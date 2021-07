Eine Änderung in Washingtons Herangehensweise an den Nahen Osten?

Das im Allgemeinen zuverlässige Wall Street Journal hat unter Berufung auf eine ungenannte, aber sachkundige Quelle berichtet, dass die Regierung von Joe Biden erwägt, „die Anzahl der US-Raketenabwehrsysteme im Nahen Osten im Rahmen einer größeren Neuausrichtung der dortigen militärischen Präsenz drastisch zu reduzieren“. Viele Politiker, sowohl in der Region des Persischen Golfs als auch in den USA, reagierten darauf, indem sie die Bedeutung dieses Berichts herunterspielten, aber es gab keine offizielle Stellungnahme zu diesem Thema. Aber, wie man so schön sagt, gibt es trotzdem keinen Rauch ohne Feuer.

Das offizielle Schweigen scheint ganz natürlich zu sein – es ist wichtig, die Anzahl und den Standort der Raketen geheim zu halten, um zu verhindern, dass der Feind diese Informationen nutzt, um Truppenbewegungen durchzuführen oder einen Angriff zu starten. Militärexperten behaupten, dass jede Verlegung oder jeder Abzug von Truppen oder Hardware geheim gehalten werden sollte. Das ist eine grundlegende Maxime der Strategie. Als schließlich am 14. September 2019 zwei saudische Ölverarbeitungsanlagen, die Abqaiq-Raffinerie im Osten des Landes (die größte der Welt) und die Khurais-Raffinerie, mit Drohnen angegriffen wurden, konnte die ganze Welt sehen, wie einfach es für die Angreifer war, ihr Ziel zu erreichen. Schließlich ist es kein Geheimnis, dass Saudi-Arabien mit US-Raketenabwehrsystemen überzogen ist und zahlreiche US-Militärbasen beherbergt, die mit modernsten Kampfflugzeugen ausgestattet sind, und das Pentagon besteht stets darauf, dass es die volle Kontrolle über den Luftraum des Königreichs hat. Es scheint, dass die Angreifer genau wussten, wie sie die saudischen und US-Raketenabwehrsysteme umgehen konnten.

Obwohl das Wall Street Journal unter Berufung auf einen anonymen Insider im US-Militär die jüngste Entscheidung der Regierung als „große Neuausrichtung“ der Militärpolitik bezeichnete, werden tatsächlich nur acht Patriot-Batterien verlegt – aus dem Irak, Kuwait, Saudi-Arabien und Jordanien. Die ägyptische Zeitung Al-Ahram wurde von einer am Persischen Golf ansässigen Quelle darüber informiert, dass es keine tatsächliche Reduzierung gegeben hat, und dass jegliche potenzielle Verlagerung amerikanischer Truppen oder Hardware in der Region keinen Einfluss auf die Verteidigungsfähigkeiten der Staaten am Persischen Golf haben wird“. Die Quelle fügte hinzu, dass die Region durch ein THAAD-System (Terminal High Altitude Area Defence) geschützt sei, das noch leistungsfähiger als das Patriot-System sei. Aus US-Medienberichten geht hervor, dass der Hersteller von Patriot, das US-Verteidigungsunternehmen Raytheon, derzeit mit verschiedenen Schwierigkeiten bei der Herstellung und Wartung der Raketen des Raketenabwehrsystems zu kämpfen hat. Dies wurde vom Wall Street Journal bestätigt, das unter Berufung auf eine ungenannte Quelle im Pentagon behauptet, dass die Raketenbatterien für technische Wartungsarbeiten aus dem Betrieb genommen worden seien. Das WSJ behauptete auch, dass laut einem im April veröffentlichten Bericht des US Government Accountability Office (GAO) zwei von drei Lufttests, die im Rahmen der Arbeiten zur Integration der Systeme Patriot und THAAD durchgeführt wurden, aufgrund von Softwareproblemen fehlgeschlagen sind.

Der Abzug der Raketenbatterien fällt mit dem beschleunigten Abzug der US-Streitkräfte aus Afghanistan und anderen Ländern der Region durch die Biden-Administration zusammen, und der jüngste Bericht des WSJ hat weltweit, vor allem aber im Nahen Osten, zu zahlreichen Spekulationen geführt. So schrieb der saudische Kommentator Abdulaziz Al-Hamiz in der ägyptischen Zeitung Al-Ahram: „Ich denke, dies ist ein Versuch, geopolitischen Druck auszuüben – und ein ziemlich dummer Schachzug der Demokraten“. In Wirklichkeit gibt es den Staaten am Persischen Golf, insbesondere Saudi-Arabien, einen guten Grund, ihre militärischen Einkäufe zu diversifizieren. Riad könnte anfangen, militärische Hardware von China, Russland oder einem anderen Land zu kaufen. „Aber ich weiß, dass die USA nur das Wasser testen – dies ist keine ernsthafte Kürzung der US-Militärunterstützung“, betonte der saudische Kommentator.

