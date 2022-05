Wachsende Besorgnis über den Betrug bei den Impfstoffstudie von Pfizer

Vielleicht haben Sie von der beunruhigenden Geschichte von Maddie de Garay gehört, die im Juli 2020 im Alter von 12 Jahren an der Covid-Impfstudie von Pfizer mit Jugendlichen im Alter von 12-15 Jahren teilnahm. Innerhalb von 24 Stunden nach Verabreichung der zweiten Dosis Anfang Januar 2021 erlitt Maddie „stechende Schmerzen in der Wirbelsäule und im Unterleib … ihre Zehen und Finger wurden weiß und waren eiskalt“. Sie kann jetzt kaum noch sehen, leidet unter Tinnitus, Mobilitätsproblemen, Erbrechen, Blut im Urin, Taubheit im Körper und hat mindestens 10-20 Anfälle pro Tag. Dennoch wurde ihre Verletzung in den Daten der Impfstoffstudie als „Unterleibsschmerzen“ aufgeführt, und es wurde ohne Untersuchung behauptet, dass sie nicht mit dem Impfstoff zusammenhängt.

Ein weiterer, ähnlich beunruhigender Fall wurde jetzt bekannt, bei dem während einer Pfizer-Studie eine unerwünschte Reaktion auftrat, die nicht in den Studiendaten erfasst wurde, was Bedenken hinsichtlich der Integrität der Studiendaten und der Möglichkeit eines Betrugs weckt.

Augusto Roux ist ein 35-jähriger Rechtsanwalt aus Buenos Aires, Argentinien, der sich freiwillig für die Phase-3-Studie des Impfstoffs Covid von Pfizer gemeldet hat. Er tat dies, um seine Mutter zu schützen, die an einem Emphysem leidet.

Unmittelbar nach seiner zweiten Dosis am 9. September 2020 bekam er hohes Fieber und fühlte sich sehr krank. Am 11. September wurde er ohnmächtig und kam am 12. September ins Krankenhaus. Das Krankenhaus führte Tests durch, darunter eine Computertomographie des Brustkorbs, die eine anormale Flüssigkeitsansammlung an der Außenseite des Herzens ergab, was auf eine Perikarditis (eine Form der Herzentzündung) hinweist.

Am 14. September wurde er entlassen, wobei der Arzt in seinem Entlassungsschein vermerkte, dass er eine unerwünschte Reaktion auf den Impfstoff erlitten hatte. Roux erfuhr vom Krankenhauspersonal auch, dass eine beträchtliche Anzahl von Teilnehmern der klinischen Studie das Krankenhaus aufgesucht hatte – eine Krankenschwester schätzte etwa 300 -, so dass seine Erfahrung für sie nicht neu war. Vor Roux waren etwa 3.000 Studienteilnehmer eingeschrieben worden, so dass, wenn die Schätzung der Krankenschwester zutreffend ist, dies einer Hospitalisierungsrate von 10 % entspräche.

Nach seiner unerwünschten Reaktion verlangte Roux Einsicht in seine klinischen Studienunterlagen, was die Studienleitung jedoch ablehnte. Als Anwalt zog Augusto vor Gericht, um Zugang zu seinen Unterlagen zu erhalten, was über ein Jahr dauerte. Nachdem er sie gesehen hatte, konnte er sich gut vorstellen, warum jemand nicht wollte, dass sie freigegeben werden.

Im Krankenhaus war er negativ auf Covid getestet worden, und der Arzt hatte festgestellt, dass sein Zustand auf den Impfstoff zurückzuführen war. Als Roux sich jedoch am 14. September mit dem Prüfzentrum in Verbindung setzte, um den Prüfern mitzuteilen, dass er im Krankenhaus gewesen war, schrieb man in seine klinische Studienakte, dass er wegen einer „beidseitigen Lungenentzündung“ eingeliefert worden war, die nichts mit dem Impfstoff zu tun hatte, obwohl er dies nicht gesagt hatte und der Arzt, der ihn untersucht hatte, etwas anderes behauptet hatte.

