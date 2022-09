Natürliche Immunität schützt Sie besser als drei mRNA-COVID-Impfungen

Mercola.com

Natürliche COVID-19-Immunität – die Art, die durch die Genesung von einer Infektion erworben wird – ist nicht nur wirksam, sondern hält auch länger an als die Immunität, die durch COVID-19-Impfungen erworben wird

Zwei Dosen der COVID-19-Impfung von Pfizer (BNT162b2) boten nur einen „vernachlässigbaren“ Schutz gegen eine symptomatische BA.2-Infektion (eine Omikron-Subvariante)

Im Gegensatz dazu war eine frühere Infektion zu 46,1 % wirksam gegen eine symptomatische BA.2-Infektion

Eine frühere Infektion (natürliche Immunität) war nach mehr als 12 Monaten zu 54,9 % wirksam gegen eine symptomatische Omikron-Infektion, während drei Dosen der COVID-19-Impfung von Pfizer einen Monat später nur zu 44,7 % wirksam waren.

Anstatt die Niederlage einzugestehen, haben sich die Gesundheitsbehörden und Big Pharma zu einer scheinbar endlosen Reihe von Auffrischungsimpfungen verpflichtet – und jetzt kommen im Herbst 2022 „aktualisierte Auffrischungsimpfungen“ heraus.

Es gibt immer noch Impfvorschriften, auch für viele Beschäftigte im Gesundheitswesen, die bei Verweigerung entlassen werden können; es ist empörend, dass die natürliche Immunität in diesen Fällen immer noch ignoriert wird

Während der gesamten Pandemie weigerten sich die Regierungsvertreter anzuerkennen, dass eine vorherige Infektion mit COVID-19 zu einer natürlichen Immunität führt – einer Immunität, die der durch eine COVID-19-Impfung erreichten überlegen ist. In einem Informationsgespräch des Weißen Hauses im Juli 2022 verbreitete Dr. Anthony Fauci weiterhin den Mythos, dass man sich nicht auf die natürliche Immunität verlassen könne, und erklärte: „Die Immunität lässt nach, egal ob es sich um die Immunität nach einer Infektion oder um die Immunität nach einer Impfung handelt.

Im New England Journal of Medicine (NEJM) veröffentlichte Forschungsergebnisse machen jedoch deutlich, dass die natürliche Immunität – also die Immunität, die man nach einer Infektion erlangt – nicht nur wirksam ist, sondern auch länger anhält als die durch COVID-19-Impfungen erworbene Immunität.

Mehr noch: Eine frühere COVID-19-Infektion – d. h. eine natürliche Immunität – bot mehr als ein Jahr später einen besseren Schutz gegen eine symptomatische Omikron-Infektion als drei Dosen COVID-19-Impfungen nach einem Monat.

In Zahlen ausgedrückt: Eine frühere Infektion war nach mehr als 12 Monaten zu 54,9 % wirksam gegen eine symptomatische Omikron-Infektion, während drei Dosen der COVID-19-Impfung von Pfizer einen Monat später nur zu 44,7 % wirksam waren. Dasselbe gilt für drei Dosen der COVID-19-Spritze von Moderna, die nach einem Monat nur zu 41,2 % wirksam war, während die natürliche Immunität mehr als ein Jahr später zu 53,5 % wirksam war.4 Warum wird dies nicht von den Dächern geschrien?

Natürliche Immunität zeigt „starke Wirksamkeit“ gegen COVID

Die NEJM-Studie wurde vom 23. Dezember 2021 bis zum 21. Februar 2022 in Katar durchgeführt. Untersucht wurde die Wirksamkeit der COVID-19-Impfungen von Pfizer und Moderna, die natürliche Immunität aufgrund einer früheren Infektion mit anderen COVID-19-Varianten als Omikron und die hybride Immunität, die sich auf eine Kombination aus früherer Infektion und COVID-19-Impfungen bezieht.

Zwei Dosen der COVID-19-Impfung von Pfizer (BNT162b2) boten nur einen „vernachlässigbaren“ Schutz gegen eine symptomatische BA.2-Infektion (eine Omikron-Subvariante). Um es noch einmal zu betonen: Die zwei Dosen COVID-19, die zeitweilig für die Bevölkerung auf der ganzen Welt vorgeschrieben waren, um ihr tägliches Leben und ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, haben praktisch nichts zur Verhinderung einer Infektion beigetragen. Im Gegensatz dazu war eine vorherige Infektion zu 46,1 % wirksam gegen eine symptomatische BA.2-Infektion.

