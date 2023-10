Gaza: Patienten zur Flucht aus Krankenhäusern zu zwingen, ist ein „Todesurteil“, warnt die WHO, Weltgesundheitsbehörde (UN-Nachrichten)

Das Palästina-Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNRWA) hat am Samstag einen dringenden Aufruf an die israelischen Behörden gerichtet, alle Zivilisten, die in Gaza Zuflucht suchen, zu schützen.

Die Erklärung kam, als die von Israel gesetzte Frist für etwa 1,1 Millionen Zivilisten zum Verlassen des nördlichen Teils der Enklave ablief, bevor die israelischen Bodentruppen voraussichtlich einen größeren Vormarsch in den Gazastreifen erleben werden.

„UNRWA-Unterkünfte in Gaza und im Norden des Gazastreifens sind nicht mehr sicher. Das ist beispiellos“, heißt es in der Erklärung.

Die Agentur erinnerte daran, dass Zivilisten, Krankenhäuser, Schulen, Kliniken und Räumlichkeiten der Vereinten Nationen gemäß den Regeln der Kriegsführung kein Ziel sein könnten.

„UNRWA scheut keine Mühen, um sich bei den Konfliktparteien dafür einzusetzen, dass sie ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen zum Schutz der Zivilbevölkerung nachkommen, einschließlich derjenigen, die in UNRWA-Unterkünften Zuflucht suchen“, betonte die Agentur.

UNRWA wies darauf hin, dass viele der schutzbedürftigen Menschen, insbesondere schwangere Frauen, Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen, einfach nicht in den Süden fliehen können.

„Sie haben keine Wahl und müssen jederzeit geschützt werden.“



Wasserhähne laufen trocken

UNRWA-Chef Philippe Lazzarini sagte, dass es „zu einer Frage von Leben und Tod“ geworden sei, da die Wasservorräte aufgrund der Unterbrechung aller Versorgungsleitungen nach Gaza zur Neige gingen.

„Es ist ein Muss. Jetzt muss Treibstoff nach Gaza geliefert werden, um Wasser für zwei Millionen Menschen bereitzustellen“, sagte er.

Mehr als 1.300 Menschen wurden in Israel getötet, nachdem Hamas-Kämpfer am vergangenen Samstag Siedlungen in der Nähe von Gaza überfielen. Als Reaktion darauf wurden nach Angaben der palästinensischen Behörden mehr als 2.200 Menschen bei der israelischen Luftoffensive auf Gaza getötet.

Am Freitag sagte UN -Generalsekretär António Guterres , dass es für Zivilisten in Gaza „unmöglich“ sei, dem Evakuierungsbefehl nachzukommen, ohne verheerende humanitäre Folgen zu haben.

Der UN-Chef rief die Welt dazu auf, sich zusammenzuschließen, um das Grundprinzip des Schutzes der Zivilbevölkerung zu unterstützen und „eine dauerhafte Lösung für diesen endlosen Kreislauf von Tod und Zerstörung zu finden“.

„Quälende Entscheidung“ für Krankenhauspersonal inmitten israelischer Evakuierungsanordnung

Die Weltgesundheitsorganisation ( WHO ) verurteilte am Samstag scharf die wiederholte Anordnung Israels, 22 Krankenhäuser im nördlichen Gazastreifen zu evakuieren, und bezeichnete dies als „Todesurteil“ für die Kranken und Verletzten.

Da sich rund 2.000 verzweifelt erkrankte Patienten auf ihren Stationen befinden, sagte die WHO, dass die erzwungene Evakuierung sowohl von Patienten als auch von Gesundheitspersonal „die aktuelle humanitäre und öffentliche Gesundheitskatastrophe weiter verschlimmern wird“.

In der Erklärung heißt es, dass das Leben derjenigen auf der Intensivstation oder derjenigen, die auf lebenserhaltende Maßnahmen angewiesen sind – darunter Neugeborene in Inkubatoren und diejenigen, die eine Hämodialyse benötigen – nun auf dem Spiel stehe.

„Gesundheitseinrichtungen im Norden des Gazastreifens nehmen weiterhin einen Zustrom verletzter Patienten auf und haben Schwierigkeiten, ihre Kapazitätsgrenze zu überschreiten. Einige Patienten werden aufgrund des Mangels an Krankenhausbetten auf Fluren und im Freien in den umliegenden Straßen behandelt“, sagte die WHO.