Bei näherer Betrachtung wird man feststellen, dass diese jüngsten Entscheidungen des Pentagons auch einige positive Aspekte haben. Wenn diese Berichte wahr sind, dann könnte die neue Politik den positiven Effekt haben, dass die arabischen Nationen – insbesondere Ägypten, Saudi-Arabien und die VAE – ermutigt werden, zusammenzuarbeiten und ihren eigenen Waffensektor aufzubauen. Dies könnte zu neuen Partnerschaften führen, die darauf abzielen, eine lokale Produktion aufzubauen – nicht nur mit Amerika, sondern auch mit Russland, China und anderen Ländern. Saudi-Arabien und die VAE haben enge Beziehungen zu Südkorea und Frankreich aufgebaut und arbeiten gemeinsam an Forschungs- und Entwicklungsprojekten, die die heimische Waffenproduktion in beiden Golfstaaten erheblich ankurbeln könnten.

Diese Berichte kommen auch zu einer Zeit, in der die vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen im Jemen ihre Angriffe auf Saudi-Arabien intensiviert haben. Obwohl das Patriot-System nicht dazu dient, Drohnenangriffe zu stoppen, kann es – bis zu einem gewissen Grad – helfen, andere Raketen, die die Grenze zwischen Jemen und Saudi-Arabien überqueren, zum Absturz zu bringen. Deshalb haben die Houthis in den letzten Monaten vermehrt Drohnen eingesetzt, um Angriffe auszuführen. Doch Saudi-Arabiens Luftabwehrsysteme bringen inzwischen die meisten dieser Drohnen zu Fall – auch wenn es einigen wenigen immer noch gelingt, am hoch bewerteten US-Raketenabwehrsystem vorbeizukommen und saudische Militäreinrichtungen schwer zu beschädigen.

Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass die Golfstaaten in den letzten Jahren durch ihre militärischen Einkäufe ihre Raketenabwehrsysteme aufgerüstet haben und die arabischen Länder in der Region nun besser gerüstet sind, um sich gegen ausländische Feinde zu verteidigen – falls sie welche haben. Deshalb, selbst wenn diese neueste Nachricht tatsächlich wahr ist, ist sie vielleicht nicht so wichtig. Dr. Andrew Hammond, ein Spezialist für den Nahen Osten von der Universität Oxford, erwartet nicht, dass der Schritt die Länder des Persischen Golfs überraschen wird. Im Gespräch mit Al-Ahram Weekly wies er darauf hin, dass „die zusätzlichen Systeme in Saudi-Arabien nur als politischer Schachzug platziert wurden, um die Tatsache zu vertuschen, dass Trump nach den Aramco- und Tanker-Angriffen und der Ermordung von Suleimani nicht mehr militärisch gegen den Iran vorgehen wollte.“ Er bezog sich dabei auf „den Anstieg“ der Militärhilfe der Trump-Administration für Saudi-Arabien nach dem Drohnen- und Raketenangriff auf Öleinrichtungen im Osten des Königreichs im September 2019.

Es ist unklar, ob die Entscheidung der US-Regierung, die Nachricht an eine US-Zeitung durchsickern zu lassen, in irgendeinem Zusammenhang mit einer möglichen Annäherung zwischen den USA und dem Iran steht – Dr. Hammond hält dies jedoch für unwahrscheinlich. Seiner Meinung nach zielte dies nicht darauf ab, Druck auf den Iran auszuüben. Er glaubt, wenn die Raketen notwendig wären, um den Iran unter Druck zu setzen, wären sie vor 2019 in Saudi-Arabien platziert worden. Seiner Ansicht nach war es eine rein politische Entscheidung. Anstatt zu verkünden, dass ein Atomdeal auf dem Weg ist – was wahrscheinlich ohnehin der Fall ist -, impliziert es, dass die USA die Region im Moment nicht in einer Konfliktsituation sehen und dass die Regionalmächte wahrscheinlich keine entscheidenden Schritte unternehmen werden.

