Hochrangiger Kardinal warnt vor Eliten, die durch COVID einen „totalen Überwachungsstaat“ einführen

Erklärt, dass die Globalisten „einen neuen Menschen nach ihrem eigenen Bild und Gleichnis schaffen wollen, der nichts mit Demokratie zu tun hat“.

Ein hochrangiger deutscher Kardinal hat davor gewarnt, dass Leute wie Bill Gates, George Soros und der Leiter des Davoser Wirtschaftsforums, Klaus Schwab, die Coronavirus-Pandemie nutzen, um die Welt unter die „totale Kontrolle“ der globalistischen „superreichen Eliten“ zu zwingen.

Kardinal Gerhard Ludwig Müller, der auch als hochrangiger Richter am vatikanischen Gerichtshof tätig ist, äußerte sich in einem Interview mit dem österreichischen St. Bonifatius Institut.

Müller mahnte, dass „Menschen, die auf dem Thron ihres Reichtums sitzen“, eine „Gelegenheit ergreifen, um ihre Agenda durchzusetzen“.

Der Kardinal fügte hinzu, dass die Pandemie zu „Chaos“ und „Aufruhr“ geführt habe, was zum Teil darauf zurückzuführen sei, dass die Eliten „die Gelegenheit ergreifen wollen, die Menschen durch einen globalen „Überwachungsstaat“ auf Linie zu bringen“.

Mueller erklärte auch, dass die Globalisten versuchen, „einen neuen Menschen“ in die Welt zu bringen, der „nach ihrem eigenen Bild und Gleichnis“ geschaffen wurde, und warnte: „Das hat nichts mit Demokratie zu tun.“

„[they] proclaim loudly that this is an opportunity to push their agenda, an agenda based on fraud, specifically the opinion that we can use modern technology to bring forth a new creation […]“

