Ibrahim Traoré: „Afrika kämpft für echte Unabhängigkeit und Freiheit.“

IBRAHIM TRAORÉ:

“Einige ‘Salonsklaven’ kamen zu uns, um die Botschaft ihres Herrn zu überbringen.

Sie haben diese Art von Kette geschaffen, die an die Spitze unserer Staaten aufsteigt, um ihnen zu dienen.

Wir sind gekommen, um diese Kette zu durchbrechen, und das ist für sie unvorstellbar.

Also kamen sie auf uns zu und baten uns, sich bei ihnen einzugliedern und Teil der ‘Elite’ zu werden, die Afrika führen sollte.

Sie haben eine trainierte und konditionierte Elite, die in diese Kette eingebettet ist und der man folgen muss.

Wir haben uns geweigert, uns einzugliedern, und seitdem haben die Feindseligkeiten begonnen.

Sie haben viele Söldner, Ausbilder und Agenten in unsere Gebiete der Sahelzone geschickt, in der Hoffnung, feige und barbarische Angriffe gegen unsere Bevölkerung zu führen und sie zur Revolte anzustacheln.

Neben diesen Angriffen am Boden sind die Kommunikationsangriffe, die Manipulation und die Desinformation in ihren Reihen in vollem Gange.

Aber die Menschen in der Sahelzone haben verstanden und lassen sich nicht mehr manipulieren.

Sie wissen, woher sie kommen, was sie tun und wohin sie gehen.

Wir werden das nicht mehr zulassen.

Die Menschen sind wach und kämpfen heute nicht für sich selbst, sondern für die kommenden Generationen.

Danke an alle für diesen Kampf. Wir werden nicht weinen, wir werden nicht zittern.

Wir werden ihn annehmen und für die wahre Unabhängigkeit, für unsere Freiheit kämpfen.

Um den Menschen in der AES Angst zu machen, haben diese Leute nur drei Worte im Mund: ‘Demokratie’, ‘Freiheit’, ‘Menschenrechte’.

Natürlich werden ihre lokalen Marionetten nur in einem ‘demokratischen’, ‘freien’ und ‘transparenten’ Prozess nach ‘ihren Werten’ gewählt.

Ist es normal, dass sie uns das aufzwingen wollen, weil sie die Regeln diktieren? Nun gut, wir haben beschlossen, Verantwortung zu übernehmen.

Als Niger also am 26. Juli 2023 beschloss, das Ruder herumzureißen, stiegen die ‘Salonsklaven’ und ihre Herren auf ihre hohen Rösser.

Sie stellten ihre lokalen Marionetten in den Vordergrund und beschlossen, Krieg gegen das nigrische Volk zu führen.

Wir haben gesagt, dass jeder, der es wagt, Niger anzugreifen, uns gegenüberstehen wird. Wir werden einen unerbittlichen Krieg bis zum letzten Blutstropfen gegen jeden führen, der es wagt, unsere Staaten anzugreifen.

Dieses Wort, diese Entscheidung, die wir gestern getroffen haben, ist heute aktuell und wird es morgen und immer sein.

So wurde die ESS am 16. September 2023 in einer gemeinsamen Verteidigungsarchitektur geboren, aber wir hielten es für notwendig, diese Architektur zu erweitern und zu vertiefen.

Was uns heute vereint, muss es uns ermöglichen, neben der Verteidigung auch andere Bereiche anzugehen – Finanzen und Wirtschaft, Infrastruktur, Gesundheit, Bildung und vieles mehr.

Ich hoffe, dass diese Momente Teil der Geschichte sein werden, die wir für die AES, aber vor allem für Afrika und die ganze Welt schreiben.

Möge Gott jeden von uns erleuchten.

Möge Gott uns inspirieren bei den Aufgaben, die uns anvertraut sind. Und vor allem, dass wir bei all unserer Arbeit eines im Auge behalten: das Wohl unserer Völker.

In diesem Sinne beten wir noch einmal zum lieben Gott, dass er uns bei unseren verschiedenen Aufgaben begleiten möge, dass er unsere Kämpfer beschützen möge, die es uns ermöglichen, hier zu sitzen und über die Zukunft unserer Staaten zu diskutieren.

Nochmals vielen Dank, nigrisches Volk. Seid geeint und solidarisch, Volk der AES.

Vaterland oder Tod.

Quelle: