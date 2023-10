Sind Sie bereit für das, was als Nächstes kommt?

Von Jim Quinn

„Ich habe bestimmte Regeln, nach denen ich lebe. Meine erste Regel: Ich glaube nichts, was die Regierung mir sagt.“ — George Carlin

Das war ein Wochenende voller Lügen, Fehlinformationen, Desinformationen und der Vorbereitung der nächsten Stufe des „Great Reset“-Planes. Die Regime-Medien propagieren pflichtbewusst die Massen mit dem völlig lächerlichen Unsinn, dass steinewerfende Hamas-„Terroristen“ das weltweit am stärksten militarisierte Land völlig überrascht, 5.000 Raketen abgefeuert, Hunderte abgeschlachtet, israelische Militärbasen übernommen und diesen „Krieg“ gewonnen hätten.

Und fast sofort hat das Sprachrohr der Regime-Medien – das Wall Street Journal – Beweise dafür, dass der Iran hinter dem Angriff steckt. Als bekennender „Verschwörungstheoretiker“ (auch bekannt als kritisch denkendes Individuum) glaube ich nicht ein Jota von dem, was berichtet wird. Das Timing ist tadellos. Das Ukraine-Debakel nähert sich seinem Endpunkt und einige Kongressabgeordnete weigern sich, die Geldwäscheoperation von Biden weiter zu finanzieren.

Bidens Amtsenthebungsverfahren ist im Gange. Die Wirtschaft hat begonnen, sich zu verschlechtern. Bidens Umfragewerte sind grauenhaft. Die Invasion an der Südgrenze geht unvermindert weiter. Die von den Demokraten geführten städtischen Drecklöcher werden immer gesetzloser, gefährlicher und bankrotter. Die Staatsverschuldung steigt mit einer Rate von 1 Billion Dollar pro Monat. Diese vierte Wende hat begonnen, sich in die gewalttätige, gefährliche und wahrscheinlich blutige Phase zu beschleunigen, in der ein inkompetenter, von Demenz geplagter, leerer Behälter, der von mittelmäßigen, auf Vielfalt bedachten Neocons geführt wird, unser Land endgültig zerstören könnte.

Während die Trommeln des globalen Krieges lauter schlagen, tröstet es Sie, dass Biden unsere strategische Erdölreserve geleert und uns einen Ölvorrat für 17 Tage hinterlassen hat? Die Ölpreise sind heute Morgen nur um 3 Dollar gestiegen und liegen damit immer noch unter dem Preis von letzter Woche, der bei 90 Dollar lag. Die Märkte sind bisher nur geringfügig gesunken. Die 35 Jahre alten Herren des Universums an der Wall Street versuchen herauszufinden, wie sie von diesem Krieg profitieren können. Für die Wall Street-Kabale geht es immer um die Knete. Sie werden heute Aktien von Waffenhändlern kaufen. Wir alle wissen, dass Krieg ein Geschäft ist.

Victor Orban und einige andere führende Politiker der Welt haben ihr Spiel durchschaut. Auf Twitter ist mir bereits aufgefallen, dass jeder, der das Israel-Narrativ infrage stellt, gnadenlos angegriffen wird. Hunderte Tweets, die das Regime-Narrativ wiedergeben. In Kürze wird jeder, der keine SUPPORT ISRAEL-Flagge in seinem Profil hat, verhöhnt, zensiert, deplattiert und als Mörder bezeichnet. Wir haben diese Show schon einmal gesehen, mit dem Covid-Betrug und dem vorgetäuschten Krieg in der Ukraine. Wenn dem WEF und den Globalisten, die die Show leiten, nicht gefällt, was ich und andere zu diesem Konflikt und zu künftigen Konflikten zu sagen haben, werden wir zu Staatsverbrechern erklärt.

Die Vierte Zeitenwende tritt in eine Phase ein, in der ein globaler Krieg oder ein Bürgerkrieg, oder beides, den Planeten verschlingen wird. Das sind nicht nur beängstigende Worte, die Klicks generieren sollen. Es ist eine Warnung, dass Sie, wenn Sie sich nicht auf das Kommende vorbereitet haben, sich besser verdammt schnell darauf vorbereiten sollten.