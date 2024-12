Howard Lutnick und die Beschlagnahmung des Handelsministeriums

Von Mark Goodwin and Whitney Webb

Trumps Kandidat für das Amt des Handelsministers, Howard Lutnick, ist bereit, die seit langem bestehende, zweckentfremdete Nutzung des Handelsministeriums weiter zu erleichtern, um den Aufstieg eines globalen Finanzkontrollsystems in privater Hand zu fördern, das auf in Dollar denominierten Schulden basiert.

Am 19. November gab der designierte Präsident Donald Trump bekannt, dass Howard Lutnick, CEO von Cantor Fitzgerald und Co-Vorsitzender seines Übergangsteams, sein Kandidat für das Amt des Handelsministers sein würde. Lutnicks Unternehmen Cantor Fitzgerald und seine Tochtergesellschaften sind multinational ausgerichtet, fördern die Umsetzung der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (die erhebliche Auswirkungen auf die Schuldenpolitik und die Wirtschaftstätigkeit haben) und sind sogar direkte Partner ausländischer staatlicher Unternehmen, die kürzlich nach der Veröffentlichung des Inhalts des Laptops des derzeitigen (und kürzlich begnadigten) erster Sohn Hunter Biden unter die Lupe genommen wurden.

Lutnick hatte sich zuvor um einen Job als neuer Finanzminister beworben, was angesichts der übergroßen Rolle von Cantor Fitzgerald auf dem US-Treasury-Markt (d. h. dem Markt für US-Staatsanleihen) und seiner Beziehung zu Dollar-Stablecoins, die sich rasch zu einem der Hauptabnehmer von US-Schulden entwickeln, nicht überraschend ist. Es ist derzeit nicht bekannt, warum Lutnick für das Finanzministerium übergangen wurde, obwohl er von Elon Musk und RFK Jr. für die Position befürwortet wurde, und stattdessen für das Handelsministerium ernannt wurde. Es wurde jedoch allgemein angenommen, dass Trumps früherer Handelsminister Wilbur Ross die Rolle übertragen wurde, um einen früheren Gefallen von großer Bedeutung zurückzuzahlen. In Ross‘ Fall war es seine Hilfe bei der Rettung Trumps vor dem Bankrott in den frühen 1990er Jahren. Zu dieser Zeit arbeitete Ross für Rothschild Inc. und als er erklärte, warum die europäische Bankendynastie den zukünftigen Präsidenten gerettet hatte, sagte Ross: „Der Name Trump ist immer noch ein großer Gewinn.“ Kurz zuvor hatte Rothschild Inc. den Einstieg von Robert Maxwell, einem Geheimdienstmitarbeiter für Israel und wohl auch die Sowjetunion, in die amerikanische Wirtschaft finanziert, mit besonderem Schwerpunkt auf New York City.

Während und nach dem Wahlkampf war Lutnick ein wichtiger Befürworter von Trumps Plan, anstelle der Einkommensteuer ein umfassendes Zollsystem einzuführen. Sollte Lutnick bestätigt werden, wird er unter anderem auch die Genehmigung des Exports sensibler Technologien von nationalem Sicherheitsinteresse ins Ausland überwachen, Freihandelsabkommen aushandeln und das Patentamt beaufsichtigen. Während in den Mainstream-Medien über seine Ernennung berichtet wurde, dass er eine „kämpferische“ Haltung gegenüber China einnehme und Verbindungen zur Kryptowährungsbehörde habe, wurde viel über Lutnick, seine aktuellen geschäftlichen Verstrickungen und seine historischen Verbindungen zu Geheimdienstnetzwerken verschwiegen, die versucht haben, das Handelsministerium zu untergraben, um den Transfer sensibler US-Militärtechnologie an vorgebliche gegnerische Staaten wie China zu erleichtern.

Satellogic: Beobachtung ist Bewahrung

Bei der Untersuchung dieser Fragen ist es nützlich, sich ein Unternehmen genauer anzusehen, das jetzt eng mit Lutnick verbunden ist – Satellogic. Lutnick sitzt im Vorstand von Satellogic, ebenso wie der ehemalige Finanzminister der vorherigen Trump-Regierung, Steve Mnuchin, und der ehemalige Chef der Joint Chiefs of Staff unter Trump, General Joe Dunford. Mnuchin und Dunford haben über die Private-Equity-Gesellschaft Liberty Strategic Capital, für die sie jetzt arbeiten, stark in Satellogic investiert. Mnuchin leitet dieses Unternehmen seit seiner Gründung. Die erste Investition von Liberty Strategic Capital floss in ein umstrittenes israelisches Cybersicherheitsunternehmen mit Verbindungen zum Geheimdienst namens Cybereason. Der Mitbegründer und CEO von Cybereason, Lior Div, beschreibt Cybereason als Fortsetzung seiner Arbeit in der israelischen Geheimdiensteinheit Unit 8200, wo Div an offensiven Cyberangriffen auf ausländische Nationen arbeitete. Das Unternehmen geriet im Vorfeld der Wahlen 2020 in die Kritik, weil es zusammen mit US-Sicherheitsbehörden wie dem DHS die notwendige Schwelle für Cyberangriffe simulierte, die zur Absage einer US-Präsidentschaftswahl und zur Verhängung des Kriegsrechts führen würden. Lutnick selbst hat enge Verbindungen zu Israel und ist ein bekannter Milliardär, der großzügig für israelische und zionistische Zwecke spendet (darauf wird später in diesem Artikel noch näher eingegangen).

Satellogic wiederum beschäftigt einen ehemaligen israelischen Geheimdienstoffizier, Aviv Cohen, als Leiter der „Sonderprojekte“. Cohen war zuvor Mitbegründer von Fraud Sciences Corp. zusammen mit Saar Wilf, einem ehemaligen Mitglied der Unit 8200. Das Unternehmen wurde später an PayPal verkauft und bildet nun das „Rückgrat“ des Betrugsbekämpfungsalgorithmus von PayPal. Davor arbeitete Cohen für Core Security Technologies, das Unternehmen, das zuvor von den Mitbegründern von Satellogic mitbegründet wurde und Aufträge für zahlreiche US-Geheimdienste und Militärbehörden ausführte. Seit wir im April dieses Jahres über Cohens Verbindungen zu Satellogic berichtet haben, hat Satellogic Aviv Cohens Biografie auf der Unternehmenswebsite als privat eingestuft.

In einem Interview mit Bloomberg im Januar 2022 erläuterten Lutnick und Mnuchin die Gründe für ihr Engagement bei Satellogic über Liberty Strategic und CF Acquisition Group V, eine Tochtergesellschaft von Lutnicks Cantor Fitzgerald. „Wir waren der Meinung, dass der Weltraum und insbesondere die Satelliten wirklich der nächste gigantische Datenmarkt sind“, erklärte Lutnick. “Ich meine, Bilder von der ganzen Erde zu haben – Daten über die ganze Erde – die Menge an Entscheidungen, die dadurch möglich werden, und die Fähigkeit und Wirtschaftlichkeit, wie dies möglich wird, war außergewöhnlich.“ Lutnick fügte hinzu, dass die proprietäre Linsentechnologie es den Kunden von Satellogic ermöglicht, „die Container auf den Schiffen zu zählen“, „die Autos zu zählen“, „die Bäume zu zählen“ oder „die Anzahl der funktionierenden [Paneele] und der nicht funktionierenden in einem Solarpark zu zählen“, was „ein riesiges Meer an Möglichkeiten auf den Märkten eröffnet“.

Im selben Interview zeigte sich Mnuchin ähnlich begeistert von den Möglichkeiten, die sich aus einer solch detaillierten Erdbeobachtungstechnologie ergeben, gab jedoch einen aufschlussreichen Einblick, wie besagte Daten in Kombination mit künstlicher Intelligenz die Interessen des nationalen Sicherheitsstaates fördern und von der Regierung geführte Märkte vergrößern können. „Wir konzentrieren uns sehr auf Investitionen, bei denen wir nicht nur Kapital, sondern auch unser Fachwissen einbringen können. Und wir konzentrieren uns besonders auf den Technologiebereich, die nationale Sicherheit und andere Formen, bei denen wir einen großen Mehrwert schaffen können“, so Mnuchin. “Was uns an diesem Projekt gefallen hat, ist die großartige Technologie, die sehr skalierbar und sehr erschwinglich ist, und die Kombination aus vielen Daten und viel KI wird wirklich sowohl sehr große Regierungsmärkte als auch, was noch wichtiger ist, sehr große kommerzielle Märkte ermöglichen.“

Lutnicks Cantor Fitzgerald, einer von 24 Primärhändlern der New Yorker Federal Reserve, ist kein Unbekannter, was die Beteiligung an der Finanzierung der Datenbroker-Branche angeht. Das Unternehmen hat 100 Millionen US-Dollar an Eigenkapitalfinanzierung für den Börsengang von Near Intelligence Holdings im Mai 2022 bereitgestellt. Near wurde von Bill Gross von Idealab gegründet, dem ersten institutionellen Investor von PayPal, und rühmt sich derzeit, „die weltweit größte Quelle für Informationen über Menschen, Orte und Produkte“ zu sein. Ein Bericht des Wall Street Journal vom Oktober 2023 enthüllte, dass Near „dem US-Militär über ein Labyrinth aus obskuren Marketingfirmen, Mittelsmännern und Kanälen zu Rüstungsunternehmen Daten zur Verfügung gestellt hat“.

