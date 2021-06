Indonesien erlebt eine neue Welle von Krankenhauseinweisungen, da die Bettenkapazität der Krankenhäuser 90 Prozent erreicht. Mehr als 350 Mitarbeiter des Gesundheitswesens sind positiv auf Covid-19 getestet worden, obwohl sie Anfang des Jahres geimpft wurden. Dutzende von geimpften Ärzten befinden sich nun im Krankenhaus. Die so genannte „Wirksamkeit“ des Impfprotokolls lässt bereits nach und setzt die geimpften Versuchskaninchen einem größeren Risiko für die neuesten Coronavirus-Varianten aus.

Badai Ismoyo, Leiter des Gesundheitsamtes im Bezirk Kudus, sagt, dass viele der geimpften Ärzte zu Hause isoliert sind und sich erholen. Dutzende dieser geimpften Ärzte liegen jedoch mit hohem Fieber im Krankenhaus und haben eine niedrige Sauerstoffsättigung. Einige werden auf die Intensivstation verlegt.

Vollständig geimpftes indonesisches Gesundheitspersonal wird massenhaft ins Krankenhaus eingeliefert

In der Hauptstadt Jakarta berichtet der Radiologe Dr. Prijo Sidipratomo, dass allein im letzten Monat mindestens ein halbes Dutzend Ärzte mit COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden, obwohl sie vollständig geimpft waren. Das Gesundheitspersonal ist nun besorgt, dass die Impfungen versagen. „Es ist alarmierend für uns, weil wir uns nicht nur auf Impfungen verlassen können“, sagt Dr. Sidipratomo.

Zunächst schienen die Impfstoffe bis zu einem gewissen Grad zu wirken. Die Zahl der indonesischen Mitarbeiter im Gesundheitswesen, die an COVID-19 starben, sank drastisch. Aber die kurzfristige Wirksamkeit dieser Impfstoffe hat bereits nachgelassen. Es ist auch schwer zu sagen, warum die vollständig geimpften Mitarbeiter im Gesundheitswesen jetzt sterben. Das indonesische Gesundheitssystem gibt keine Auskunft darüber, warum das Gesundheitspersonal vor und nach der Impfung gestorben ist. Die Ursache dieser Todesfälle kann leicht falsch etikettiert, umetikettiert und fehlinterpretiert werden. Wenn diese Mitarbeiter des Gesundheitswesens im letzten Jahr starben, konnte man es leicht als „Tod durch Covid-19“ bezeichnen, aber in diesem Jahr zögert das medizinische System, bekannt zu geben, dass entweder Covid-19 oder der Impfstoff ihren Tod verursacht hat.

Siti Nadia Tarmizi, eine hochrangige Beamtin des Gesundheitsministeriums, hat sich geweigert, die Zahl der geimpften Mitarbeiter des Gesundheitswesens zu kommentieren, die im Jahr 2021 verstorben sind. Es gab jedoch mindestens sechs bestätigte Fälle von Krankenhauspersonal, die nach der Impfung an den Symptomen von Covid-19 starben – darunter eine Krankenschwester und fünf Ärzte. Die Anzahl der Ärzte, die nach der Impfung gestorben sind, scheint nicht so wichtig zu sein wie die Anzahl der Ärzte, die seit Beginn dieses Biowaffenexperiments verstorben sind.

Massenimpfkampagnen drängen neue Varianten in die Existenz und verursachen neue Todesfälle

In Kudus leben fast 5000 Mitarbeiter des Gesundheitswesens. Im Januar wurde den Mitarbeitern des Gesundheitswesens oberste Priorität für die experimentellen Covid-19-Impfstoffe eingeräumt. Nach Angaben der indonesischen Ärztekammer hat fast jeder einzelne Gesundheitsarbeiter in der Region das experimentelle Impfstoffprotokoll erhalten. Indonesien verwendet den Sinovac-Impfstoff für den Notfalleinsatz, der in Peking entwickelt wurde.

Die Weltgesundheitsorganisation hat den Sinovac-Impfstoff im Juni als Notfallimpfstoff zugelassen – obwohl kurzfristige, vorläufige klinische Studien zeigten, dass er nur in der Hälfte der Fälle (51 Prozent) eine symptomatische Erkrankung verhinderte. Die angebliche Wirksamkeit des Impfstoffs ist nicht besser als das Werfen einer Münze. Außerdem gibt es keine Daten über die Fähigkeit des Impfstoffs, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle über einen längeren Zeitraum zu verhindern. Die wirklichen Faktoren, die für Krankenhausaufenthalte und Todesfälle ausschlaggebend sind, werden in diesen klinischen Impfstoffstudien nie untersucht. Diese glanzlosen Daten über geimpfte Populationen wurden nicht mit Daten über natürliche Infektionen verglichen, von denen bekannt ist, dass sie auch bei gesunden Menschen milde Symptome zeigen, und die nachweislich eine lang anhaltende Immunität vermitteln.

Schlimmer noch, nachdem die Massenimpfkampagnen begonnen hatten, wurden die Covid-19-Fälle plötzlich als „Covid-19-Varianten“ bezeichnet, als „Durchbruchsfälle“ in den geimpften Populationen auftraten. Jetzt hat es die allgemeine Bevölkerung mit neuen „Varianten“ zu tun, die nach der Impfung mutiert sind. Diese Krise wird nur noch schlimmer werden, da die Gesundheit des angeborenen Immunsystems unterdrückt und vernachlässigt wird.