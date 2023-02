Was jetzt geschehen muss

Fünf entscheidende wissenschaftliche und politische Maßnahmen, die wir ergreifen können, um zu verhindern, dass sich der Wahnsinn der letzten drei Jahre jemals wiederholt

Alex Berenson

Ich habe gestern einen Kaffee mit jemandem getrunken, der sich seit 2020 hinter den Kulissen für Team Reality einsetzt – ein Arzt, der schon früh erkannte, dass die Risiken von Covid weit übertrieben waren. Nein, nicht Jay Bhattacharya, aber zufällig haben wir gestern auch miteinander gesprochen, und das Gespräch hat dies bestätigt.

Wir sollten optimistisch sein, sagte dieser Arzt. Die Leute haben es jetzt verstanden, niemand nimmt die Impfstoffe, es ist vorbei. (Er ist Chirurg, kein Epidemiologe, daher sein sonniges Auftreten. Es braucht eine besondere Art von Selbstvertrauen, um seine Mitmenschen aufzuschneiden. Außerdem funktioniert die Chirurgie, anders als die öffentliche Gesundheitspflege, in den meisten Fällen.)

Und wissen Sie was? Er hat recht. Zumindest halbwegs. Die Covid-Spritzen sind tot. Überall auf der Welt stimmen die Menschen mit ihren Armen ab. Weniger als 1 von 100 Amerikanern wird diesen Monat eine mRNA-Impfung erhalten.

Aber die Bedrohung, die Covid aufgedeckt hat, ist nicht vorbei. Nicht die Bedrohung durch das Virus, das ein durchschnittliches Sterbealter von vielleicht 82 oder 83 Jahren hat. Nicht einmal die Bedrohung durch staatliche Anordnungen wie Schulschließungen und Abriegelungen. Diese sind zwar furchtbar, aber reversibel, und wir scheinen sie, zumindest in den Vereinigten Staaten, entschieden abgelehnt zu haben.

Nein, ich meine die wissenschaftlichen Bedrohungen, die die Pandemie aufgedeckt hat. Covid hat gezeigt, wie außer Kontrolle das öffentliche Gesundheitswesen und seine Handlanger, die Virologen und Immunologen, geraten sind. Auch die Pharmaunternehmen, obwohl deren Korruption der Medizin weniger überraschend ist.

Hier sind also ohne Weiteres wissenschaftliche und/oder politische Vorschläge, die uns wieder auf den richtigen Weg bringen können. Drei davon richten sich direkt gegen die mRNA-Impfstoffe, während die beiden anderen umfassender sind. Alle haben einen schweren Stand, aber keiner ist unmöglich, zumal das öffentliche Unbehagen gegenüber den Jabs weiter zunimmt.

Sie werden in der Reihenfolge ihrer Genehmigungsfähigkeit vorgestellt – was leider in etwa der umgekehrten Reihenfolge ihrer Bedeutung entspricht – mit einer kurzen Erläuterung zu jedem Vorschlag. Sie können gerne Ihre eigenen hinzufügen…

Ein IgG4-Register.

Selbst die Befürworter der mRNA räumen ein, dass sie nicht damit gerechnet haben, dass viele Menschen nach mehreren mRNA-Impfungen und Infektionen eine Covid-Immunantwort mit weniger starken IgG4-Antikörpern haben. Wir müssen eine große Gruppe dieser Menschen, 20.000 oder mehr, prospektiv verfolgen, um zu sehen, wie ihre Gesundheitsergebnisse in den nächsten Jahren aussehen.

Keine mRNA-Grippeimpfung ohne mindestens drei Jahre Sicherheitsdaten aus den laufenden randomisierten kontrollierten Studien.

Wir haben die Covid-mRNA-Studien viel zu früh beendet, indem wir den Impfstoff Anfang 2021 denjenigen angeboten haben, die die Placebo-Impfung erhalten haben. Infolgedessen haben wir keine sauberen Langzeit-Sicherheitsdaten zu den Covid-Impfungen – und es ist schwer vorstellbar, dass wir diese jemals erhalten werden.

Wir dürfen bei der Grippeimpfung nicht denselben Fehler machen. Es besteht keine Dringlichkeit, sie zuzulassen, da wir bereits Grippeimpfstoffe haben. Nein, sie funktionieren nicht sehr gut, aber zum jetzigen Zeitpunkt haben wir keinen Grund zu glauben, dass die mRNA-Grippeimpfstoffe besser sein werden. Die Gewinnung von Sicherheitsdaten, die eine ausgewogene Gruppe von mRNA- und Placebo-Empfängern vergleichen, sollte oberste Priorität bei der Zulassung haben, und die Grippestudien sind der richtige Weg.

