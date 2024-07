Von Andrew Korybko

Damit belohnen die USA Polen dafür, dass es seine konservativ-nationalistische Regierung durch eine liberal-globalistische ersetzt und sich anschließend Deutschland umfassend untergeordnet hat.

Polen und die Ukraine unterzeichneten am Montag während Zelenskys überraschendem Besuch in Warschau vor dem NATO-Gipfel in Washington DC ihren langverhandelten “Sicherheitsgarantie”-Pakt. Der gesamte Text kann hier eingesehen werden; ein großer Teil bezieht sich auf die übliche militärische Zusammenarbeit, die die Ukraine bereits mit dem Vereinigten Königreich und den USA vereinbart hat. Es gibt jedoch auch einzigartige Sicherheitsdetails sowie zahlreiche sozioökonomische und politische Aspekte. Hier sind die wichtigsten Punkte dieses etwa 9000 Wörter umfassenden Pakts in aufsteigender Reihenfolge der Bedeutung, die den meisten Leuten entgangen sein könnten:

* Es gibt einen sehr emotionalen soziokulturellen, historischen und politischen Hintergrund

In der Präambel heißt es, dass sie “ihr gemeinsames historisches Erbe bekräftigen und die Verbundenheit beider Kulturen, Sprachen und politischen Traditionen ihrer Nationen anerkennen”, was sich von den Beziehungen der Ukraine zu den anderen NATO-Mitgliedern unterscheidet, mit denen sie bereits “Sicherheitsgarantien” unterzeichnet hat. Der Subtext besagt, dass es eine besondere Beziehung zwischen ihnen gibt, was darauf hindeutet, dass Polen aufgrund seines früheren Status als “großer Bruder” des Landes eine privilegiertere Stellung in allen ukrainischen Angelegenheiten einnimmt als andere.

* Neue Lehrplanrichtlinien für Schulbücher sollen die Versöhnung fördern

Die Parteien kamen überein, “gemeinsame Instrumente für die historische Forschung sowie Lehrplanrichtlinien für Schulbücher über die Geschichte der Beziehungen zwischen den beiden Staaten und Nationen zu entwickeln, insbesondere aufbauend auf der polnisch-ukrainischen Waffenbrüderschaft im Krieg gegen das bolschewistische Russland 1920”. Sie äußerten auch den Wunsch, “mit Unterstützung von Forschungszentren eine Versöhnung in Bezug auf strittige Fragen anzustreben, die sich aus der schwierigen Geschichte beider Staaten ergeben”, was alles zu einer Beschönigung der Geschichte führen könnte.

* Polen wird in Abstimmung mit der Ukraine einen Informationskrieg gegen Russland führen

Der Pakt sieht vor, dass Polen “EU-, NATO- und andere multilaterale Bemühungen und Initiativen fördern wird, die darauf abzielen, wichtige Zielgruppen innerhalb und außerhalb Europas effektiver mit Fakten über [den Ukraine-Konflikt aus der Sicht Kiews] zu erreichen”. Dies deckt sich mit dem Zweck der im letzten Monat neu gegründeten “Ukraine Communications Group” mit Sitz in Warschau. Das Endergebnis ist, dass die internationale Kommunikation der Ukraine zunehmend von Polen unterstützt wird und daher von diesem abhängig ist.

* Polen wird sich in allen internationalen Foren als ‘großer Bruder’ der Ukraine verhalten

Die polnische Informationsunterstützung für die Ukraine wird sich auch darauf erstrecken, dass Polen die Interessen des Landes in internationalen Gremien wie der NATO, der G7, der UNO, der OSZE, dem Europarat, der OECD, der Weltbank, dem IWF, den europäischen Finanzinstitutionen und sogar der Europäischen Weltraumorganisation unterstützt. Indem die Ukraine Polen erlaubt, als ihr “großer Bruder” aufzutreten, akzeptiert sie stillschweigend ihren Status als “kleiner Bruder” und die eindeutige Hierarchie, die durch diesen Pakt de facto in ihren Beziehungen verankert ist.

* Polen wird den Reformprozess der euro-atlantischen Integration der Ukraine leiten

Diese Beobachtung wird durch den Pakt bestätigt, in dem erklärt wird, dass Polen den euro-atlantischen Integrationsprozess der Ukraine leiten wird, einschließlich der Beilegung von Streitigkeiten in der Landwirtschaft, um die Mitgliedschaft der Ukraine in der EU und der NATO zu erleichtern. Darüber hinaus “ist Polen bereit, technische Experten in die ukrainische Verwaltung zu entsenden”, was den polnischen Einfluss auf die Regierung festigen würde, falls Kiew zustimmt, und die Ukraine im Wesentlichen zu einem polnischen Klientenstaat machen würde.

