Historische Entscheidung: Richter ordnet öffentliche Anhörung zu Covid-19-Impfstoffen nach Nürnberger Kodex an!

Ein Richter hat endlich eine öffentliche mündliche Anhörung für den 9. November 2023 angeordnet, um die Rechtswidrigkeit der Covid-19-Impfstoffe zu prüfen! Interesse der Justiz gegen den Staat Costa Rica wegen Menschenversuchen im Verstoß gegen den Nürnberger Kodex in Kraft. Dr. Yeadon (ehemaliger Vizepräsident von Pfizer) ist unser Sachverständiger.

Die größte Nachricht des IOJ im Kampf gegen die Covid-19-Nichtimpfstoffexperimente bisher! Letzten Monat, am 13. September 2023, hat die Berufungsrichterin einen Termin für eine mündliche Anhörung in Bezug auf unseren Einspruch zur Einstellung der Impfungen angeordnet! Es hat nur einige Monate gedauert, um es vor das richtige Berufungsgericht zu bringen, nachdem es im costa-ricanischen System verloren gegangen war. Der Einspruch zielt darauf ab, den Covid-19-Impfstoff vollständig vom Markt zu nehmen.

Wir hatten Angst, dass der Einspruch aufgrund von technischen Problemen beim Hochladen von Dokumenten und dem Verschwinden unserer Einspruchsunterlagen abgelehnt würde (Cyber Polygon?). Daher mussten wir anrufen und die Sachbearbeiter bitten, das Problem zu lösen. Die Sachbearbeiter gaben uns eine Adresse zum Versenden, also haben wir eine Menge Seiten ausgedruckt und die Unterlagen verspätet abgegeben.

Es sind ein paar Monate vergangen, und letzte Woche hatten wir fast die Hoffnung verloren, dass der Einspruch verloren gegangen war, aber dann tauchte er diese Woche in unserem Online-System auf, mit einer Anordnung zur Authentifizierung durch einen Anwalt. Das haben wir gestern getan, und heute wurde ihm statt der Ablehnung wegen Verspätung zugestimmt!

Nicht nur, dass das Gericht den verspäteten Einspruch zugelassen hat, das Gericht hat auch von sich aus eine mündliche Anhörung angeordnet, aufgrund der Bedeutung des Falls!

Die Anhörung findet am 9. November 2023 statt und behandelt die folgenden Themen:

Die Impfung ohne informierte Zustimmung stellt das Verbrechen schwerwiegender ungebührlicher Experimente im Verstoß gegen die Nürnberger Kodex Artikel 1, 3, 5, 7, 8, Artikel 10 des medizinischen Moralkodex und Artikel 78, 79 des Gesetzes über biomedizinische Forschung dar.

Die WHO-Definition von Impfstoff wird rechtswidrig angewendet, was die Einfuhr eines WHO-Produkts mit EUL-Listung ermöglicht, das den Covid-19-Nichtimpfstoff-Experimentierbiologikum autorisiert, die gesetzgeberische Absicht und Definition auslässt und die rechtswidrige Genehmigung und Einfuhr des Covid-19-Nichtimpfstoff-toxischen Biologikums zulässt, das bekanntermaßen Schaden verursacht und über das angebliche „Impfstoff“-Verabreichungssystem verabreicht wird.

Das Verteidigungsministerium hält die Berichte, die sie über das „experimentelle biologische Agens Covid-19-Impfstoff“ zugeben zu haben, zurück und bittet das IOJ um mehr Zeit, um die Informationen zu verzögern und abzulehnen.

Ein biologisches Agens ist per Definition eine Biowaffe, und die Definition eines biologischen Agens, das darauf abzielt, Schaden zu verursachen, ist mit der gesetzgeberischen Absicht für einen Impfstoff, der die Übertragung verhindern, nicht aber schwere Erkrankungen und Todesfälle nach der Übertragung verhindern soll, unvereinbar. Dies ist illegal.

Neue Fakten sind bis kurz vor der öffentlichen Anhörung zulässig.

Intervenierende werden in der Lage sein, sich unserem Fall anzuschließen, und Experten können ebenfalls bei der öffentlichen Anhörung sprechen. Wir werden in den nächsten Tagen oder Wochen mehr darüber posten, wie Sie sich anmelden und am Einspruch oder der Anhörung teilnehmen können.

Teilen Sie diese gute Nachricht weit und breit! Teilen Sie die Hoffnung! Nürnberg 2.0 ist am 9. November 2023!!!

Es braucht ein Dorf, um das von der UN WEF WHO erfasste globale menschliche Experiment mit der Verabreichung von Biowirkstoffen, die sie fälschlicherweise als sicher und wirksam bezeichnen, zu stoppen. Helfen Sie uns, diese Schurken am 9. November 2023 zu stoppen! Wir benötigen jetzt Anwaltsgebühren! Der Richter hat es angeordnet. Wir haben bisher nicht die Mittel, die wir dafür benötigen, aber wir haben das Datum für die öffentliche Anhörung für die Menschheit erreicht, und gemeinsam setzen wir dies durch. Die Justiz kommt.

Nach mehr als 2 Jahren haben wir das fast unmögliche geschafft, ein Gericht mit der Autorität zu finden, das die Impfungen stoppen kann, um dem IOJ und unserem Chef-Wissenschaftler Dr. Mike Yeadon (ehemaliger Vizepräsident von Pfizer) die Möglichkeit zu geben, über die vielen Verstöße der WHO, FDA und der Staaten gegen den Nürnberger Kodex aufgrund der illegalen Verwendung der Covid-19-Nichtimpfstoff-Biowirkstoffe auszusagen. Wir haben viele Hindernisse überwunden, um hier anzukommen, wo die Grenzen der Autorität der WHO und des Ermessens der FDA von einem Gericht bestimmt werden, dessen Aufgabe es ist, die Rechtmäßigkeit zu überwachen.

Die betrügerischen Experimente mit den Nichtimpfstoff-Biowirkstoffen der WHO, der FDA und der Staaten stehen am 9. November 2023 vor Gericht.

Die Entscheidungen und Fakten, die wir vor Gericht zur Rechtswidrigkeit des Covid-19-Nichtimpfstoffs besprechen werden, werden alle Länder betreffen und die FDA, die WHO usw. betreffen.

Bleiben Sie dran, es wird spannend werden.

Laden Sie hier die richterliche Anordnung für eine öffentliche Anhörung über WHO, FDA und CR zu Menschenversuchen und Verstößen gegen den Nürnberger Kodex (in Costa Rica in Kraft) hier herunter.