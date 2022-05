Neu veröffentlichte Dokumente enthüllen geheime US-Pläne für „apokalyptische“ Szenarien, in denen ein Präsident Kriegsbefugnisse aktivieren kann.

Die Dokumente – die so genannten Presidential Emergency Action Documents – wurden der New York Times vom Brennan Center for Justice zur Verfügung gestellt, nachdem es das Material im Rahmen des Freedom of Information Act von der Bush-Präsidentenbibliothek erhalten hatte.

Nur 500 Seiten wurden dem Brennan Center for Justice zur Verfügung gestellt – 6.000 klassifizierte Seiten wurden zurückgehalten.

„Die neu freigegebenen Dokumente zeigen, dass es bei Amtsantritt der Bush-Regierung 48 dieser Richtlinien gab; bis 2008 war diese Zahl auf 56 angewachsen. Das Büro von Vizepräsident Dick Cheney war an der Überprüfung und „Freigabe“ der Anordnungen beteiligt. Aus den Dokumenten geht nicht hervor, dass der Kongress konsultiert wurde“. Die Times berichtete.

„Mehrere der Akten, die der New York Times vom Brennan Center for Justice zur Verfügung gestellt wurden, zeigen, dass sich die Bemühungen der Bush-Ära teilweise auf ein Gesetz konzentrierten, das es dem Präsidenten erlaubt, in Kriegszeiten Kommunikationsnetzwerke zu übernehmen oder abzuschalten. Das deutet darauf hin, dass die Regierung eine solche Anordnung angesichts des explosionsartigen Wachstums des Internets in den 1990er Jahren entwickelt oder überarbeitet haben könnte“. berichtet die Times.

Mehr von der New York Times:

Neu veröffentlichte Dokumente haben ein wenig Licht in die geheimen Pläne der Exekutive für apokalyptische Szenarien – wie die Folgen eines nuklearen Angriffs – gebracht, in denen der Präsident in nationalen Sicherheitsnotfällen Kriegsbefugnisse aktivieren kann. Bisher war der Öffentlichkeit nur bekannt, was die Regierung in diesen geheimen Richtlinien, die sich auf vom Kongress erteilte oder anderweitig von Präsidenten beanspruchte Notfall- und Kriegsbefugnisse berufen, festgehalten hat, und zwar in Form von deklassierten Beschreibungen der Richtlinien aus der Zeit des frühen Kalten Krieges. Damals umfassten sie Maßnahmen wie die Verhängung des Kriegsrechts, die Verhaftung von als gefährlich eingestuften Personen und die Zensur von Nachrichten aus dem Ausland.

Es war nicht klar, was in den modernen Richtlinien – den sogenannten präsidialen Notstandsdokumenten – enthalten ist, da unter den Regierungen beider Parteien keine davon veröffentlicht oder dem Kongress vorgelegt wurden. Die neu veröffentlichten Dokumente, die sich auf die Bemühungen der Regierung von George W. Bush beziehen, die Anordnungsentwürfe nach den Anschlägen vom 11. September 2001 zu überarbeiten, bieten jedoch Anhaltspunkte. Obwohl es unklar ist, wie sich die Richtlinien seit den späteren Phasen des Kalten Krieges entwickelt haben, sagte Frau Goitein, dass sie wahrscheinlich erweitert wurden, um andere Szenarien als einen verheerenden Atomangriff einzubeziehen. Die Dokumente zeigen, dass spätere Versionen von einer Kategorie auf sieben erweitert wurden, obwohl ihre Themen geheim bleiben und in die Zuständigkeit von Behörden mit unterschiedlichen Schwerpunkten fallen.