Aus offensichtlichen Gründen wollte Roux unbedingt wissen, ob er den Impfstoff oder ein Placebo erhalten hatte. Der Hauptprüfer der Studie, Fernando Polack, behauptete jedoch fälschlicherweise, dass er nur entblindet werden könne, wenn sein Leben in Gefahr sei. Roux wandte sich an die ANMAT, das argentinische Pendant zur FDA, und nach einer formellen Anhörung am 9. Oktober 2020 zwang die ANMAT die Prüfärzte, Roux mitzuteilen, dass er tatsächlich den Impfstoff erhalten hatte.

Aus den Aufzeichnungen über die klinische Studie geht hervor, dass zwei Tage vor dieser Anhörung, am 7. Oktober, „auf Ersuchen des Sponsors“ (Pfizer) der Code für das unerwünschte Ereignis von Lungenentzündung auf „COVID-19-Krankheit“ aktualisiert wurde. Und das, obwohl Augusto zum Zeitpunkt seiner Einweisung negativ getestet wurde. (Praktisch für Pfizer ist, dass die COVID-19-„Diagnose“ aufgrund des negativen Tests nicht in die Berechnungen der Wirksamkeit des Versuchsimpfstoffs einfließt).

Noch beunruhigender war, dass Polack am 8. Oktober in Roux‘ klinischen Studienunterlagen vermerkte, er habe seit dem 23. September einen „schweren Angstanfall“ gehabt (der natürlich nicht durch den Impfstoff verursacht wurde). Polack fügte hinzu, dass Roux eine Verschwörung zwischen den beiden Krankenhäusern vermutete, seine Angst als „konstitutionell“ bezeichnete und feststellte, dass sie andauerte, was sich darin zeigte, dass er seine Berufung bei der ANMAT weiterverfolgte. Am 11. Oktober ließ Polack diese psychische Diagnose in Roux‘ Krankenakte eintragen.

Dr. David Healy, der Roux befragt und die fraglichen medizinischen Unterlagen eingesehen hat, stellt fest, dass „nichts in den Unterlagen darauf hindeutet, dass Dr. Polack oder ein anderer Arzt am 23. September versucht hat, festzustellen, ob Augusto eine psychische Störung hatte“. Er fügt hinzu: „Augusto verweist auf die Notizen vom 8. und 11. Oktober als Beweis dafür, dass diese Idee gerade zu dem Zeitpunkt erfunden wurde, als die ANMAT-Anhörung bevorstand. Er stellt fest, dass es gegen argentinisches Recht verstößt, wenn Dr. Polack bei jemandem eine Krankheit diagnostiziert, die die Person nicht hat, und dies in seine Krankenakte einträgt“.

Man beachte, dass Polack Kinderarzt ist und daher nicht qualifiziert ist, Diagnosen zur psychischen Gesundheit zu stellen, insbesondere ohne formale Beurteilung.

Polack ist eine Schlüsselfigur bei den Covid-Impfstoffstudien von Pfizer. Er war der Hauptautor des NEJM-Artikels vom Dezember 2020 über die Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs. Der israelische Wissenschaftler Josh Guetzkow merkt an, dass er auch einer der Direktoren von i-trials ist, der Organisation, die von Pfizer für die Durchführung der Studie in Argentinien (dem bei weitem größten Standort der Studie) großzügig bezahlt wird“. Guetzkow fügt hinzu: „Wenn er einen Alarm über die Sicherheit des Impfstoffs ausgelöst hätte, hätte sein Unternehmen einen Haufen Geld verloren und wäre von keinem Unternehmen für die Durchführung künftiger Studien ausgewählt worden. Zu sagen, dass er ein Interesse an einem positiven Studienergebnis hatte, wäre also eine ziemliche Untertreibung. Möglicherweise gibt es noch andere Konflikte, von denen wir nichts wissen.

Die Beweise für Fehlverhalten und möglichen Betrug bei den Covid-Impfstoffversuchen von Pfizer häufen sich jetzt sicherlich. Aber nur sehr wenige Menschen sind sich dessen bewusst, da meist nur in alternativen Medien darüber berichtet wird. Wann werden die etablierten Medien damit beginnen, diese potenziell schwerwiegende Geschichte richtig aufzuarbeiten?