Während das Geschäftsmodell von Near im Verborgenen agiert und sich von Daten aus cleveren Werbemechanismen und ungelesenen Nutzungsbedingungen hinter mobilen Anwendungen ernährt, greift Satellogic direkt die Milliarden potenzieller Einnahmen aus der „Schaffung völlig neuer Arten von Märkten“ an, die laut Mnuchin auf „skalierbare, erschwingliche Bilddaten“ folgen. Lutnick prahlte im selben Gespräch mit Bloomberg, dass Satellogic „ein Video aus dem Weltraum von mehr als einer Minute von einem Flughafen aufnehmen und Ihnen die Marke des Flugzeugs nennen kann, das gerade startet“, und argumentierte, dass „diese Art von Daten ein so großer Markt ist“. Lutnick fügte hinzu, dass „Satellitenbilder“ „einer der größten Märkte der Welt“ seien. In Anlehnung an diese Denkweise erklärte der ehemalige Finanzminister, dass er Satellogic „eher als Datenunternehmen denn als Weltraumunternehmen“ betrachte, das „riesige Datenmengen“ nutzen könne, um „Klimaprobleme, Energieversorgung, Ernährungssicherheit und Lieferketten wirklich zu analysieren“.

In Bezug auf Klimafragen behauptet Lutnick, dass die Technologie von Satellogic „das Konzept des Klimawandels endgültig beenden“ wird, indem „die Erde buchstäblich jeden Tag neu kartiert wird“. Der Tod des spezifischen Konzepts des Klimawandels, auf das Lutnick anspielt, bezieht sich anscheinend auf die populäre „linke“ Modellierung des Klimanotstands im Gegensatz zum wahrscheinlich kommenden „rechten“ Kohlenstoffmarkt, wie in früheren Berichten von Unlimited Hangout dargelegt. Ein unausgesprochener Knackpunkt bei der Preisgestaltung von Kohlenstoff, wie sie unabhängig voneinander von Lutnick und dem Trump-Berater Elon Musk vorgeschlagen wurde, ist die Dollar-Denomination und damit die Auswirkungen auf den Verkauf von US-Staatsanleihen. Ein in Dollar denominierter Kohlenstoffmarkt könnte, wie später in diesem Artikel noch näher erläutert wird, zwar nicht die „Klimakrise“ lösen, aber er könnte durchaus dazu beitragen, die sich immer stärker abzeichnende Schuldenkrise zu bewältigen.

Diese Position wurde bereits von Lutnicks Tether eingenommen, da der Kauf von Staatsanleihen durch den Emittenten von Stablecoins kontinuierlich an Volumen zunimmt und weiterhin bereit ist, systemrelevant zu werden, wie in früheren Berichten von Unlimited Hangout dargelegt. Obwohl Lutnicks immense Verbindung zum Finanzmarkt – sei es durch Cantor Fitzgerald selbst oder durch seine Verwahrbeziehung und Investition in Tether – viele zu der Annahme verleitete, er sei in der Position, Finanzminister zu werden, wählte Trump ihn zum Handelsminister und versetzte ihn damit in eine Führungsposition über viele Einrichtungen des öffentlichen Sektors, die in direktem Zusammenhang mit seinen Aktivitäten im Privatsektor wie Satellogic stehen.

Die von Satellogic entwickelte „sehr starke, patentierbare Technologie“, wie Mnuchin erklärte, erhält mit der Ernennung von Lutnick zum Handelsminister (DOC) eine neue Bedeutung, da das DOC das US-amerikanische Patent- und Markenamt (USPTO) verwaltet. Dies ist bei weitem nicht der einzige Interessenkonflikt im Zusammenhang mit Lutnicks Einstieg in den öffentlichen Sektor, da das DOC viele Behörden verwaltet, die direkt von der Verbreitung eines in den USA ansässigen, privatwirtschaftlichen Erdbeobachtungsunternehmens wie Satellogic betroffen sind. Zu den etwa einem Dutzend für Satellogic relevanten Behörden des DOC – ganz zu schweigen von Lutnicks Position im Bereich der digitalen Vermögenswerte über Cantors Beziehung zu Tether – gehören das Bureau of Economic Analysis (BEA), das Bureau of Industry and Security (BIS), die International Trade Administration (ITA), der National Technical Information Service (NTIS) und die National Telecommunications and Information Administration (NTIA), ganz zu schweigen von der bereits erwähnten NOAA und dem USPTO.

Interessanterweise hat das DOC auch das U.S. AI Safety Institute gegründet, das sich der Einhaltung der Forderungen der Biden-Harris-Exekutivverordnung vom Oktober 2023 über die „sichere, geschützte und vertrauenswürdige Entwicklung und Nutzung von künstlicher Intelligenz“ widmet. Im Oktober 2024 veröffentlichte die Biden-Harris-Regierung das erste nationale Sicherheitsmemorandum zur KI, das das DOC dazu ermächtigt, „die Macht der KI für die nationale Sicherheit der USA zu nutzen“. Frühere von der US-Regierung geförderte Kommissionen, wie die Nationale Sicherheitskommission für KI, waren zu dem Schluss gekommen, dass es notwendig sei, die militärische und wirtschaftliche Hegemonie der USA zu sichern, indem amerikanische Verbraucher von „Altsystemen“ auf KI-gestützte Alternativen umgestellt werden, damit amerikanische KI-Unternehmen nicht hinter ihren chinesischen Pendants zurückbleiben, insbesondere in den Bereichen E-Commerce und Finanzen. Sie plädierten auch für eine verstärkte, KI-gestützte Massenüberwachung – wie sie beispielsweise von Satellogic ermöglicht wird – als Mittel zur Förderung dieses Vorhabens.

Im August 2021 kaufte das mit Lutnick verbundene Unternehmen Tether über seine Tochtergesellschaft Northern Data über 223.000 GPUs (Grafikprozessoren), die in der KI-Datenverarbeitung eingesetzt werden, von dem Kryptowährungsunternehmen block.one, das von Tether-Mitbegründer Brock Pierce gegründet wurde. Einen Monat später gab der Emittent von Stablecoins fast eine halbe Milliarde Dollar für den Kauf von Bitcoin-Minern von block.one aus, und zwar im Rahmen eines Geschäfts, das von Christian Angermeyer, einem langjährigen Freund von Palantirs Peter Thiel, vermittelt wurde. Palantir, das seit langem sehr enge Beziehungen zur CIA unterhält, ist ein Satellogic-Partner, und Palantir-Mitbegründer Joe Lonsdale spendete (wie auch Palantir selbst) großzügig an Trump, während Thiel äußerst enge Beziehungen zum designierten Vizepräsidenten J.D. Vance unterhält.

Da Lutnicks Cantor Fitzgerald über SPAC dazu beitrug, Satellogic an die Börse zu bringen, hat Satellogic – gegründet in Argentinien und zuvor in Uruguay ansässig – nun seinen Sitz in die Vereinigten Staaten verlegt, um lukrative Regierungsaufträge zu erhalten. Der Umzug des Unternehmens nach Delaware wurde durch die schlechten Finanzzahlen von Satellogic nach dem Börsengang veranlasst. Allerdings hat das Unternehmen nur langsam Regierungsaufträge erhalten, und erst im vergangenen September hat Satellogic seinen ersten Regierungsauftrag von der NASA erhalten. Ein von Lutnick geführtes Handelsministerium könnte jedoch die Chancen von Satellogic auf zukünftige Aufträge verbessern. Dieser Interessenkonflikt zwischen Lutnicks Geschäften im Privatsektor und seiner neu gewonnenen Regierungsstelle wurde von Politico im Oktober 2024 festgestellt, das behauptete, Lutnick würde „seine Geschäftsinteressen in unzulässiger Weise mit seinen Pflichten als potenzielles Regierungsmitglied vermischen“. Dem Bericht zufolge nahm Lutnick an Sitzungen auf dem Capitol Hill unter dem Vorwand von Angelegenheiten des Übergangsteams teil und nutzte dann „angeblich die Gelegenheit, um über Angelegenheiten zu sprechen, die seine Investmentfirma Cantor Fitzgerald betrafen“, wozu auch „regulatorische Angelegenheiten mit hohem Einsatz im Zusammenhang mit dem Kryptowährungsgeschäft“ gehörten.