Als ob die Forscher die miserable Wirksamkeit der Impfungen erklären wollten, schrieben sie: „Aber fast alle Personen hatten ihre zweite Dosis mehr als sechs Monate zuvor erhalten“.6 Es ist ein Beweis für das Versagen der Impfungen als „Impfstoffe“, dass jeglicher Schutz, den sie bieten, innerhalb weniger Monate nachlässt.

Bei Personen, die zwei Impfdosen erhielten und eine natürliche Immunität aus einer früheren Infektion hatten, stieg die Wirksamkeit auf 55,1 %. Es erscheint logisch, dass der größte Teil dieses Schutzes auf die natürliche Immunität zurückzuführen ist, da die Impfungen allein ohne vorherige Infektion nur einen „vernachlässigbaren“ Schutz bieten.

Nach drei Dosen der COVID-19-Impfung von Pfizer stieg die Wirksamkeit auf 52,2 %, die durch die natürliche Immunität aus der vorherigen Infektion noch verstärkt wurde, und erreichte 55,1 % bei denjenigen, die drei Dosen der Impfung und die natürliche Immunität erhalten hatten. Insgesamt betonten die Forscher:

Eine frühere Infektion allein, die BNT162b2-Impfung allein und die hybride Immunität zeigten alle eine starke Wirksamkeit (>70 %) gegen schwere, kritische oder tödliche Covid-19-Infektionen aufgrund von BA.2 … Es wurden keine erkennbaren Unterschiede im Schutz gegen symptomatische BA.1- und BA.2-Infektionen bei früherer Infektion, Impfung und hybrider Immunität festgestellt.

Impfungen bieten schnell nachlassenden Schutz

Falls es durch den Ruf nach Auffrischungsimpfungen, zweiten und weiteren Auffrischungsimpfungen noch nicht klar war: Der Schutz, der durch COVID-19-Impfungen erreicht wird, ist nicht von Dauer. Die NEJM-Studie kam zu dem Schluss, dass die hybride Immunität, die aus einer früheren Infektion und einer kürzlich erfolgten Auffrischungsimpfung resultiert, den stärksten Schutz bietet (siehe jedoch das Schlüsselwort „kürzlich“). In einer Pressemitteilung von Weill Cornell Medicine heißt es dazu:

Insgesamt deutet die Analyse – im Einklang mit früheren Studien – darauf hin, dass mRNA-Impfstoffe und Auffrischungsimpfungen recht gut vor symptomatischen Omikron-Infektionen schützen, obwohl ihre Schutzwirkung schnell nachlässt und innerhalb von etwa sechs Monaten verschwindet.

Auch andere Studien haben die Tatsache hervorgehoben, dass Auffrischungsimpfungen nur für einen kurzen Zeitraum wirksam sind, darunter eine von der CDC finanzierte Studie, die Daten aus 10 Bundesstaaten einbezog, die zwischen dem 26. August 2021 und dem 22. Januar 2022 gesammelt wurden, also in einem Zeitraum, in dem sowohl Delta- als auch Omikron-Varianten im Umlauf waren.

Innerhalb von zwei Monaten nach der zweiten COVID-19-Impfung lag der Schutz vor Besuchen in der Notaufnahme und dringenden Behandlungen im Zusammenhang mit COVID-19 bei 69 %. Dieser Wert sank fünf Monate nach der Impfung auf 37 %.

Die geringe Wirksamkeit fünf Monate nach der ersten Impfung veranlasste die Behörden, eine Auffrischungsimpfung zu empfehlen – und die dritte Impfung erhöhte die Wirksamkeit auf 87 %. Diese Steigerung war jedoch nur von kurzer Dauer. Innerhalb von vier bis fünf Monaten nach der Auffrischungsimpfung sank der Schutz vor Besuchen in der Notaufnahme auf 66 % und fiel dann fünf Monate oder länger nach der Auffrischung auf nur noch 31 %.

