Ich bin nach dem Moderna-Booster gestorben, hier ist meine Geschichte.

Der 35-jährige Michal aus Montreal sollte im Juli dieses Jahres heiraten. Er und seine Verlobte nahmen eine Auffrischungsimpfung, um in die Flitterwochen fahren zu können.

Am 18. Februar wurde ihnen der mRNA-Impfstoff von Moderna verabreicht. Am nächsten Morgen verspürte seine Verlobte Herzklopfen, Schmerzen in der Brust und Kurzatmigkeit. Sie landete in der Notaufnahme und wurde mit Tachykardie diagnostiziert. Ein Arzt verschrieb ihr Tabletten gegen die Herzinfektion und sie durfte nach Hause zurückkehren.

Gegen 19 Uhr litt auch Michal unter Schmerzen in der Brust. Ihm wurde schwindlig und er bat seine Verlobte, einen Krankenwagen zu rufen. Die Sanitäter sagten ihm, dass er gerade einen Herzinfarkt erlitten hatte. Sie gaben ihm ein paar Tabletten und innerhalb von drei Minuten war er im Krankenhaus.

Please retweet and share if you support my and others' vaccine injury recoveries. pic.twitter.com/y8xNWwRUOO — Michal 🇨🇦🇵🇱 (@vaxxmyocarditis) September 8, 2022

Es sah nicht gut aus

Dann wurde alles verschwommen, schreibt Michal in einem langen Twitter-Thread. Er erinnert sich an mehrere Träume und das Gefühl, in einer Art Himmel zu sein. Ein Teil seines Körpers war vorübergehend gelähmt.

Am nächsten Tag verschlechterte sich sein Zustand rapide. Er fiel in ein Koma und wurde an die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen. „Die Maschine hat mich am Leben erhalten“, schreibt Michal.

Er wurde in ein größeres Krankenhaus verlegt. Es sah nicht gut aus. Er wird sich möglicherweise einer Herztransplantation unterziehen müssen. Eine Impella wurde in sein Herz eingeführt. Die Herz-Lungen-Maschine versagte, woraufhin er eine Menge Blut verlor. Michal sagte, er sei danach gestorben. Er wurde reanimiert und konnte wiederbelebt werden.

In diesem Moment wusste ich, dass ich tot war.

Während seiner Nahtoderfahrung sah er einen dunklen Raum, in dem sich ein Brief befand, den er geschrieben hatte. Der Brief wurde von seiner eigenen Stimme gelesen. Das Schreiben begann mit: „Liebe Freunde und Familie, heute bin ich gestorben“. „In diesem Moment wusste ich, dass ich tot war“, schreibt Michal. „Es war nicht beängstigend oder traurig, nur ein wenig überraschend.

Er wurde zu einem hellen weißen Licht geführt. „Ich wusste, dass ich ins Jenseits gehe.“ Dort schaute er sich ein paar Sekunden lang um, bevor er herausgezogen und wieder ins Krankenhaus gebracht wurde.

Die Neurologen hatten mein Gehirn untersucht und meiner Mutter gesagt, dass es wenig bis gar keine Hirnaktivität gab (sie hatten Messungen mit Elektroden an meinem Kopf vorgenommen, und ich hatte in diesen Bereichen schließlich Haare verloren).

Neurologists had assessed my brain and told my mother that there was little to no brain activity (they had done readings with electrodes on my head, I eventually lost hair in those areas). pic.twitter.com/hejA0wTsyZ — Michal 🇨🇦🇵🇱 (@vaxxmyocarditis) September 8, 2022

Meine Lunge war kollabiert, sodass ich bei jeder Bewegung, die Energie erfordert, kurzatmig war. Die Nähte in meinem Beckenbereich begannen sich wieder zu öffnen, sodass sie sie neu nähen mussten.

During that procedure I had an allergic reaction to lidocaine (see the dots on my arm). I couldn't breathe well. An open wound remained and I needed nurses to clean and pack my open wound for months, even after I left the hospital. Nurses would visit me daily at home to treat me. pic.twitter.com/3ohYtPwnQR — Michal 🇨🇦🇵🇱 (@vaxxmyocarditis) September 8, 2022

Ich konnte monatelang nicht gehen, zitterte mit den Händen und sah wochenlang doppelt, nachdem ich aufgewacht war. Auch meine Nieren hatten versagt, sodass ich wochenlang an der Dialyse hing, in der Hoffnung, dass meine Nieren wieder anfangen würden zu arbeiten (zum Glück taten sie das, die Tage bis zur Dialyse waren schmerzhaft).

I wasn’t able to walk for months, had hand trembles and double vision for weeks after I woke up. My kidneys had also failed so I was on dialysis for weeks, hoping my kidneys would eventually begin to work again (luckily they did, the days were painful leading to a dialysis). pic.twitter.com/ICHLMiFTf9 — Michal 🇨🇦🇵🇱 (@vaxxmyocarditis) September 8, 2022

Irgendwann hatte die ECMO eine Fehlfunktion und ich begann aus einer der Öffnungen zu bluten (man schneidet den Beckenbereich auf beiden Seiten auf und verbindet dicke Schläuche mit einigen Arterien, um den Blutfluss in und aus dem Körper zur ECMO-Maschine zu leiten, um ihn mit Sauerstoff zu versorgen (siehe Bild).

At some point the ECMO had a malfunction and I began to bleed from one of the openings (they cut open your pelvic area on both sides and attach thick tubes to some arteries to divert blood flow in and out of the body to the ECMO machine to oxygenate it (zoom on the picture). pic.twitter.com/iauEpunpNT — Michal 🇨🇦🇵🇱 (@vaxxmyocarditis) September 8, 2022

Ich kann mich nicht erinnern, dass sie meine Kleidung gewechselt haben. Sie isolierten mich, während sie auf die Ergebnisse des COVID-Tests warteten. Während dieser Zeit habe ich offenbar SMS geschrieben und Selfies an meine Familie geschickt. Ich kann mich nicht daran erinnern, irgendetwas davon getan zu haben. In den medizinischen Berichten steht allerdings, dass ich bei Bewusstsein war.

I don’t recall them changing my clothes. They isolated me as they waited for the #COVID test results to come out. During that time I was apparently texting and sending selfies to my family. I don’t recall doing any of that. Though medical reports say that I was conscious. pic.twitter.com/zJcCzZSj7K — Michal 🇨🇦🇵🇱 (@vaxxmyocarditis) September 8, 2022

Ein geschwärzter Beleg für das ärztliche Attest, das mir das Krankenhaus bei der Entlassung aushändigte. Ich zitiere: „Herr ……., Michal (DOB: 1987/02/27) sollte keine mRNA-Impfstoffe für die COVID-Impfung erhalten“ Unterzeichnet am 14. April 2022