Der Vorstand von Satellogic Anfang 2024 (Bradley Halverson wurde kürzlich ersetzt); Quelle – Satellogic

Dieser Interessenkonflikt ist zum Teil deshalb bemerkenswert, weil einige der Ämter, die Lutnick als Handelsminister beaufsichtigen wird, wie die NOAA, Ziele der Vertragsambitionen von Satellogic sind. So vermarktet sich Satellogic beispielsweise als in der Lage, Kohlenstoffemissionen aus dem Weltraum zu messen, und hat seinen jüngsten NASA-Vertrag als Teil der Bemühungen der Regierung zur Bekämpfung des Klimawandels beworben. Die NOAA und andere dem Handelsministerium unterstellte Behörden sammeln Klimadaten für die US-Regierung. Wie in Kürze noch einmal erwähnt wird, war Lutnick ein früher Pionier des elektronischen Handels mit CO2-Emissionen und sein Unternehmen ist ein wichtiger Befürworter der Umsetzung der SDGs der Vereinten Nationen, die Teil eines umfassenden, von den Vereinten Nationen unterstützten Plans sind, der den Einsatz von Weltraumsatelliten zur Messung von CO2-Emissionen vorsieht.

Im vergangenen Jahr erteilte die NOAA Satellogic eine Fernerkundungslizenz, die dazu beiträgt, „die Strategie von Satellogic zu sichern, hochwertige Geschäftsmöglichkeiten in den USA zu nutzen“, insbesondere im Zusammenhang mit Verträgen der US-Regierung. Die Lizenz gewährt Satellogic die Aufsicht der NOAA und die Möglichkeit, Verträge mit US-Verteidigungs- und Geheimdiensten abzuschließen, ein wichtiges Ziel des Unternehmens, so Matt Tirman, Präsident von Satellogic.

Satellogic wurde 2010 von CEO Emiliano Kargieman und CTO Gerardo Richarte mitbegründet, nachdem sie „eine gewisse Zeit“ auf dem NASA Ames Campus in Mountain View, CA, verbracht hatten. Sowohl Kargieman als auch Richarte arbeiteten zuvor für Core Security Technologies, das von Kargieman mitbegründet wurde und Kunden aus dem Bereich der nationalen Sicherheit wie Homeland Security, NSA, NASA, Lockheed Martin und DARPA hatte. 1998 wurde Core Security von der Endeavor Foundation als „Endeavor Entrepreneur“ ausgezeichnet, während die spätere Startkapitalrunde von Satellogic von Santiago Pinto Escalier von Endeavor finanziert wurde, zusätzlich zu Ariel Arrieta und NXTP Ventures sowie den von Kargieman beratenen Starlight Ventures. Kargieman gründete später Aconcagua Ventures in einem Joint Venture mit Craig Coguts Pegasus Capital und war Mitglied der Special Projects Group der Weltbank. Pegasus Capital wurde zum Hauptgeldgeber des Satellogic-Partners CC35, einer Gruppe, die versucht, einen betrügerischen Kohlenstoffmarkt in weiten Teilen Lateinamerikas durchzusetzen, wie in früheren Berichten von Unlimited Hangout berichtet wurde.

Ein weiterer Mitarbeiter von Core Security Technologies, der mit Kargieman und Richarte zu Satellogic wechselte, ist Aviv Cohen, der bereits erwähnte ehemalige israelische Geheimdienstoffizier, der jetzt bei Satellogic für „Sonderprojekte“ zuständig ist. Der chinesische Technologieriese Tencent, der einen bedeutenden Anteil an Elon Musks Tesla besitzt, investierte ebenfalls in die Serie A von Satellogic, ebenso wie Endeavor Catalyst, das von Reid Hoffman von LinkedIn/PayPal geleitet wird, und Valor Capital, zu dessen Partnern Personen gehören, die mit militärischen und nachrichtendienstlichen Aktivitäten der USA in Lateinamerika in Verbindung stehen, ein ehemaliger CEO von PayPal sowie die CBDC-Entwicklung auf dem Kontinent. Valor wird auch von Brian Brooks beraten. Brooks war neben Mnuchin ein ehemaliger Mitarbeiter der OneWest Bank und wurde im Mai 2020 auf Mnuchins Vorschlag hin zum amtierenden Währungsprüfer ernannt, wo er „Regulierungsinitiativen einführte, die den Banken grünes Licht für das Angebot von Kryptowährungs-Verwahrungsdiensten und Stablecoin-Zahlungssystemen gaben“.

Im Februar 2022 verpflichtete sich Palantir – ein privatwirtschaftliches Geheimdienstunternehmen, das vom PayPal-Gründer Peter Thiel geleitet wird und mit CIA-Mitteln gegründet wurde, um ein umstrittenes Massenüberwachungs- und Data-Mining-Programm der DARPA zu ersetzen – zu einer fünfjährigen strategischen Partnerschaft mit Satellogic. Die Partnerschaft von Satellogic mit Palantir ermöglicht seinen „Regierungs- und Geschäftskunden“, zu denen die CIA und J.P. Morgan gehören, den Zugriff auf die Aleph-Plattform-APIs von Satellogic, um Rohsatellitenbilder an MetaConstellation und Edge AI von Palantir zu übermitteln. Diese Partnerschaft baut auf einer früheren Zusammenarbeit zwischen Satellogic und Palantir auf, um „einzigartige KI-Fähigkeiten bis an den Rand der Umlaufbahn zu bringen“, einschließlich „Live-Upgrades der bordeigenen KI des Satelliten“, die „einen Anwendungsfall mit extrem niedriger Latenz im maritimen Bereich“ ermöglichen. Kunden von Palantir und Satellogic, zu denen das Space Systems Command des Pentagons, die Space Force, SpaceX, die indische Regierung und andere gehören, werden bald Zugang zur Edge-KI-Plattform haben, die auf Satellogic-Satelliten läuft, „um Kunden maßgeschneiderte KI-Einblicke zu bieten“. Dies wird voraussichtlich das Geschäft von Satellogic mit „Datenprodukten, der Optimierung des Pipeline-Managements und der weiteren Skalierung der Kundenlieferung, die für wöchentliche und tägliche Weltneuordnungen erforderlich ist“, ankurbeln. Einige ihrer Kunden, wie die Regierung/das Militär der Ukraine, setzen seit über zwei Jahren sowohl Palantir- als auch Satellogic-„Erkenntnisse“ direkt auf dem Schlachtfeld ein. Dies unterstreicht, dass die Technologie von Satellogic eindeutig für den Einsatz in zivilen und militärischen Bereichen vorgesehen ist.

Epstein-Verstrickungen

Im Jahr 2022 unterzeichnete Satellogic eine weitreichende Vereinbarung mit Elon Musks SpaceX, selbst ein bedeutender Auftragnehmer des US-Militärs und der US-Geheimdienste. SpaceX bleibt Satellogics „bevorzugter Startanbieter“ für den Start seiner Satelliten in die erdnahe Umlaufbahn. Während des Wahlkampfs und seit der Wahl haben Lutnick und Musk intensiv zusammengearbeitet, wobei Musk Lutnick sogar für seine bevorzugte Nominierung als Trumps neuer Finanzminister befürwortete.

Insbesondere wurde Musks SpaceX angeblich von Lutnicks ehemaligem Nachbarn, Geheimdienstmitarbeiter, Pädophilen und Erpresser Jeffrey Epstein unterwandert. Epstein soll Musks Bruder Kimbal, der damals im Vorstand von SpaceX saß, ein Mitglied seines „Gefolges“ vorgestellt haben. Diese junge Frau, die zuvor mit Epstein „ausging“ und in dem Apartmentkomplex 301 66th St East lebte, in dem sich heute Frauen aufhalten, die Epstein verschleppt hat, ging dann von 2011 bis 2012 mit Kimbal Musk aus. Infolgedessen brachte die Beziehung zu Kimbal „Epstein in Kontakt mit der Familie Musk und ihren Unternehmen“. Dies gipfelte angeblich darin, dass Epstein 2012 die Einrichtungen von SpaceX besichtigte, eine Behauptung, die ein Anwalt von SpaceX sehr spät bestritt, nachdem der Vorfall erstmals von Business Insider gemeldet worden war. Kimbal Musk ist auch im Vorstand eines anderen Unternehmens seines Bruders – Tesla – und vor seiner Verhaftung im Jahr 2019 bestätigte Epstein gegenüber dem Journalisten James Stewart Behauptungen aus Quellen, wonach er Tesla 2018 privat beraten habe. Nachdem Epstein in Verruf geraten war, stritt Musk die Vorwürfe ab. Laut Stewart war Epstein offenbar an dem Versuch beteiligt, Tesla 2018 mit saudischem Geld zu privatisieren. Epstein war zu dieser Zeit auch ein sehr enger Berater des damaligen und derzeitigen De-facto-Führers Muhammad bin Salman. Seitdem ist Nicole Junkermann, eine ehemalige Mitarbeiterin von Epstein, die sich dem Risikokapital verschrieben hat, zu einer bedeutenden Investorin bei SpaceX geworden.

