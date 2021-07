Holland: Bei Nichteinhaltung der Quarantäne drohen bis zu 20’000 Euro strafe! Schritt für Schritt in Richtung totalitärer Gesellschaft!

Wenn Sie diesen Sommer in den Urlaub fahren, z. B. nach Großbritannien, Russland oder in Länder in Asien, Afrika und Südamerika, können Sie mit dem Besuch eines Polizeibeamten rechnen, wenn Sie nach Hause kommen. Während der Sommermonate führen die städtischen Aufsichtsbehörden viele Kontrollen durch, um sicherzustellen, dass die Reisenden die 10 Tage der obligatorischen Quarantäne auch wirklich durchlaufen.

Das Bußgeld für einen Verstoß gegen die Quarantänepflicht kann laut AD bis zu mehr als 20’000 Euro betragen. Eine der Kontrollen in Gelderland hat bereits zu einem Bußgeld von 339 Euro geführt. In einem sogenannten Quarantäneformular müssen die Adresse, an der Sie in Quarantäne gehalten werden, und Ihre Telefonnummer angegeben werden. Auch wenn Sie ein solches Formular nicht haben, können Sie mit einem Bußgeld belegt werden.

Es gibt eine Menge Empörung über die Nachricht. „Es wird wirklich immer beängstigender. Das hätten Sie vor ein paar Monaten nicht für möglich gehalten, oder? Wer glaubt, dass dieser Alptraum, diese kranke Übermacht des Staates plötzlich verschwinden wird: denken Sie noch einmal nach“, schreibt FVD-Chef Thierry Baudet.

Der klinische Psychologe Hans Nanninga ergänzt: „Und so bewegen wir uns Schritt für Schritt auf eine totalitäre Gesellschaft zu.“

Und am Schluss noch das unfassbare: Mitarbeiter von Callcenter die zur Kontrolle und Überwachung der Quarantäne die Bürger anrufen, wurden von der Regierung angewiesen, auf „Hintergrundgeräusche“ zu achten, wie das einer Bar oder Restaurants.