzungen ist sie nun arbeitsunfähig.

Flores sagte voraus, dass Dressen mit ihrer Klage letztlich Erfolg haben würde.

„Als dieser Fall eingereicht wurde, habe ich zu Protokoll gegeben, dass ich auf den Kläger setze. Nach diesem Urteil sage ich voraus, dass Frau Dressen einen achtstelligen Betrag an die Bank überweisen wird“, sagte Flores.