Von links nach rechts: Kimbal Musk, Tosca Musk, Maye Musk und Elon Musk beim SpaceX-NASA-Start im Mai 2020; Quelle: Instagram von Kimbal Musk

Darüber hinaus wurde Elon Musk selbst im Rahmen der inzwischen eingestellten USVI-Klage gegen die Bank JP Morgan vorgeladen, weil er Epsteins Verbrechen begünstigt haben soll. Es ist bekannt, dass er vor Epsteins Verhaftung im Jahr 2019 und seinem Tod im selben Jahr mehrfach mit Epstein und Ghislaine Maxwell verkehrt hat. Bei einem dieser Treffen, das vom Mitbegründer von LinkedIn, Reid Hoffman, vermittelt wurde, soll Musk Epstein Mark Zuckerberg von Facebook/Meta vorgestellt haben. Musk nahm auch an den „Milliardärs-Dinners“ der Edge Foundation teil, die Spitzenleute im Silicon Valley umwarben und de facto mehrere Jahre lang als Fassade für eine von Epstein geleitete Einflussnahme dienten, was zeitlich mit der Entstehung der „Milliardärs-Dinners“ zusammenfiel. Darüber hinaus schloss sich Richard Sorkin, der CEO von Elon und Kimbal Musks erstem Unternehmen Zip2, kurz nach dem Verkauf von Zip2 an Compaq im Jahr 1999 einem mit dem israelischen Geheimdienst verbundenen Technologieunternehmen an, das von Ghislaine Maxwells Schwester Isabel Maxwell geleitet wurde.

Darüber hinaus hat Musk einige geschäftliche Verbindungen zu Epstein-Partnern. So sind beispielsweise ein wichtiger Zulieferer von Tesla, LS Power (über seine Tochtergesellschaft EVgo), und der mit ihm verbundene Hedgefonds Luminus Management eng mit Jonathan Barrett verbunden, der Geschäftsführer von LS Power war und Luminus Management seit 2011 leitet. Barrett hatte zwischen 2003 und 2008 auch mehrere andere leitende Positionen bei LS Power inne. Barrett ist ein ehemaliger Schützling von Jeffrey Epstein, der seine Karriere bei Epsteins Firma J. Epstein & Co. begann und außerdem Finanzvorstand und Vizepräsident von Ossa Properties wurde, dem Immobilienunternehmen, das von Epsteins Bruder Mark geleitet und von Barretts Bruder Anthony mitbegründet wurde. Barrett gab viele Jahre lang als seine offizielle Adresse 301 66 St East in Manhattan an, einen Apartmentkomplex, der sich mehrheitlich im Besitz von Ossa befindet und in dem viele der Frauen untergebracht waren, die aktiv von Jeffrey Epstein gehandelt wurden, und der von Epsteins Geschäftspartnern frequentiert wurde, darunter mehrere, die dort übernachteten, wie der ehemalige israelische Premierminister Ehud Barak.

LS Power, wo Barrett als leitender Angestellter tätig war, wurde in mehreren Insolvenzfällen wegen „betrügerischer Übertragung von Vermögenswerten“ untersucht. Darüber hinaus unterhielt der Gründer von LS Power, Mike Segal – dessen Sohn Paul heute CEO des Unternehmens ist – Geschäftsbeziehungen zur Bufalino-Familie. Luminus Management war auch der größte Anteilseigner von Valaris, das 2020 Ölplattformen im Wert von 650 Millionen US-Dollar an Musks SpaceX verkaufte. Darüber hinaus zählt eine weitere eng mit Luminus verbundene Firma – Luminus Capital Management und der Luminus Capital Partners Master Fund – Alex Erskine als Direktor. Erskine war zuvor Direktor des von Jeffrey Epstein geleiteten Finanzvehikels Liquid Funding, das sich vor seinem Zusammenbruch während der Finanzkrise 2008 teilweise im Besitz von Bear Stearns befand.

Wie kürzlich festgestellt wurde, war Howard Lutnick der langjährige Nachbar von Epsteins inzwischen berüchtigtem Stadthaus in New York in der 9 E. 71st St. Weniger bekannt ist vielleicht Epsteins lange Geschichte mit diesem Grundstück und die Verbindung der Einheit, die das Haus schließlich an Lutnick verkaufte. Lutnicks Adresse, 11 E. 71st St., wurde erstmals 1988 von einem von Leslie Wexner kontrollierten Unternehmen namens SAM Conversion Corp. erworben, ein Jahr bevor die Nine East 71st Street Corp. (deren Präsident Epstein war) das Nachbarhaus kaufte. 1992 verkaufte SAM Conversion Corp. – mit Epstein nun als Vizepräsident – das Grundstück 11 E 71st St. an den 11 East 71st Street Trust – bei dem Epstein als Treuhänder fungierte – für „zehn Dollar und andere wertvolle Gegenleistungen, die von der Partei des zweiten Teils gezahlt wurden“, wie Crain’s New York berichtet. Während dieser Zeit „renovierte“ Leslie Wexner das Anwesen in der 9 E. 71st St. für mehrere zehn Millionen Dollar, wobei er ein ungewöhnliches „Sicherheitssystem“ hinzufügte, das Berichten zufolge später zur Videoaufzeichnung verwendet wurde, angeblich zum Zwecke der Erpressung, sobald Epstein die Residenz bewohnte. Es ist nicht bekannt, ob ähnliche „Renovierungsarbeiten“ an dem Nachbarhaus vorgenommen wurden, das später von Lutnick gekauft wurde und sich zur gleichen Zeit ebenfalls unter der Kontrolle von Epstein/Wexner befand.

Im Jahr 1996, als Epstein bereits seit mindestens einem Jahr in der 9 E. 71st St. wohnte, wurde das Nachbarhaus in der 11 E. 71st St. für „zehn Dollar und andere wertvolle Gegenleistungen“ an den Comet Trust verkauft. Einigen Berichten zufolge soll der Kaufpreis für das Haus bei etwa 6,2 Millionen US-Dollar gelegen haben. Der am Verkauf beteiligte Treuhänder von Comet war Guido Goldman, der Sohn des berühmten Zionisten Nahum Goldman, ein sehr enger Freund von Henry Kissinger und Gründer des German Marshall Fund, aus dem später die umstrittene Alliance for Securing Democracy hervorging. Goldman war auch die offensichtliche Verbindungsperson zwischen dem Council on Foreign Relations (CFR) und der CIA. Zum Zeitpunkt des Verkaufs an Goldman und den Comet Trust war Epstein auch Mitglied des CFR und gab laut einem Bericht des britischen Evening Standard aus dem Jahr 2001 an, dass er früher für die CIA gearbeitet habe.

Epsteins ehemaliges Haus in New York, das Nachbarhaus von Lutnick, 9 E. 71st St.; Quelle – Kuekue Dunia

Der Comet Trust war einer von drei Trusts, die „zugunsten der Nachkommen der verstorbenen Minda de Gunzberg“ gegründet wurden, die als Minda Bronfman geboren wurde und die Schwester von Charles und Edgar Bronfman war. Ihr Vater, Sam Bronfman, baute das Spirituosenimperium der Familie zu einem großen Teil aufgrund seiner Verbindungen zu Elementen des organisierten Verbrechens während der amerikanischen Prohibitionszeit auf. Charles Bronfman gründete 1991 zusammen mit Leslie Wexner die „Mega Group“, aus der Birthright Israel hervorging, eine Organisation, zu deren wichtigsten Spendern die Lutnicks gehören. Darüber hinaus war Edgar Bronfman wohl der Hauptakteur in dem Insiderhandelsskandal, der angeblich dazu führte, dass Epstein 1981 Bear Stearns verließ. Edgars Sohn Edgar Jr. taucht ebenfalls in Epsteins schwarzem Buch der Kontakte auf, und Edgars Töchter Sara und Clare waren zentrale Figuren im Skandal um den Sexkult NXIVM. Der Comet Trust verkaufte das Haus später an Howard Lutnick, wiederum für „10 Dollar und andere wertvolle Gegenleistungen“, und Lutnick nahm am selben Tag, an dem der Verkauf stattfand, eine Hypothek in Höhe von 4 Millionen Dollar auf das Grundstück auf. Lutnick hat sich nie öffentlich zur Geschichte seines Grundstücks oder zu seiner Beziehung zu seinem ehemaligen Nachbarn geäußert.