„Komme einem Todesurteil gleich“

„Mehr als 2.000 Patienten zur Umsiedlung in den Süden des Gazastreifens zu zwingen, wo die Gesundheitseinrichtungen bereits an ihre Grenzen stoßen und den dramatischen Anstieg der Patientenzahlen nicht bewältigen können, könnte einem Todesurteil gleichkommen.“

Die Betreiber der Krankenhäuser stünden nun vor einer quälenden Entscheidung, sagte die Agentur: Entweder sie würden Schwerkranke im Stich lassen, ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen, indem sie inmitten der Bombenangriffe bleiben, oder sie würden das Leben von Patienten gefährden, „während sie vor Ort bleiben, um Patienten zu behandeln, oder sie gefährden ihre Patienten.“ ‚ lebt, „während sie versuchen, sie in Einrichtungen zu transportieren, die nicht über die Kapazität verfügen, sie aufzunehmen.“

Die Agentur sagte, dass sich die überwiegende Mehrheit der Mitarbeiter dafür entschieden habe, im Krankenhaus zu bleiben, anstatt Leben zu riskieren, indem sie Schwerkranke umsiedeln.

Die WHO befördert lebenswichtige Gesundheitsgüter per Luftfracht

Ein Flugzeug mit lebensrettenden Gesundheitsgütern vom WHO-Logistikzentrum in Dubai ist am Samstag in Ägypten gelandet, um Zivilisten in Gaza zu helfen – sobald ein Zugang über die Grenze in die Enklave hergestellt werden kann.

Die Lieferung umfasst Trauma-Medikamente, medizinische Grundversorgung und Ausrüstung, die ausreicht, um etwa 1.200 Menschen, die bei den Bombenangriffen Verletzungen erlitten haben, und etwa 1.500 chronisch kranke Patienten zu behandeln.

Die Ladung umfasst auch grundlegende Gesundheitsgüter, um den Bedarf von 300.000 anderen Menschen, darunter schwangeren Frauen, zu decken.

Da die Krankenhäuser in Gaza entweder völlig außer Betrieb oder einfach überlastet sind, werden die Lieferungen dazu beitragen, das Leben der Verwundeten zu retten, wo immer sie Schutz finden können, sagte die WHO.

Zugang unbedingt erforderlich



Die WHO sagte, es sei von entscheidender Bedeutung, dass der Grenzübergang Rafah an der ägyptischen Grenze wieder geöffnet werde. „Während die ägyptische Seite des Grenzübergangs zugänglich ist, bleibt die israelische Seite geschlossen“, heißt es in der Erklärung.

„Jede Stunde, in der diese Vorräte auf der ägyptischen Seite der Grenze verbleiben, werden mehr Mädchen und Jungen, Frauen und Männer, insbesondere gefährdete oder behinderte Menschen, sterben, während Vorräte, die sie retten können, weniger als 20 Kilometer (12 Meilen) entfernt sind.“

Die WHO sagte, sie werde mit den ägyptischen und palästinensischen Rothalbmondgesellschaften zusammenarbeiten, um die Hilfsgüter so schnell wie möglich über die Grenze nach Gaza zu transportieren.

WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus traf am Montag mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah El-Sisi zusammen, der dem Antrag zustimmte, medizinische Hilfe über die Grenze nach Gaza zu erleichtern.

„Ich fürchte, das Schlimmste steht uns noch bevor“: UN-Hilfschef

Nach einer Woche „völliger Angst und Verwüstung“ für die Zivilbevölkerung sowohl in Israel als auch in den besetzten palästinensischen Gebieten sagte der UN-Hilfschef am Samstag , er befürchte , dass „das Schlimmste noch bevorsteht“.

„In Israel erschüttern die Familien den Schrecken des Angriffs vom vergangenen Samstag“, sagte Martin Griffiths, Leiter der Abteilung für humanitäre Angelegenheiten. „Mehr als tausend Menschen wurden getötet und viele weitere verletzt. Über 100 Menschen werden gefangen gehalten.

„In Gaza wurden Familien bombardiert, als sie sich auf dem Weg nach Süden über verstopfte, beschädigte Straßen befanden, nachdem sie einem Evakuierungsbefehl gefolgt waren, der Hunderttausende Menschen auf der Suche nach Sicherheit, aber nirgendwohin zurückließ.“

Er warnte, dass die humanitäre Lage im Gazastreifen „bereits kritisch ist und schnell unhaltbar wird“.

Der OCHA- Chef warnte, dass die Gewalt im besetzten Westjordanland zunehme und die Zahl der zivilen Todesfälle und Verletzungen zunehme, wodurch Familien „immer stärkeren Bewegungseinschränkungen ausgesetzt“ seien.

