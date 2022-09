Die IAEA hat gefordert, russische Truppen sollten das Gebiet um das AKW Saporischschja räumen. Warum die Entscheidung keine Überraschung ist.

Der Westen hat im Grunde die Kontrolle über alle internationalen Organisationen übernommen, die eigentlich neutral sein und die Umsetzung internationaler Abkommen überwachen und garantieren sollen. Das Beispiel der OPCW, deren Berichte offensichtlich politisch motiviert sind und nichts mehr mit objektiven Untersuchungen zu tun haben, ist hinreichend bekannt.

Die IAEA

Nur etwa 50 der über 190 Staaten der Welt gehören zum US-treuen Westen, aber sie sind in den Gremien aller internationalen Organisationen überproportional vertreten. Die IAEA wird von einem Gouverneursrat geleitet, der die Entscheidungen in der Organisation trifft. In dem Gouverneursrat sind 35 Staaten stimmberechtigt. Derzeit sind 16 davon in der EU oder mit den USA militärisch verbündet: Australien, Österreich, Kanada, Tschechien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Japan, Südkorea, Neuseeland, Polen, Slowenien, Spanien, Großbritannien und die USA selbst.