Insbesondere finanziert und leitet Edgar Bronfman Jr. das Start-up-Accelerator-Netzwerk Endeavor, das neben anderen Unternehmen auch Satellogic unterstützt. Ein weiterer wichtiger Unterstützer von Endeavor ist Pierre Omidyar, ein wichtiger Spender für Clinton und Obama, der seit langem mit US-Geheimdiensten zusammenarbeitet. (Lutnick selbst war ein wichtiger Spender für Clintons Präsidentschaftskampagne 2016 und hat lange Zeit eine Vielzahl von Demokraten unterstützt, bevor er sich vor relativ kurzer Zeit entschied, Trump zu unterstützen.)

Neben Lutnick sitzt außerdem Marcos Galperin, der reichste Mann Argentiniens, im Vorstand von Satellogic. Galperin gilt als die früheste Erfolgsgeschichte von Endeavor und unterhält enge Beziehungen zur Organisation. Endeavor richtet sich speziell an Start-ups in Schwellenländern und ist auch sehr eng mit einem engen Vertrauten von Jeffrey Epstein, dem Mitbegründer von LinkedIn, Reid Hoffman, verbunden. Eine weitere wichtige Persönlichkeit im Endeavor-Netzwerk ist Eduardo Elzstain, ein argentinischer Oligarch, der – wie viele andere Argentinier, die mit Endeavor in Verbindung stehen – enge Beziehungen zum derzeitigen argentinischen Präsidenten Javier Milei pflegt. Elzstain, ein langjähriger Weggefährte von George Soros, ist Gastgeber des argentinischen Pendants zu Bilderberg – des jährlichen, nicht-öffentlichen Llao Llao Forums, das von Mitgliedern von Endeavor Argentina besucht wird. Elzstain ist auch im Vorstand des Jüdischen Weltkongresses, dessen langjähriger Präsident Edgar Bronfman Sr. war. Elzstain unterhält auch enge Beziehungen zur apokalyptisch-messianischen Chabad Lubawitsch-Bewegung, die bedeutende Verbindungen zu Donald Trump, Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und auch zu Howard Lutnick hat.

Lutnick und die Suche nach dem Dollar-Schuldenloch

Zusätzlich zur Unterstützung durch Endeavor wird Satellogic nun auch von Tether unterstützt, das wichtige Verbindungen zu Lutnick unterhält. Cantor, das sich „mehrheitlich im Besitz seines CEO Lutnick befindet“, wurde kürzlich als 5-prozentiger Eigentümer von Tether nach einer Investition von 600 Millionen US-Dollar bekannt, wie das Wall Street Journal berichtet. Der mutmaßlich größte Anteilseigner von Tether, Mitbegründer Giancarlo Devasini, soll der Zeitung gesagt haben, dass „Lutnick seinen politischen Einfluss nutzen wird, um zu versuchen, die Bedrohungen für Tether zu entschärfen“.

Lutnick, der bereits als Handelsminister vorgesehen ist und sich mündlich verpflichtet hat, nach der Bestätigung durch den Senat als CEO bei Cantor zurückzutreten, arbeitet derzeit eng mit Trump zusammen, indem er „Kandidaten für andere Spitzenpositionen in der Regierung überprüft, die die Aufsicht über Tether beinhalten könnten“. Während die Regulierung von Stablecoin-Emittenten natürlich tiefgreifende Auswirkungen auf Tether und seinen Minderheitseigentümer Cantor haben würde, ist Tether und seinesgleichen aufgrund der Bedeutung dieser aufblühenden Branche als Nettokäufer von Staatsanleihen in Zeiten hoher Inflation (und bereits ausgegebener Schulden in Höhe von 36 Billionen US-Dollar) für das Überleben der Regierung der Vereinigten Staaten systemrelevant.

Damit die neue Trump-Regierung die Anforderungen ihres Kongressbudgets erfolgreich erfüllen und gleichzeitig unsere bereits angehäuften Schulden in Billionenhöhe bedienen kann, muss das Finanzministerium einen willigen Käufer für diese neu ausgegebenen Schulden finden. In den letzten 18 Monaten sind Stablecoin-Emittenten wie Tether oder Circle als neue Großabnehmer dieser Schulden aufgetreten. Sie haben US-Schulden im Wert von über 150 Milliarden US-Dollar in Form von vom Finanzministerium ausgegebenen Wertpapieren erworben, um die Ausgabe ihrer an den Dollar gekoppelten Token mit einem auf Dollar lautenden Vermögenswert zu „unterlegen“. Zum Vergleich: China und Japan, die historisch gesehen die größten Gläubiger der USA sind, halten knapp unter bzw. knapp über 1 Billion US-Dollar in denselben Schuldtiteln. Obwohl Tether erst seit einem Jahrzehnt existiert und erst 2020 eine Marktkapitalisierung von 10 Milliarden US-Dollar überschritt – im selben Jahr, in dem Trumps OCC ein Bulletin verabschiedete, das es US-Banken erlaubt, Stablecoins zu halten – ist Tether bereits für über 10 % der Staatsanleihen vorgesehen, die von einem der größten Gläubiger der USA in Form von Nationalstaaten gehalten werden. Wie bereits erwähnt, wird der beeindruckende Schatz an US-Staatsanleihen von Tether von Lutnicks Cantor verwahrt.

Die Verwendung von Stablecoins als Methode zur Minderung des US-Schuldenproblems kursiert seit einiger Zeit unter Republikanern, darunter auch der ehemalige Sprecher des Repräsentantenhauses, Paul Ryan, der genau diese Ansicht in einem kürzlich im Wall Street Journal erschienenen Meinungsartikel mit dem Titel „Kryptowährungen könnten eine US-Schuldenkrise abwenden“ zum Ausdruck brachte. Ryan behauptet, dass „durch Dollar gedeckte Stablecoins die Nachfrage nach US-Staatsanleihen erhöhen“ und somit „eine Möglichkeit bieten, mit China Schritt zu halten“. Er spekuliert, dass „die [Schulden-]Krise wahrscheinlich mit einer gescheiterten Treasury-Auktion beginnt“, was wiederum zu „einer hässlichen Operation am Haushalt“ führt. Der ehemalige Sprecher sagt voraus, dass „der Dollar einen großen Vertrauensschock erleiden wird“, und fragt sich daher: „Was kann getan werden?“ Seine Antwort lautet: „Man sollte damit beginnen, Stablecoins ernst zu nehmen.“ Tethers CEO Paolo Ardoino schloss sich dieser Meinung an und bezeichnete Tether als „den besten Freund der US-Regierung“, da das Unternehmen „mehr US-Staatsanleihen hält als Deutschland, viel mehr als jeder andere Wettbewerber oder jedes andere Finanzinstitut auf der Welt“. Tether arbeitet auch mit US-Behörden wie dem FBI und dem Secret Service zusammen.

Dollar-gestützte Stablecoins treten als „wichtiger Nettokäufer von US-Staatsanleihen“ auf, wie Ryan feststellt, wobei die Emittenten von Stablecoins nun der achtzehntgrößte Inhaber von US-Schulden sind. Ryan fährt fort: „Wenn die Emittenten von fiat-gestützten Dollar-Stablecoins ein Land wären“, würde diese Nation „gerade außerhalb der Top 10 der Länder liegen, die Staatsanleihen halten“, immer noch weniger als Hongkong, aber „größer als Saudi-Arabien“, der ehemalige Partner der USA im Petrodollarsystem. Ardoino erklärte, dass Tether „gerne das Eigentum an den US-Schulden dezentralisieren würde, was die USA viel widerstandsfähiger machen würde“.

Satellogic und damit auch Tether und Cantor sind auch an der Entwicklung von Kohlenstoffmärkten und räuberischen Klimafinanzierungsbemühungen beteiligt. Cantor war ein Pionier des elektronischen Handels mit Kohlenstoffemissionen und setzt sich weiterhin für die Klimafinanzierung sowie die Umsetzung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) ein. Satellogic positioniert sich als Unternehmen, das in der Lage ist, Kohlenstoffemissionen aus dem Weltraum zu messen, eine Politik, die im UN-Dokument „Our Common Agenda“ unterstützt wird, und hat begonnen, dies über GREEN+ zu versuchen, wie in früheren Berichten von Unlimited Hangout berichtet wurde.