Was kommt als Nächstes? ‚Aktualisierte Booster‘

Anstatt ihre Niederlage einzugestehen, haben sich die Gesundheitsbehörden und Big Pharma zu einer scheinbar endlosen Reihe von Auffrischungsimpfungen verpflichtet – und nun auch zu „aktualisierten Auffrischungsimpfungen“. Am 31. August 2022 änderte die US-Arzneimittelbehörde (FDA) die Notfallzulassungen (EUAs) für die COVID-19-Impfungen von Moderna und Pfizer, um die Verwendung bivalenter Formulierungen als Auffrischungsdosen mindestens zwei Monate nach einer vorherigen Auffrischungsimpfung oder einer ernsthaften Erstimpfung zuzulassen.

„Die bivalenten Impfstoffe, die wir auch als „aktualisierte Auffrischungsimpfstoffe“ bezeichnen, enthalten zwei Boten-RNA-Komponenten (mRNA) des SARS-CoV-2-Virus, eine des ursprünglichen Stammes von SARS-CoV-2 und die andere, die den Linien BA.4 und BA.5 der Omikron-Variante von SARS-CoV-2 gemeinsam ist“, erklärte die FDA.

Im Juni 2022 gab das US-Gesundheitsministerium (HHS) bekannt, dass es in Zusammenarbeit mit dem Verteidigungsministerium den Kauf von weiteren 105 Millionen Dosen der COVID-19-Impfung von Pfizer vereinbart hat – für 3,2 Milliarden Dollar.

Der Vertrag soll die Auffrischungsimpfungen für die Injektionskampagne in diesem Herbst liefern und enthält Optionen für den Kauf von bis zu 300 Millionen Dosen. Die Entscheidung erfolgte nach einer Sitzung des FDA-Beratungsausschusses für Impfstoffe und verwandte biologische Produkte (VRBPAC) am 28. Juni, in der empfohlen wurde, eine Omikron-spezifische Komponente in die COVID-19-Auffrischungsimpfungen in den USA aufzunehmen.

Die Auffrischungsimpfungen, die sowohl für Erwachsene als auch für Kinder vorgesehen sind, kosten im Durchschnitt mehr als 30 US-Dollar pro Dosis, was einen Anstieg von mehr als 50 % gegenüber den 19,50 US-Dollar pro Dosis bedeutet, die im ursprünglichen Vertrag der US-Regierung mit Pfizer festgelegt waren. Obwohl Pfizer starke Antikörperreaktionen auf seine umgestalteten Auffrischungsimpfungen anführt, geben die Studien zu den Auffrischungsimpfungen keinen Aufschluss darüber, ob die Impfungen COVID-19-Fälle verhindern oder wie lang sie wirksam sind.

Weiterhin sind Humandaten nur für Pfizers Auffrischungsimpfungen gegen BA.1 verfügbar; für die im September 2022 erscheinenden BA.4/BA.5-Auffrischungsimpfungen liegen nur Tierdaten vor. John Moore, Professor für Mikrobiologie und Immunologie an der Weill Cornell Medicine, sagte gegenüber NPR: „Dass die FDA sich auf Mausdaten verlässt, ist meiner Meinung nach einfach bizarr. Mausdaten sind in keiner Weise prädiktiv für das, was man beim Menschen sehen würde“.

Den Investoren von Pfizer ist das egal, denn für sie ist die Aussicht auf wiederholte Auffrischungen verlockend. Nach Angaben von KFF:

[Auch wenn die Patienten vielleicht vor der Notwendigkeit wiederholter Injektionen zurückschrecken – für Menschen ab 50 werden jetzt zwei Auffrischungen empfohlen – ist die Anforderung für Investoren Gold wert. Wir hoffen, dass wir die Injektion jährlich verabreichen können und bei einigen Risikogruppen vielleicht auch öfter“, sagte CEO Albert Bourla dieses Jahr [2022] gegenüber Investoren. Dann haben Sie die Behandlung [Paxlovid], die, sagen wir, die Probleme derjenigen lösen wird, die die Krankheit bekommen.

Der 800 Pfund schwere Gorilla in der Pandemie

Die Unterdrückung der Wahrheit über die natürliche Immunität von COVID-19 ist „der 800-Pfund-Gorilla in der Pandemie“, schrieb Daniel Horowitz in einem Meinungsartikel für Blaze Media.

Einer der meistdiskutierten Berichte, der die Überlegenheit der natürlichen Immunität belegt, bezog sich auf Daten, die dem israelischen Gesundheitsministerium am 17. Juli 2021 vorgelegt wurden. Daraus ging hervor, dass von mehr als 7.700 gemeldeten COVID-19-Fällen nur 72 bei Menschen auftraten, die zuvor an COVID-19 erkrankt waren – eine Rate von weniger als 1%. Im Gegensatz dazu traten mehr als 3.000 Fälle – oder etwa 40 % – bei Personen auf, die eine COVID-19-Impfung erhalten hatten.

