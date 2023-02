HORROR: Dreifache Mutter, 26-jährig und schwanger, stirbt an „plötzlichem Herzstillstand“, ungeborenes Baby ebenfalls tot

Eine herzzerreißendere Geschichte als diese kann man schwerlich finden. Es handelt sich nicht nur um den plötzlichen Tod einer jungen Frau, sondern auch um ein Kind, das nie die Gelegenheit hatte, das Licht der Erde zu erblicken.

Am Morgen des 7. Februar erlitt die schwangere 26-jährige Zoe Green aus Kettering, England, einen „plötzlichen Herzstillstand“ und starb. Ihr ungeborenes Kind, das sie Cobie nennen wollte, verstarb ebenfalls.

Sie hatte keine bekannten ernsthaften gesundheitlichen Probleme. Tatsächlich sagten ihre Familie und Freunde, dass es ihr bis zu diesem schicksalhaften Morgen gut ging.

Die Ursache für ihren „plötzlichen Herzstillstand“ ist derzeit unbekannt. Auch die offizielle Todesursache wurde noch nicht bekannt gegeben.

Sie hinterlässt drei kleine Kinder.

Die Daily Mail berichtete:

Zoe Green, 26, aus Kettering erlitt am 7. Februar einen plötzlichen Herzstillstand und wurde von ihrer Mutter tot auf dem Boden in ihrem Badezimmer gefunden.

Kelly, die am Tag vor ihrem Tod mit Zoe sprach, sagte: „Zoe ging mit meiner Tochter zur Schule. Ich habe sie ihr ganzes Leben lang gekannt. Am Dienstagmorgen rief sie ihre Mutter an, um fünf oder sechs Uhr morgens, und sagte, dass es ihr nicht gut ginge.

Sie geht ins Leicester Royal Infirmary, weil es in der Gegend niemanden gibt, der Obduktionen bei schwangeren Frauen durchführt.