Wir könnten noch hinzufügen, dass die Regierung von Präsident Biden bereits mehrere Verträge über die Lieferung von Waffen an die arabischen Partner der USA ausgesetzt hat, um sie zu überprüfen und vermutlich den Preis zu erhöhen. Die fraglichen Verträge wurden mit Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten geschlossen und beinhalten einen Vertrag über die Lieferung von fünfzig Lockheed Martin F-35 Tarnkappen-Kampfjets. In öffentlichen Erklärungen hat Antony Blinken, der US-Außenminister, zugesagt, die Lieferung der erwarteten Hardware an die beiden Golfstaaten nicht zu stoppen, fügte aber hinzu, dass die USA ihre Unterstützung für die saudische Intervention im jemenitischen Bürgerkrieg einstellen würden. Die F-35-Flugzeuge sind ein wichtiger Teil der 23 Milliarden Dollar teuren militärischen High-Tech-Hardware, die die VAE von General Atomics, Lockheed und Raytheon Technologies Corp. kaufen. Die Demokraten im Kongress haben diese Entscheidung sofort unterstützt. Laut dem demokratischen Senator Chris Murphy ist diese Entscheidung gerechtfertigt, da „die Zeit gekommen ist, unsere Beziehung zu unseren Verbündeten am Persischen Golf neu zu gestalten“. Der demokratische Senator Bob Menendez aus New Jersey, Vorsitzender des Senatsausschusses für internationale Beziehungen, sagte, dass er die Aussetzung der Verkäufe begrüße, da diese ohne guten Grund und ohne oder mit unzureichender Analyse ihrer Auswirkungen auf die nationale Sicherheit der USA“ überstürzt wurden.

Im gleichen Sinne hat Timothy Lenderking, der US-Sondergesandte für den Jemen, abweichend von der offiziellen Linie Washingtons erklärt, dass die Vereinigten Staaten die Ansar Allah (Houthi) Bewegung als legitime Partei im Jemen anerkennen. Seine eigentlichen Worte waren: „Die Vereinigten Staaten erkennen sie [die Houthis] als einen legitimen Akteur an… Wir erkennen sie als eine Gruppe an, die bedeutende Fortschritte gemacht hat.“ Eine andere seiner Äußerungen ist besonders interessant: „Die Houthis sind nicht die alleinige Ursache der Gewalt. Offensichtlich hat auch die von Saudi-Arabien geführte Koalition ihren Teil der Verantwortung getragen.“

Mit anderen Worten: Die Biden-Administration versucht, einen neuen Kurs im Nahen Osten einzuschlagen. Einerseits üben die USA Druck auf ihre Verbündeten aus, insbesondere auf Saudi-Arabien, indem sie die Lieferung von militärischer Hardware im Rahmen bestehender Verträge verzögern und einige ihrer Raketenabwehrsysteme abziehen, was übrigens den Effekt hat, dass die arabischen Führer eingeschüchtert werden. Auf der anderen Seite sehen wir den Beginn eines Kurswechsels in der politischen Arena, insbesondere in der Politik Washingtons in Bezug auf den Jemen – die erste Akzeptanz, dass die von Riad geführte arabische Koalition, die von Kronprinz Mohammed bin Salman al Saud persönlich geleitet wird, die Verantwortung für die in diesem Land begangenen Kriegsverbrechen trägt. Aber der saudische Kronprinz hat in den Augen Washingtons viele Vergehen begangen, darunter, um nur eines zu nennen, die Ermordung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi, eines ausgesprochenen Kritikers des saudischen Regimes, der häufig für US-Medien geschrieben hatte. Nach diesem Verbrechen ist man versucht, die USA an das alte Sprichwort zu erinnern – einen Mann erkennt man an der Gesellschaft, die er führt.

Was auch immer die Biden-Administration jetzt unternimmt, wir können sicher sein, dass die USA und insbesondere das Pentagon nicht die Absicht haben, die arabischen Nationen ihrem Schicksal zu überlassen und Russland, China, die Türkei oder den Iran ihr Schicksal bestimmen zu lassen. Alles wird so weitergehen wie bisher, und an der Gesamtstrategie Washingtons wird sich wohl nicht viel ändern. Aber es wird trotzdem mit diesen taktischen Manövern weitermachen, vielen der weniger erfahrenen arabischen Führer Rauch in die Augen blasen und sie mit unmöglichen Träumen betören.