Mit anderen Worten: Bei den Geimpften war die Wahrscheinlichkeit, an COVID-19 zu erkranken, um fast 700 % höher als bei denjenigen, die aufgrund einer früheren Infektion eine natürliche Immunität besaßen. Im Gespräch mit Daniel Horowitz erklärte der Pathologe Dr. Ryan Cole, dass die natürliche Immunität eine breite Immunität erzeugt, die durch eine Impfung nicht erreicht werden kann:

Eine natürliche Infektion induziert Hunderte von Antikörpern gegen alle Proteine des Virus, einschließlich der Hülle, der Membran, des Nukleokapsids und des Spikes. Dutzende dieser Antikörper neutralisieren das Virus, wenn es erneut auftritt. Da das Immunsystem mit diesen zahlreichen Proteinen (Epitomen) in Berührung kommt, bauen unsere T-Zellen außerdem ein robustes Gedächtnis auf. Unsere T-Zellen sind die „Marinesoldaten“ des Immunsystems und die erste Verteidigungslinie gegen Krankheitserreger. Das Gedächtnis der T-Zellen von SARSCOV1-Infizierten ist 17 Jahre alt und hält immer noch an.

Im August 2021 hatte Horowitz 15 Studien zusammengestellt, die zeigen, dass die natürliche Immunität nach einer früheren COVID-19-Infektion „robuster“ ist als jeder Schutz durch COVID-19-Impfungen. Er schrieb:

Eine der betrügerischsten Botschaften der CDC-Kampagne der Täuschung ist es, den Impfstoff denjenigen mit einer früheren Infektion aufzuzwingen, die einen größeren Schutz gegen alle Versionen des Virus haben als diejenigen mit einem der Impfstoffe. Es ist an der Zeit, ein für alle Mal klarzustellen, dass die natürliche Immunität gegen SARS-CoV-2 breiter, dauerhafter und langlebiger ist als alle heute auf dem Markt befindlichen Impfungen. Unsere Politik muss diese Realität widerspiegeln.

Mehr Zweifel am Impfzwang

Obwohl die Forschung zeigt, dass es eine natürliche Immunität gegen COVID-19 gibt – und dass diese stärker ist als der Schutz durch COVID-19-Impfungen – gibt es nach wie vor Impfvorschriften, auch für viele Beschäftigte im Gesundheitswesen, denen bei einer Weigerung gekündigt werden kann. Es ist empörend, dass die natürliche Immunität in diesen Fällen immer noch ignoriert wird, aber es werden Fortschritte gemacht.

Im Januar 2022 aktualisierte die medizinische Beratungsgruppe für COVID-19 der NCAA ihre Definition von „vollständig geimpft“, um „Personen innerhalb von 90 Tagen nach einer dokumentierten COVID-19-Infektion“ einzuschließen.

Dennis McGonagle, Professor für investigative Rheumatologie an der Universität Leeds, vertrat in der Zeitschrift The Lancet Rheumatology ebenfalls die Ansicht, dass Mitarbeiter des Gesundheitswesens, die sich von einer COVID-19-Infektion erholt haben, von der Impfpflicht ausgenommen werden sollten, u. a. weil „eine wachsende Zahl von Studien zeigt, dass die Impfung bei Personen mit natürlicher Immunität, wenn überhaupt, nur einen geringen zusätzlichen Nutzen hat.

Es ist nicht nur eine Frage der Gesundheit, sondern auch der Ethik, stellte ein Expertenteam im Journal of Medical Ethics fest, das einfach, aber treffend formulierte:

Da Impfvorschriften einen erheblichen Eingriff in die Freiheit des Einzelnen darstellen und zudem mit erheblichen Kosten verbunden sind, können sie nur gerechtfertigt werden, wenn sie notwendig sind, um einen angemessenen Nutzen für die öffentliche Gesundheit zu erzielen. Ohne zwingende Beweise für die Überlegenheit der durch Impfung herbeigeführten Immunität kann es nicht als notwendig erachtet werden, eine Impfung für Personen mit natürlicher Immunität vorzuschreiben. Daher ist es nicht gerechtfertigt, sie einer Impfpflicht zu unterwerfen.

Artikel als PDF:

Quellen: