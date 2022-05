Brief-3 von Christian Oesch hat heute in Bundesbern eingeschlagen

Höhere Stabsoffiziere der Schweiz

Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS)

Bundeshaus Ost

CH-3003 Bern

Rechtlicher Hinweis: Hybride Bedrohungen und Kriegsführung gegen die Eidgenossenschaft!

Als höhere Stabsoffiziere stehen Sie in einem besonderen Anstellungsverhältnis. Sie haben in der Führung der Schweizer Armee eine äusserst wichtige Schlüsselfunktion. …Mehr im Brief PDF