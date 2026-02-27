Hochmut geht gewöhnlich dem Desaster voraus: Riecht das nach Sieg?

James Howard Kunstler

Die Botschaft scheint zu sein, dass die USA mit all den Einsatzgruppen in den Gewässern rund um den Iran keinen Spaß mehr verstehen. Die Islamische Republik steht plötzlich zwischen Felsen und Amboss. Jeder und sein Onkel versuchen, die Rechnung zu verstehen – Weltkrieg III oder ein Happy End?

Wir sehen den größten US‑Militäraufmarsch dort seit Menschengedenken. Es riecht ein bisschen nach dem ersten Golfkrieg 1991 – nur ohne all die Verbündeten, die wir damals an Bord geholt haben. Mr. Trump (über Marco Rubio) hat Euroland bei dieser Sache ausgelesen. Wir befinden uns in einem kalten Krieg mit diesen Vögeln, falls Ihnen das entgangen ist. Das Vereinigte Königreich, Frankreich, Deutschland & Co.? Die sind so verrückt wie die Damen von The View und ihre Millionen von Cluster‑B‑Followern.

Euroland steht immer noch unter dem Bann der Klimafanatiker, der Bauern‑ und Industrietöter, der Eine‑Welt‑Ideologen, der Dschihad‑Migrationsanhänger, der taumelnden Bankster und der Klaus‑Schwab‑Nachahmer. Es will die freie Rede im gesamten Westen abwürgen und sich in alle Wahlen einmischen. Euroland redet weiter von einem Krieg mit Russland, obwohl es keine militärische Schlagkraft besitzt und schneller pleitegeht, als man Götterdämmerung sagen kann. Unterm Strich: Die USA ziehen das diesmal solo durch.

Was ist das Ziel? Angeblich „ein Deal“ über das iranische Atomwaffenprogramm – so nach dem Motto: Hört einfach damit auf, ja? Übrigens: Wussten Sie, dass Ayatollah Khamenei 2005 ein Fatwa erließ, das Produktion, Lagerung und Nutzung von Atomwaffen unter dem Islam verbietet? Aber dann – Täuschung ist im Islam unter der Lehre der Taqiyya erlaubt, wenn man von feindlichen Kräften bedroht wird.

Sie erinnern sich sicher an Operation Midnight Hammer im Juni letzten Jahres, als wir den Iran angriffen und angeblich die Nuklearbunker in Fordow, Natanz und Isfahan „auslöschten“? Die wurden ordentlich durchgerüttelt, das steht fest, und niemand im Iran hat bestritten, dass dort etwas Nukleares vorging. Gibt es dort den Willen, die gesamte Infrastruktur der Urananreicherung und so weiter wiederaufzubauen? Die Mullahs sagen nichts – was bedeutet: Natürlich wollen sie ihre Nuklearwaffen weiterentwickeln. Und selbst wenn das dumm und aussichtslos wäre, nach jüngster Geschichte, produzieren sie weiterhin Langstreckenraketen und neue Drohnen in Massen. Mal ehrlich: Die Mullahs stehen auf Dschihad und Martyrium. Seit seiner Erhebung zum Obersten Führer 1989 versucht Ayatollah Khamenei unermüdlich, das traditionelle islamische Konzept des Dschihad neu zu definieren und als zentralen Pfeiler der Staatsideologie zu verankern.

Tun wir dort Israels Willen? Ein Raunen der Zustimmung liegt in der Luft. Aber Israel hat einen Punkt. Der Iran ist seit rund vierzig Jahren durchgedreht. Wenn Israel kein Ziel des ewigen schiitischen Zorns der Mullahs wäre, gäbe es da immer noch ihre anderen Feinde – die Sunniten, westlich des Persischen Golfs und gleich nebenan im Irak. Und denken wir auch an Irans unbeirrte Unterstützung des Dschihad, wo immer möglich – innerhalb wie außerhalb der Ummah – besonders in der westlichen Zivilisation, wo seit über einem Jahrzehnt ein niederintensiver Dschihad läuft: Massenmorde, Vergewaltigungsbanden, Enthauptungen, Lastwagen, die durch Weihnachtsmärkte rasen. (Anmerkung: Das ist eigentlich eher ein Trend des sunnitischen Islam.)

Okay, wenn Euroland raus ist – was ist mit den anderen großen Hunden, Russland und China? Werden sie zusehen, wie die USA mit dem Iran machen, was sie wollen? Russland hat eine Korvette in die Straße von Hormus geschickt, um dort eine gemeinsame Operation mit der iranischen Marine zu fahren – aber was heißt das schon? Wahrscheinlich nicht mehr als Beschäftigungstherapie. Außerdem verspricht Mr. Trump gerade, Russland aus der „Kälte“ all jener harten Wirtschaftssanktionen herauszuholen … den Prozess der Normalisierung einzuleiten. Man könnte bezweifeln, dass Russland das für den Iran aufs Spiel setzen möchte.

Und während es wegen der Epstein‑Affäre und der tiefsten Winterflaute kaum noch Schlagzeilen macht, herrscht in der Ukraine immer noch Krieg. Das heißt, die Russen haben in ihrem eigenen Hinterhof genug zu tun und könnten zögern, beim Iran mitzumischen. Und nehmen wir einmal an, das tatsächliche Ziel der USA wäre ein Regimewechsel im Iran – wäre Russland unglücklich, wenn die Mullahs aus der Macht flögen? Wohl kaum. Russland hat seit Langem lästige Probleme mit islamischen Fraktionen in seinen ehemaligen Sowjetrepubliken. Russland braucht keinen Dschihad. Mit einem säkulareren Iran, der etwas westlicher tickt, könnte Moskau wohl besser leben.

Nur so gesagt … China hat drängendere Interessen im Iran. Etwa 13 Prozent seines Rohöls bezieht China von dort – und das mit einem Rabatt von drei bis vier Prozent. Ein Regimewechsel oder ein Krieg, der Irans Ölanlagen beschädigt, wäre für China schlechte Nachrichten. Aber: China liegt geografisch weit weg, und es ist nicht gewohnt, militärische Abenteuer so fern der Heimat zu unternehmen. Also ist keine große Hilfe zu erwarten. Chinas andere Option wäre, über Taiwan ein Ablenkungsmanöver zu starten, um die USA zu beschäftigen. Mal sehen. Onkel Xi Jinping war in letzter Zeit damit beschäftigt, die obersten Ebenen seiner Militärführung zu entlassen. Sind die überhaupt einsatzbereit? Außerdem schwächelt Chinas Wirtschaft. Und: Haben die USA China eventuell zugesichert, dass es weiterhin iranisches Öl bekommt, solange es sich aus der Angelegenheit heraushält?

Was können wir im Iran militärisch bewirken, mit all unseren Kriegsschiffen, Kampfjets und sonstigem Gerät? Ich weiß es nicht – und Sie auch nicht. Es sieht beeindruckend aus, aber ein paar Sunburn-Raketen auf die USS Abraham Lincoln könnten die Stimmung schlagartig ändern. Vielleicht haben Präsident Trump, Kriegsminister Hegseth und Außenminister Rubio ausgefeiltere Pläne, um den Iran zu entwaffnen und die Verrückten an der Spitze chirurgisch zu entfernen. Unsere Jungs wirken jedenfalls zuversichtlich. Aber in der Geopolitik sind Zuversicht und Hochmut enge Freunde.