„Und im Libanon ist die Gefahr eines Übergreifens des Konflikts auf das Land ein großes Problem.“

Er forderte, dass alle Zivilisten und die zivile Infrastruktur, einschließlich humanitärer Helfer, von allen Kombattanten geschützt werden müssen.

Herr Griffiths schloss sich dem Appell des UN-Chefs an und sagte, alle Länder mit Einfluss müssten diesen nutzen, um die Einhaltung der Kriegsregeln sicherzustellen und eine weitere Eskalation und ein Übergreifen zu verhindern.

„Die vergangene Woche war eine Prüfung für die Menschheit, und die Menschheit versagt.“

Unabhängiger UN-Experte warnt vor „ethnischer Massensäuberung“

Ein unabhängiger, von den Vereinten Nationen ernannter Menschenrechtsexperte warnte am Samstag , dass die Zivilbevölkerung im Gazastreifen nun in großer Gefahr einer „ethnischen Massensäuberung“ sei und forderte die internationale Gemeinschaft auf, dringend einen Waffenstillstand zu vermitteln.

„Die Lage in den besetzten palästinensischen Gebieten und in Israel hat ihren Höhepunkt erreicht“, sagte Francesca Albanese, UN-Sonderberichterstatterin für die Menschenrechtslage in den seit 1967 besetzten palästinensischen Gebieten.

Sie forderte die Vereinten Nationen und die Mitgliedstaaten auf, ihre Bemühungen zu intensivieren, um einen sofortigen Waffenstillstand zwischen den Parteien zu vermitteln, bevor „ein Punkt erreicht wird, an dem es kein Zurück mehr gibt“.

Der vom UN- Menschenrechtsrat ernannte Experte erinnerte die internationale Gemeinschaft an ihre Verantwortung, die Bevölkerung vor Gräueltaten zu schützen und sie zu verhindern.

„Beide haben es verdient, in Frieden zu leben“

„Zeit ist von entscheidender Bedeutung. Sowohl Palästinenser als auch Israelis verdienen es, in Frieden, Gleichberechtigung, Würde und Freiheit zu leben“, sagte Frau Albanese. „Alle fortgesetzten Militäreinsätze Israels gehen weit über die Grenzen des Völkerrechts hinaus. Die internationale Gemeinschaft muss diese ungeheuerlichen Verstöße gegen das Völkerrecht jetzt stoppen, bevor sich die tragische Geschichte wiederholt.“

Sonderberichterstatter und andere unabhängige Experten arbeiten ehrenamtlich, sie sind keine UN-Mitarbeiter und erhalten für ihre Arbeit kein Gehalt.

Grenze zum Libanon: Friedenstruppen warnen vor weiteren „Tragödien“ nach dem Tod eines Journalisten



Die UN-Friedenstruppe im Libanon sprach am Samstag der Familie eines Videojournalisten der Nachrichtenagentur Reuters ihr tief empfundenes Beileid aus, der im Süden des Landes getötet wurde, als er über den Schusswechsel zwischen israelischen Streitkräften und der Hisbollah-Miliz berichtete.

In einer Erklärung bestätigte UNIFIL , die Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon, dass es Schüsse über die Blaue Linie , die inoffizielle Grenze zwischen den beiden Ländern, gegeben habe, wobei israelische Streitkräfte am Freitag eine Stellung in der Nähe des Dorfes Alma As Shab angegriffen hätten.

Laut Reuters wurde Issam Al Abdullah, ein libanesischer Videofilmer, bei dem Schusswechsel getötet und sechs weitere Journalisten verletzt.

UNIFIL wünschte den verletzten Medienschaffenden eine baldige Genesung und betonte, dass man nicht genau sagen könne, wie die Gruppe getroffen worden sei.

Stoppen Sie die Eskalation

„Wenn die Situation weiter eskaliert, werden wir höchstwahrscheinlich weitere solcher Tragödien erleben. Jeder zivile Verlust von Menschenleben ist eine Tragödie und sollte jederzeit verhindert werden.

„Deshalb fordern wir alle auf, das Feuer einzustellen und uns als Friedenstruppen zu erlauben, bei der Suche nach Lösungen zu helfen“, heißt es in der Erklärung weiter. „Niemand möchte, dass mehr Menschen verletzt oder getötet werden.“

Nachrichtenberichten zufolge haben die israelischen Behörden zugesagt, den Vorfall zu untersuchen.