Die NOAA, die Satellogic eine Lizenz erteilt hat und die Lutnick beaufsichtigen wird, sammelt Klimadaten für die Regierung und das Handelsministerium im Allgemeinen und würde eine wichtige Rolle bei der Einführung jeglicher Form von „CO2-Bepreisung“ spielen, sei es ein CO2-Markt, an dessen Aufbau Satellogic beteiligt ist, oder eine CO2-Steuer, eine Politik, die seit langem von prominenten Trump-Unterstützern wie Elon Musk unterstützt wird. Natürlich würde die Förderung einer CO2-Steuer – bezeichnenderweise von einem der reichsten Männer der Welt vorgeschlagen, der zufällig auch das größte Unternehmen für Elektrofahrzeuge der Welt besitzt – die derzeit in den Vereinigten Staaten bestehende Klassentrennung nur noch weiter vertiefen, da die Reichen weder Probleme haben, auf emissionsfreie Fahrzeuge umzusteigen, noch die durch ein solches Steuersystem entstehenden Kosten zu tragen. Die tatsächliche Durchsetzung und damit die erfolgreiche Umsetzung eines solchen Vorschlags erfordert genau die Art von Daten, die von einem Erdbeobachtungsunternehmen bereitgestellt werden – ein Bereich, in dem Satellogic eine gewisse Alleinstellung genießt.

Eine CO2-Bepreisung ist ohne staatlich geprüfte, genaue Messungen der Kohlenstoffmoleküldichte einfach nicht möglich, und so wurde der Markt für zuverlässige Datendienstleister still und leise von Satellogic dominiert. Während sich die Schuldinstrumente des Privatsektors parallel zur Verbreitung der Blockchain-Technologie weiterentwickeln, gehen die Daten, die diese intelligenten Verträge ausführen, um sie schließlich zu begleichen, nicht mehr an einen menschlichen Schiedsrichter, sondern an ein bewusstseinsfreies Protokoll, das ein Paar potenzieller Ergebnisse auf eine einzige Ausgabe reduziert. Dieses Orakel- und Abwicklungsprotokoll scheint auf dem besten Weg zu sein, die Blockchain zu werden, zumindest ist das das Argument in diesem Artikel, und wird von vielen Tochtergesellschaften und Partnern von Satellogic, darunter Lutnick, veranschaulicht. Diese neuartigen grünen Finanzinstrumente können durch Blockchains und Smart Contracts unterstützt und ausgezahlt werden, einschließlich der Bitcoin-Sidechain Rootstock, die in Dokumenten als weiterer Partner von GREEN+ neben Satellogic und CC35 aufgeführt wurde.

Darüber hinaus können Unternehmen, wie im Fall des Satellogic-Partners O.N.E. Amazon, völlig neue Blockchain-Protokolle erstellen, um die Abwicklung von tokenisierten „Real World Assets“, auch RWAs genannt, zu ermöglichen und aufrechtzuerhalten. Den Vorsitz von O.N.E. Amazon hat Peter Knez inne, der als Leiter der iShares-Abteilung von Barclay die Schaffung von ETFs (börsengehandelte Fonds) beaufsichtigte. iShares gehört nun BlackRock, nachdem es nach der Finanzkrise von 2008 aufgekauft wurde, und verfügt über den am schnellsten wachsenden ETF der Geschichte, den iShares IBIT Bitcoin ETF.

O.N.E. Amazon hat sich zum Ziel gesetzt, „nachhaltige Auswirkungen für die Umwelt und Investoren zu erzielen, indem Technologien der nächsten Generation eingesetzt werden, um Innovationen in den Naturschutz zu bringen“. Die „Innovation“, die O.N.E. Amazon anbietet, steht im Zusammenhang mit der Ausgabe eines begrenzten Angebots an „regulierten O.N.E. Amazon Digital Asset Securit[ies]“. Per Knez zufolge „entspricht jedes Wertpapier dem geschätzten Wert eines Hektars Biom im Amazonas-Regenwald, abgesichert durch eine 30-jährige Schutzvereinbarung für dieses Land, die auf 750 Millionen begrenzt ist und der Fläche des Regenwaldes entspricht.“ Mit anderen Worten: Jedes ausgegebene Wertpapier steht für einen Hektar Amazonas. O.N.E Amazon versichert, dass „Investoren von der potenziellen Kapitalwertsteigerung des Wertpapiers profitieren werden“, was zum großen Teil auf die „begrenzte Größe“ des Regenwaldes zurückzuführen ist, der durch die Tokenisierung geschützt wird.

Knez ist Co-Autor eines Papiers mit Mysten Labs – gegründet von ehemaligen Facebook-/Meta-Mitarbeitern, die bei der Entwicklung ihres Stablecoin-Projekts Libra/Diem mitgewirkt haben, wie in früheren Berichten von Unlimited Hangout beschrieben – mit dem Titel „Preserving Nature’s Ledger: Blockchains in Biodiversity Conservation“ (Die Erhaltung der Natur: Blockchains im Biodiversitätsschutz) verfasst, in dem ein Rahmenwerk gefördert wird, das sich auf ‚Tokenisierungsstrategien für Arten der Biodiversität und für IoT-Lösungen (Internet der Dinge) wie Sensoren, Drohnen und Satelliten zur Überwachung und Aufzeichnung von Daten im Zusammenhang mit Arten und Ökosystemen‘ konzentriert. Satellogic ist nicht das einzige besorgniserregende Unternehmen, das mit O.N.E. zusammenarbeitet. Amazon, zum Beispiel, Aecom, – der Nachfolger des mit der CIA verbundenen Unternehmens Ashland Oil – hat derzeit umfangreiche Verträge mit USAID, das weithin als Tarnorganisation der CIA gilt. Interessanterweise spielte Rodrigo Veloso, der Mitbegründer von Knez, eine bedeutende Rolle bei den Bemühungen, die Trump Media & Technology Group (TMTG), die Muttergesellschaft des trump-zentrierten sozialen Netzwerks Truth Social, an die Börse zu bringen.

Da sich der Markt für Emissionsgutschriften und tokenisierte risikogewichtete Aktiva als bevorzugte Schuldinstrumente der modernen Ära präsentieren, ist Lutnicks Satellogic bereit, als wichtige Säule des aufkommenden neuen Finanzsystems zu fungieren, vorausgesetzt, die USA können andere Nationen dazu bringen, sich an diesen neuen Technologiebereichen zu beteiligen. Diese Rolle wurde zuvor vom Handelsministerium eingenommen, was kontrovers diskutiert wurde. Daher lohnt es sich, die jüngste Geschichte des Handelsministeriums zu untersuchen, während Lutnick sich darauf vorbereitet, es zu übernehmen.

Das Handelsministerium und das Erbe von „Chinagate“

Obwohl Lutnicks oben erwähnte Verbindungen zum Epstein-Wexner-Bronfman-Netzwerk nur Indizienbeweise sind, gibt es zahlreiche Verbindungen zwischen Lutnick und der israelischen Regierung (die eine bedeutende Beziehung zu Epstein hatte) sowie zu zionistischen Anliegen. Tatsächlich hat Lutnick gesagt, dass sein Hauptgrund für die Entscheidung, mit der Trump-Kampagne zusammenzuarbeiten, Trumps extreme Pro-Israel-Haltung war, wobei Trump Lutnicks Frau Alison persönlich gesagt haben soll: „Ich werde der beste Präsident für Israel sein.“

Im vergangenen Jahr hat Lutnicks Cantor Fitzgerald Relief Fund großzügige Spenden zur Unterstützung des völkermörderischen Krieges Israels im Gazastreifen geleistet, zusätzlich zu den 7 Millionen US-Dollar, die der Fonds „zur Unterstützung der Betroffenen in Israel“ bereitgestellt hat. Ein Teil davon ging an die israelische Freiwilligen-Notfallorganisation United Hatzalah, die selbst Mitglied des Weltwirtschaftsforums ist und deren Gründer Eli Beer, ein israelischer Immobilienmogul, Young Global Leader des WEF und Preisträger der Schwab Foundation for Social Entrepreneurship von Klaus Schwab war. Lutnick und seine Frau leiteten Anfang des Jahres die jährliche Spendengala von United Hatzalah. United Hatzalah wurde im vergangenen Jahr in einigen Kreisen dafür berüchtigt, dass sie am 7. Oktober Behauptungen über die Brutalität der Hamas erfanden, darunter die Behauptung, ein Baby sei in einem Ofen verbrannt worden, was die Organisation später als unwahr zugab.

Lutnicks Ernennung zum Handelsminister ist angesichts seiner Verbindungen zu Israel, zionistischen Organisationen und seiner indirekten Verbindungen zum Epstein-Netzwerk von Bedeutung, da Israel – und insbesondere Epstein – Teil eines großen, weitgehend vergessenen Skandals der Clinton-Ära waren, der mit dem offensichtlichen Mord an Clintons Handelsminister Ron Brown und vielen Mitarbeitern des Büros der Internationalen Handelsverwaltung (ITA) des Handelsministeriums gipfelte. Das Handelsministerium und die ITA waren ins Visier von Personen geraten, die sowohl mit der chinesischen Regierung als auch mit Israel in Verbindung standen, mit dem Ziel, sensible US-Militärtechnologie, hauptsächlich Satelliten, im Austausch für den verdeckten Waffenschmuggel verbotener chinesischer Waffen in städtische Zentren an der Westküste der USA nach China zu transferieren. Zu dieser Zeit wurden diese städtischen Zentren auch mit einer von der CIA verursachten Crack-Epidemie ins Visier genommen, wie der verstorbene Gary Webb berichtete. Der Waffenschmuggel in diese Gebiete sollte offensichtlich die mehrgleisigen Bemühungen des Iran-Contra-Netzwerks (dem auch Bill Clinton angehörte) erschweren, Minderheitengemeinschaften in den städtischen Zentren der Westküste zu dezimieren, mit dem offensichtlichen Ziel, das Wachstum der privaten Gefängnisindustrie und des Gefängniskräftepools zu fördern.

