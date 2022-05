Biden verspricht Konflikte und schwer fassbare Entwicklungen bei seinem Asienbesuch

Von Salman Rafi Sheikh: Er ist Forschungsanalyst für internationale Beziehungen und die Außen- und Innenpolitik Pakistans, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Auf seiner ersten Asienreise als US-Präsident kündigte Joe Biden an, dass die USA Taiwan „verteidigen“ werden, falls China angreift. Diese Ankündigung ist zwar sehr bedeutsam, signalisiert aber einen konzertierten Versuch der USA, den Einsatz gegen China zu erhöhen, während Washington bereits einen Krieg gegen Russland in der Ukraine führt. Diese Ankündigung zeigt also, dass die USA in einen geopolitischen Kampf mit ihren strategischen Partnern verwickelt sind, einen Kampf, der in erster Linie einem Hauptziel der USA dienen soll: einem globalen politischen und finanziellen/wirtschaftlichen System unter der Hegemonie Washingtons. Dieses Ziel kann nur erreicht werden, wenn die Rivalen Washingtons bekämpft, geschwächt oder, was noch ehrgeiziger ist, besiegt werden. Es überrascht daher nicht, dass Washingtons aggressiver Vorstoß, die NATO um die Ukraine zu erweitern, den derzeitigen Krieg zwischen Russland und der Ukraine ausgelöst hat. Dieser Krieg hat mit Sicherheit die Feindseligkeit zwischen Russland und den USA verschärft, was zu einer umfassenden „Wiedervereinigung“ einer intern gespaltenen NATO, d.h. der meisten europäischen Mitglieder des Bündnisses, unter der Führung der USA geführt hat. In diesem Zusammenhang ist es nicht weniger vorhersehbar, dass die USA ihren Konflikt mit China aktiv ausweiten und aggressive Erklärungen abgeben, um eine Art „transatlantische Einheit“ in Asien und im Pazifikraum zu schaffen.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2004 hat die Vierergruppe geschlafen, wobei die verschiedenen US-Präsidenten versucht haben, sie auf unterschiedliche Weise neu zu gestalten. Für Joe Biden – der selbst den „Asia Pivot“ als Teil des Plans der Obama-Regierung zur Schaffung einer strategischen Allianz in Asien und im Pazifik ins Leben gerufen hat – bietet der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine die Gelegenheit, den Konflikt – oder die Aussicht auf einen militärischen Konflikt mit China – als Strategie zur Festigung einer Militärallianz zu nutzen. Er machte seine Absichten in Tokio anlässlich des Quad-Gipfels deutlich, als er die Verpflichtung der USA zur Verteidigung Taiwans bekräftigte.

Diese Ankündigung stellt eine erhebliche Veränderung gegenüber dem US-Taiwan Relations Act von 1979 dar, der es den USA ermöglichte, „Waffen mit defensivem Charakter“ an Taiwan zu liefern und sich auf diplomatischem Wege allen Bemühungen zu widersetzen, Taiwan zur Unterwerfung zu zwingen. China hat zwar seine „Ein-China-Politik“ betont, aber keine Gewalt gegen Taiwan angewandt, doch die USA haben sich nun das Recht angemaßt, Taiwan militärisch zu „verteidigen“, und zwar in einer Weise, die das US-Militär in einen aktiven Kampf gegen China verwickeln würde.

Mit ihrem militärischen Engagement für Taiwan haben die USA sowohl Taiwan und China als auch den Staaten des indopazifischen Raums, einschließlich der ASEAN-Staaten, deren Staats- und Regierungschefs kürzlich mit Biden in Washington zusammentrafen, eine Botschaft übermittelt. Dieser Gipfel hat den USA keinen nennenswerten Erfolg gegen China gebracht. Umso notwendiger ist es, dass die USA den Asien-Gipfel von Biden als Gelegenheit nutzen, um die Aggressivität gegenüber China zu erhöhen.

Ob China Taiwan jemals angreifen wird und ob die USA ihr Militär tatsächlich gegen China einsetzen werden, bleibt abzuwarten, aber allein das Versprechen, Taiwan zu verteidigen, soll andere Staaten dazu bringen, sich dem US-Zug anzuschließen. Das zeigt sich auch daran, dass das 13 Nationen umfassende Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), das Biden bei seinem Besuch vorstellte, Taiwan nicht einschließt.