Streichen Sie die mRNA-Covid-Impfungen aus dem Standardimpfplan für Kinder.

Dies ist selbsterklärend. Länder auf der ganzen Welt verbieten jetzt die mRNA-Impfungen für Kinder. Covid ist für die meisten Kinder kaum eine Erkältung, und das Myokarditis-Risiko ist real. Die Centers for Disease Control sollten bis ins Unendliche verklagt werden, wenn sie dies nicht rückgängig machen.

Das führt zu…

Beendigung des Immunitätsschutzes für ALLE Impfstoffe und ganz sicher für alle neuen Impfstoffe, die nicht auf einfachen inaktivierten Viren beruhen.

Pharmazeutische Unternehmen benötigen keine absolute Immunität, um Impfstoffe herzustellen. Woher soll ich das wissen? Einige ihrer umsatzstärksten Medikamente richten sich vorwiegend an vergleichsweise gesunde Menschen, und viele von ihnen bergen ernste Risiken. Herzmedikamente wie Statine werden oft präventiv verabreicht, obwohl sie in seltenen Fällen schwere Muskelerkrankungen verursachen können.

Das weltweit meistverkaufte Medikament, Humira, behandelt Arthritis, Schuppenflechte und andere Autoimmunkrankheiten – ernste, aber im Allgemeinen nicht lebensbedrohliche Krankheiten -, kann aber Anämie und sogar Krebs verursachen. Die Menschen nehmen es, obwohl sie die Risiken kennen, weil sie Linderung wollen. Sie klagen nicht, weil sie im Voraus ordnungsgemäß über die Risiken informiert wurden. Und unsere Gerichte haben diese Fälle behandelt, wenn sie es taten, manchmal mit hohen Urteilen, manchmal aber auch ganz abgewiesen. Klagen über Medikamente haben dazu geführt, dass die Vereinigten Staaten die bei Weitem größte und erfolgreichste Pharmaindustrie der Welt haben.

Nur Impfstoffe sind von jeglicher Haftung ausgenommen. Und warum? Weil die Unternehmen vor einer Generation die Regierungen davon überzeugt haben, dass sie keine Impfstoffe herstellen würden, wenn sie keine vollständige Immunität hätten, und dass schon ein paar zufällige Fälle von schweren Nebenwirkungen nach Impfungen im Kindesalter sie aus dem Geschäft bringen würden. Aber auch hier zeigt die Erfahrung mit anderen Medikamenten, dass diese Bedrohung nicht real ist.

Die Unternehmen haben auch die Regierungen davon überzeugt, dass diese Nebenwirkungen meist zufällig auftreten und nichts mit den Impfstoffen zu tun haben. Aber selbst wenn dieses Argument für inaktivierte Virusimpfstoffe der alten Schule gilt, gilt es eindeutig nicht für die mRNAs, die schwere und relativ häufige Nebenwirkungen wie Herzmuskelentzündung haben – und die (wenn sie überhaupt wirken) eher über Monate als über Jahrzehnte wirken, was sie viel eher zu Therapeutika als zu Impfstoffen macht.

Die Lösung liegt auf der Hand: Man sollte die Unterscheidung zwischen Medikamenten und Impfstoffen aufheben und Impfstoffe denselben Haftungsvorschriften unterwerfen wie andere Medikamente – und andere Produkte im Allgemeinen. Ein Produkt, das zu riskant ist, um ohne vollständige Immunität seines Herstellers hergestellt zu werden, ist ein Produkt, das zu riskant ist, um verwendet zu werden.

Beenden Sie weltweit die gesamte Gain-of-Function-Forschung und stellen Sie die Forschung zu mRNA-Therapien idealerweise auf präklinische und frühe Arbeiten für Krebs im Spätstadium und andere lebensbedrohliche Krankheiten zurück (im Grunde auf den Stand vor der Einführung von Covid).

Dies ist der große Wurf und verdient einen eigenen Abschnitt. Es genügt zu sagen, dass ich zunehmend davon überzeugt bin, dass Virologen einerseits und Immunologen andererseits in einem Wettrüsten verwickelt sind, das nur ihnen selbst und ihren Firmen- und Regierungsherren zugutekommt, während für alle anderen enorme Risiken bestehen. Dazu werde ich noch mehr sagen.

Das sind also meine wichtigsten Themen. Ich bin gespannt, was Sie davon halten – und was Sie noch hinzufügen würden.