Wie im Buch „One Nation Under Blackmail“ ausführlich beschrieben, befasst sich das Handelsministerium – und insbesondere die ITA – mit dem Export von nicht-landwirtschaftlichen US-Produkten ins Ausland und war offenbar das Hauptziel dessen, was heute als „Wahlkampffinanzierungsskandal“ in Erinnerung ist und oft als „Chinagate“ bezeichnet wird. Der Skandal, in den chinesische Staatsunternehmen zwar eng verwickelt waren, ist jedoch in seinem Umfang deutlich größer als China und sollte als Fortsetzung der Verbindung zwischen der CIA und dem israelischen Geheimdienst angesehen werden, die für illegale Operationen verantwortlich ist, die der nationalen Sicherheit der USA geschadet haben, wie z. B. diejenigen, die den Großteil des Iran-Contra-Skandals unter den Regierungen von Reagan und Bush ausmachten. Bill Clinton war während seiner Zeit als Gouverneur von Arkansas eng in die Iran-Contra-Affäre verstrickt, was teilweise durch seine langjährige Verbindung zu seinem politischen Gönner Jackson Stephens begünstigt wurde, der ebenfalls mit der Iran-Contra-Affäre in Verbindung stand. Letztendlich ist dies der Ort, an dem die Gruppe zu finden ist, die für die Entstehung von Chinagate verantwortlich ist.

Stephens und seine Geschäftspartner, die Familie Riady, waren maßgeblich für die Einstellung von Hauptfiguren des Chinagate-Skandals wie Johnny Huang in die ITA des Handelsministeriums verantwortlich. Kurz vor Beginn des Chinagate-Skandals wurden die Riadys Geschäftspartner der chinesischen Regierung. Andere zentrale Figuren des Chinagate-Skandals, wie Mark Middleton und C. Joseph Giroir, standen in Verbindung mit der Familie Riady und wurden später direkt von ihr angestellt, während sich der Skandal entfaltete. Middleton war insbesondere die Hauptperson, die Jeffrey Epstein im Weißen Haus unter Clinton besuchte. Die meisten dieser Besuche fanden im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen 1996 statt, der Wahl, um die sich der Aspekt des „Wahlkampffinanzierungsskandals“ von Chinagate drehte.

Der Aspekt der Wahlkampffinanzierung von Chinagate diente letztlich dazu, nichtamerikanischen Bürgern wie den Riadys und ihren Verbündeten einen beispiellosen Zugang zu Ron Brown, dem damaligen Handelsminister, zu verschaffen. Die Riadys und ihre Verbündeten benutzten mehrere Strohmänner, um illegale Wahlkampfspenden an Clintons Wiederwahlkampagne zu verschleiern. Es gab auch amerikanische Geschäftsleute, die sich um einen besonderen Zugang zu Brown bemühten, wie Bernard Schwartz von Loral, der der größte Spender des DNC für die Wahl 1996 gewesen war und seinen Zugang zu Brown nutzte, um Treffen mit wichtigen chinesischen Politikern und Geschäftsleuten zu vereinbaren, die für staatliche Unternehmen zuständig waren. Als die Untersuchung von Chinagate begann, wurde eine separate Untersuchung gegen Loral eingeleitet, da in den Händen von mit dem chinesischen Militär verbundenen Firmen Satelliten von Loral entdeckt wurden und es offenbar Beweise dafür gab, dass Loral „einen nicht autorisierten Transfer von Raketentechnologie“ nach China ermöglicht hatte. Schwartz hatte zuvor seinen Einfluss genutzt, um bei der Clinton-Regierung darauf hinzuwirken, dass die Genehmigungen für Satellitenexporte ins Ausland vom Außenministerium auf Browns Handelsministerium übertragen wurden.

Bill Clinton (Mitte) und Ron Brown (rechts) nehmen am 3. April 1993 an einem Treffen teil. Quelle: US Presidential History

In der Zwischenzeit drängten andere Personen im Chinagate-Skandal Clinton erfolgreich dazu, chinesische Waffenimporte zu verbieten (die USA waren damals ihr größter Markt für Waffen), um die Zustimmung des Kongresses zum Handelsstatus der „Meistbegünstigten Nation“ für China zu sichern. Personen, die durch den Chinagate-Skandal in engen Kontakt mit Clinton kamen, wie Chinas „Top-Waffenhändler“ Wang Jun, waren jedoch später an Versuchen beteiligt, sehr große Mengen dieser verbotenen Waffen illegal in die USA zu schmuggeln. Diese Schmuggelversuche wurden später teilweise vom FBI vereitelt, was heute als Operation Dragon Fire bezeichnet wird. Die Top-Agenten – einschließlich derer, die mit Wang Jun in Verbindung standen – die an den Schmuggelaktivitäten beteiligt waren, wurden jedoch gewarnt und konnten aus den USA fliehen, sodass letztendlich nur ihre Untergebenen die Schuld auf sich nahmen.

Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass die Fluggesellschaft aus der Iran-Contra-Ära, die zuvor in der Reagan/Bush-Ära in Waffenschmuggel und Drogenhandel verwickelt war, eine Rolle dabei gespielt hat, dies am Laufen zu halten. Der amerikanische Milliardär Leslie Wexner, der enge Beziehungen zu China und Israel unterhielt, und sein enger Mitarbeiter Jeffrey Epstein waren an der Verlegung der mit der CIA verbundenen Fluggesellschaft Southern Air Transport von Miami nach Ohio beteiligt und verlegten ihre Hauptrouten von Nord-, Mittel- und Südamerika nach Ohio und Hongkong. Zu dieser Zeit vermuteten Beamte in Ohio, dass die Änderung der Route und Wexners Übernahme der Fluggesellschaft mit dem organisierten Verbrechen in Verbindung standen, und nur wenige Jahre zuvor hatten die Strafverfolgungsbehörden in Ohio Unterlagen vorgelegt (die später stark zensiert wurden), die Wexner direkt mit Interessen des organisierten Verbrechens in Verbindung brachten. In der Zwischenzeit pflegte Epstein gleichzeitig enge Beziehungen zu Schlüsselfiguren in der Chinagate-Affäre, insbesondere zu Mark Middleton, der später bei einem Mord getötet wurde, der wie ein Selbstmord aussah, nachdem Epsteins ausgiebige Besuche bei ihm im Weißen Haus von Clinton öffentlich gemacht worden waren.

Middleton war nicht die einzige Person in der Chinagate-Affäre, die ein grausames Schicksal erlitt. Gerade als „Chinagate“ ans Licht zu kommen begann, wurden Ron Brown und ein Großteil der Führungsriege der ITA „unerwartet gebeten, nach Kroatien zu reisen“. Das „unerwartete“ Reiseangebot wurde kurz nachdem Brown einem Deal zugestimmt hatte, bei dem er in Untersuchungen ausgesagt hätte, die einen bedeutenden Teil des „Chinagate“-Komplexes aufgedeckt hätten, wenn er in der Lage gewesen wäre, auszusagen. Die Reise nach Kroatien endete jedoch in einer Tragödie, als das Flugzeug, in dem Brown und hochrangige Mitarbeiter des Handelsministeriums saßen, abstürzte und alle an Bord ums Leben kamen. Präsident Clinton erklärte öffentlich, der Absturz sei auf „eine seltsame Verkettung von Umständen“ zurückzuführen, und drei Tage nach dem Absturz wurde der Leiter der Flugsicherung des kroatischen Flughafens, der angeblich für den Absturz „verantwortlich“ war, tot aufgefunden, mit einem Schuss in die Brust. Sein Tod wurde schnell als „Selbstmord“ eingestuft. An der Absturzstelle wurden von den US-Militärermittlern, die am Unfallort eintrafen, seltsame Anomalien festgestellt. Sie identifizierten eine offensichtliche Schusswunde in Browns Schädel, die offensichtlich nicht durch den Absturz selbst verursacht worden war.