Die Einführung des IPEF ist insofern von entscheidender Bedeutung, als sie es den USA ermöglicht, ihrer Politik, die sich bisher hauptsächlich auf Verteidigungsverträge wie den AUKUS stützte, eine „wirtschaftliche Komponente“ hinzuzufügen. Viele Staaten in Asien und im pazifischen Raum – vor allem die ASEAN-Staaten – haben immer wieder ihren Wunsch betont, ihre Wirtschafts- und Handelspartnerschaft mit den USA auszubauen. Dieser Wunsch wurde jedoch nicht erfüllt, da es keinen von den USA geführten Wirtschaftsrahmen gibt – eine Lücke, die durch die Entscheidung der Trump-Administration entstanden ist, aus dem pazifischen Handelspakt auszusteigen.

Die Einführung des IPEF soll diese Lücke füllen und in den Worten des Nationalen Sicherheitsberaters der USA (NSA) Jake Sullivan „die Führungsrolle der USA in der Region“ sichern (indem sie China herausfordern und letztlich verdrängen). Aber wie gut ist dieser Rahmen im Vergleich zu anderen Rahmen, die die Zielregion umfassen? Wie sogar in vielen Berichten der westlichen Medien hervorgehoben wurde, ist der Rahmen mehr Form als Inhalt, was bedeutet, dass die tatsächliche Fähigkeit des Paktes, China in Asien und im Pazifik zu konkurrieren, äußerst begrenzt ist.

Im Vergleich zur Regionalen Umfassenden Wirtschaftspartnerschaft (RCEP) bietet das IPEF den Mitgliedsländern keine Senkung der Handelszölle. Der offizielle Zweck des IPEF ist laut Weißem Haus die „Förderung von Widerstandsfähigkeit, Nachhaltigkeit, Inklusivität, Wirtschaftswachstum, Fairness und Wettbewerbsfähigkeit unserer Volkswirtschaften“.

Wenn der Zweck des Projekts also darin besteht, wie die US-Handelsministerin Gina Raimondo bekräftigte, „eine Alternative“ zu China zu bieten, dann liegt dieses Projekt Jahre hinter der Art von Pakten – wie etwa dem RCEP – zurück, die bereits tief in der Region verwurzelt sind.

Zwar haben alle Länder – Indien, Brunei, Australien, Japan, Südkorea, Indonesien, Malaysia, Neuseeland, die Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam – ihre Unterstützung für die Initiative bekundet (warum sollten sie die Rhetorik der wirtschaftlichen Konnektivität nicht unterstützen!), doch wissen sie auch, dass die IPEC große Hürden zu überwinden hat. Die wichtigste Frage ist: Wird es der Regierung Biden gelingen, die Zustimmung des US-Kongresses zu diesem Pakt zu erhalten?

Wenn die USA den IPEF zu einem vollwertigen Handelspakt machen wollen, ist die Zustimmung des Kongresses erforderlich. Wenn die USA jedoch beschließen, den IPEF nicht zu einem herkömmlichen Pakt zu machen, würde dies einem Bericht des US Congressional Research Service zufolge den potenziellen Nutzen des Paktes im Hinblick auf das Hauptziel, die Präsenz der USA im asiatisch-pazifischen Raum als Gegengewicht zu China zu stärken, „einschränken“. Der Bericht behauptet dies:

Eine Reihe von Beobachtern argumentiert jedoch, dass der IPEF ohne verbindliche neue Handelsregeln, einschließlich des Marktzugangs, wahrscheinlich nicht mit Chinas Initiativen mithalten kann, was bedeutet, dass die Vereinigten Staaten möglicherweise „im Abseits stehen“, was die Fähigkeit der Regierung beeinträchtigen könnte, ihre Vision eines „freien und offenen Indo-Pazifiks, in dem die Länder die Regeln befolgen, zusammenarbeiten, wo immer sie können, und ihre Differenzen friedlich lösen“, zu fördern.

Daher ist die Fähigkeit der USA, China durch das Angebot eines konkreten wirtschaftlichen Rahmens tatsächlich etwas entgegenzusetzen, weiterhin stark eingeschränkt. Ungeachtet der Rhetorik Bidens werden die Länder der Region ihre wirtschaftlichen Beziehungen zu China weiter ausbauen, sodass es für die USA immer schwieriger wird, einen echten Plan zur Umkehrung dieser Realität vorzulegen. Bloße Rhetorik und schwer fassbare Pläne werden wahrscheinlich nicht den Nutzen bringen, den sich die USA davon versprechen.