Ein US-Militärhubschrauber schwebt über der Absturzstelle des Fluges, der Ron Brown und andere hochrangige Handelsbeamte in Kroatien befördert hatte; Quelle: The Dubrovnik Times

Letztendlich ist die Nähe zu Epstein und dem Staat Israel kompliziert, wenn man die langjährige und dokumentierte Geschichte Israels betrachtet, in der sensible amerikanische Sicherheitstechnologie an „unseren größten Verbündeten“ weitergegeben wurde – ein Phänomen, das dem „Chinagate“-Skandal vorausging und auch danach noch anhielt. Daher sollten Howard Lutnicks Verbindungen nicht nur zu Israel und seine indirekte, aber dennoch enge Beziehung zu Epstein ebenso wie Lutnicks Geschäftsbeziehungen zu China genau unter die Lupe genommen werden. So unterhält die von Lutnick kontrollierte BGC Group beispielsweise ein Joint Venture mit dem chinesischen Staatsunternehmen China Credit Trust. China Credit Trust ist der größte Anteilseigner von Harvest Fund Management, das zusammen mit dem mit Hunter Biden verbundenen Unternehmen Rosemont Seneca und der Thornton Group unter der Leitung von James Bulger, dem Neffen des berüchtigten Mafiabosses James „Whitey“ Bulger, BHR Partners gründete.

Bemerkenswert ist, dass eine weitere Person aus Trumps Umfeld (die jedoch nicht bereit ist, in seiner nächsten Regierung eine formelle oder informelle Rolle zu übernehmen) – der Blackwater-Gründer Erik Prince – eng mit einem der wichtigsten chinesischen Unternehmen verbunden ist, das in den Chinagate-Skandal verwickelt war, CITIC, der größte Anteilseigner von Princes Frontier Services Group.

Lutnick, der Dollar und die Finanzkontrolle

Der Grund für die Untersuchung der Rolle, die das Handelsministerium in den Skandalen Chinagate und Iran-Contra gespielt hat, besteht nicht darin, das neu eingesetzte, von Lutnick geleitete Handelsministerium fälschlicherweise mit historischer Korruption in Verbindung zu bringen – da Lutnick, wie oben ausgeführt, selbst über zahlreiche umstrittene Verbindungen und Interessenkonflikte verfügt –, sondern vielmehr darin, den jahrzehntelangen Technologietransfer als Notwendigkeit für die imperiale wirtschaftliche Hegemonie aufzuzeigen.

Während die Vereinigten Staaten in der Nachkriegszeit das jüngste Imperium der Geschichte waren, das sich dafür entschieden hat, einem Großteil der Welt ein einseitiges Wirtschaftsparadigma aufzuzwingen, arbeiten die Gruppen, die seit langem das amerikanische Establishment – oder besser gesagt das angloamerikanische Establishment – dominieren, seit über einem Jahrhundert daran, „ein weltweites System der Finanzkontrolle in privater Hand zu schaffen, das in der Lage ist, das politische System jedes Landes und die Wirtschaft der Welt als Ganzes zu beherrschen“. Laut dem Historiker Carroll Quigley würde dieses System auf „feudalistische Weise“ von hauptsächlich Bankiers kontrolliert werden, die bei häufigen privaten Treffen und Konferenzen geheime Vereinbarungen ausarbeiten.

Samuel Pisar, ein prominenter Anwalt für große US-Unternehmen, Stiefvater des derzeitigen Außenministers Anthony Blinken und einer der engsten Freunde und Vertrauten von Robert Maxwell, erklärte 1971 vor dem Kongress offen, dass dieses globale System der Finanzkontrolle in privater Hand bereits Realität sei. Pisar bezeichnete dieses System als den Aufstieg des „transideologischen Konzerns“, in dem die Firmen des „kapitalistischen“ Westens fusionierten und/oder bedeutende Vereinbarungen oder Joint Ventures mit den staatlichen Unternehmen des „kommunistischen“ Ostens schlossen. Das Ergebnis, so Pisar, sei, dass „alle konventionellen Instrumente der nationalen Politik“ „anachronistisch“ geworden seien und dass Nationalstaaten keine „verlässlichen Wirtschaftssubjekte“ mehr seien. Pisar, der es ablehnte, dieses Phänomen zu verurteilen, stellte fest, dass die beiden Hauptfaktoren für den Aufstieg dieses globalen Systems der Finanzkontrolle in privater (oder halbprivater) Hand der Aufstieg multinationaler Unternehmen, der Technologietransfer und die Dominanz des US-Dollars außerhalb der amerikanischen Binnenmärkte, z. B. des Eurodollarmarktes, sind. Da ein Großteil dieses globalen Finanzkontrollsystems gut etabliert und fest verankert ist, kann die Welt leichter in eine einzige, hegemoniale Währung eingebunden werden, die von Instanzen kontrolliert wird, die letztlich dem jetzt hegemonialen „transideologischen Unternehmen“ unterstehen.

Die erfolgreiche weltweite Verbreitung eines neuen Finanzsystems mit digitalen Dollars, die im Internet beheimatet sind, ist von Natur aus auf Breitband-Internet, Mobilfunkanbieter, leicht verfügbare Smartphones mit sparsamen Mikroprozessoren und weit verbreitetes operatives Wissen über jede Säule, die die Blockchain-Technologie stützt, angewiesen. Die technologische Infrastruktur, die für die Ausgabe digitaler Wertpapiere, die „Dezentralisierung“ von Staatsschulden, die Tokenisierung von Regenwaldparzellen oder die Aufrechterhaltung eines Kohlenstoffmarktes erforderlich ist, wirft viele Überwachungsbedenken auf, die sich aus den Realitäten einer vollständig digitalen Wirtschaft ergeben.

Der Technologietransfer – nicht zuletzt durch verschiedene Iterationen des DOC – hat einen globalisierten Internet-Dollar ermöglicht und damit die Fähigkeit von Zentralbanken und Regierungen außerhalb der USA, Kapital innerhalb ihrer Grenzen zu halten, stark eingeschränkt. Interessanterweise wird die Infrastruktur, die die nationalen Sicherheitsinteressen der Vereinigten Staaten aufrechterhält, von privaten, in den USA ansässigen FinTech-Unternehmen dominiert, darunter die Eigentümer der Glasfaserkabel, die unter unseren Ozeanen verlaufen, und die Satelliten von Satellogic, die als Service um unseren Himmel kreisen. Diese rechtliche oder verfassungsrechtliche Barriere zwischen den Interessen des öffentlichen Sektors und dem Privatsektor, der die Technologie zur Umsetzung dieser Interessen entwickelt, ermöglicht es den Datenhändlern, die Informationen direkt von diesen technologischen Drehscheiben sammeln, Benutzerdaten zu bündeln und an private und öffentliche Einrichtungen gleichermaßen zu verkaufen. In nur wenigen Branchen ist dieses Konzept für die Freiheit und Privatsphäre der Weltbürger gefährlicher als in der rein digitalen Wirtschaft, die von Lutnicks Tether aufrechterhalten wird, und dem E-Carbon-Marktregime, das durch Lutnicks Satellogic ermöglicht wird.

Trotz des populistischen Schwungs, der in der politischen Rhetorik der USA seit der dominierenden Wahlnacht-Show der neuen Trump-Regierung zu spüren ist, befindet sich das Land in einer gefährlichen Lage. Nun, das wäre es sicherlich, wenn nicht die technologiegetriebene Finanzrevolution in den (Westen?) Startlöchern stünde. Mit einem Defizit von fast 40 Billionen Dollar und Verteidigungsausgaben, die inzwischen allein durch die Bedienung der Zinsen für besagte Schulden übertroffen werden, stünden die neuen roten Zweige der amerikanischen Macht ohne die Rettungseinheit des Privatsektors – angeführt von Unternehmen, die mit Lutnick verbunden sind – vor einer ernsthaften Krise. Glücklicherweise ist der globale Technologietransfer, der zur Erleichterung des dollarisierten Panoptikums erforderlich ist, längst abgeschlossen, und die hegemonialen Schwachstellen im sprichwörtlichen Deich wurden von Unternehmen wie Tether und Satellogic gestopft, deren wenige konkurrierende Raubtiere – seien es amerikanische FinTech-Unternehmen oder internationale Geheimdienstpartner – nun der Willkür eines Handelsministeriums und einer Exekutive ausgeliefert sind, die durch Regulierung und Durchsetzung fast schon zum Königsmacher werden.

Letztendlich unterscheidet sich die Regierung nicht von einem Unternehmen, das neben Personal- und Einstellungsanforderungen auch ein Budget verwalten muss – beides erfordert große Mengen an zuverlässigen Daten. Diese Daten werden über die von den USA hergestellten Glasfaserkabel, Mikroprozessoren, Blockchains und Satelliten beschlagnahmt, verteilt und analysiert. Es ist daher sicherlich passend, dass die nächste Phase des amerikanischen Imperiums erneut von Privatunternehmen und Leuten wie unserem neuen Handelsminister Howard Lutnick getragen wird.