* Ihre komplexe wirtschaftliche Verflechtung wird sich weiter intensivieren

In diesem Zusammenhang haben sich Polen und die Ukraine verpflichtet, die Geschäftstätigkeit im jeweils anderen Land zu vereinfachen, was voraussichtlich zu einer umfassenden Ausweitung der Handels- und Investitionsbeziehungen führen wird, die die beiden Länder in eine noch intensivere Beziehung komplexer wirtschaftlicher Interdependenz als bisher einbindet. In Anbetracht der Machtasymmetrien zwischen den beiden Ländern könnte dies durch die Machenschaften der in die ukrainische Verwaltung eingebetteten polnischen “technischen Experten” leicht zu Polens Gunsten ausfallen.

* Polen könnte mehr physische Konnektivität zu seinem hegemonialen Vorteil ausnutzen

Aufbauend auf den beiden vorangegangenen Punkten wird die Ausweitung der Straßen-, Schienen-, Energie- und Luftverkehrsverbindungen zwischen den beiden Ländern in Verbindung mit der Tatsache, dass die Ukraine nicht in absehbarer Zeit der EU beitreten wird, zu einer Situation führen, in der Polen seinen Torwächterstatus gegenüber der Ukraine und dem Westen zu seinem hegemonialen Vorteil nutzen könnte. Polens privilegierter Zugang zu ukrainischen Ressourcen (Rohstoffe und Arbeitskräfte) und Geschäftsmöglichkeiten (Waffen und Wiederaufbau) könnte sogar Polens Wiederaufstieg zu einer führenden europäischen Macht auf Kosten der Ukraine fördern.

* Polen wird die militärisch-logistische Drehscheibe des Westens für die Ukraine bleiben

Die Zusage Polens, das polnische Logistikzentrum (POLLOGHUB) in Rzeszow weiter zu betreiben, zeigt, dass beide Parteien zuversichtlich sind, dass die Demonstranten keine weiteren langfristigen Grenzschließungen vornehmen werden. Diese Beobachtung zeugt von dem wiedergewonnenen gegenseitigen Vertrauen und dem Wunsch, den früheren Agrarstreit beizulegen, die beide bereits zu einem früheren Zeitpunkt in dieser Analyse angesprochen wurden. Der Punkt ist, dass die militärisch-logistische Hilfe des Westens für die Ukraine weiterhin von Polen abhängig sein wird und nicht, wie von manchen angenommen, auf Rumänien ausgeweitet wird.

* Polen wird weiterhin ukrainische Militärausrüstung warten und reparieren

Die Tatsache, dass Polen ukrainische Militärausrüstung wartet und repariert, ist zwar schon lange bekannt, aber es ist dennoch wichtig zu erwähnen, dass das Land sich verpflichtet hat, dies fortzusetzen, da dies bedeutet, dass Polen auf unbestimmte Zeit als Reparaturwerkstatt der Ukraine dienen wird, die durch den nuklearen Schutzschirm der USA geschützt ist. Dieser Umstand wird es der Ukraine ermöglichen, so lange weiterzukämpfen, wie sie will, möglicherweise bis zum letzten Ukrainer sozusagen, und stellt sicher, dass der Konflikt ohne einen Durchbruch noch lange nicht beendet sein wird.

* Polen wird weiterhin der Konvergenzpunkt für die Zusammenarbeit zwischen der NATO und der Ukraine bleiben

Die Zusammenarbeit zwischen der NATO und der Ukraine, die Russland so verärgert hat, dass sie einer der Gründe für seine Sonderoperation war, wird in Polen durch das gemeinsame Analyse-, Schulungs- und Ausbildungszentrum der NATO und der Ukraine in Bygdoszcz fortgesetzt. Diese erste gemeinsame Einrichtung dieser Art, die Anfang des Jahres ins Leben gerufen wurde, zeugt von der Rolle Polens als Tor des Westens zur Ukraine, das dafür sorgen wird, dass die polnisch-russischen Beziehungen weiterhin angespannt bleiben, da eine sinnvolle Aussöhnung nicht möglich ist, solange dieser Zustand anhält.

* Der polnische und der ukrainische militärisch-industrielle Komplex stehen kurz vor einer Verschmelzung

Es wird zwar nicht direkt erklärt, aber wenn man zwischen den Zeilen liest, deutet dies darauf hin, dass der polnische und der ukrainische militärisch-industrielle Komplex (MIK) kurz vor einer Fusion stehen, nachdem Polen sich verpflichtet hat, ukrainische Unternehmen in seine Lieferketten aufzunehmen, und die Ukraine sich verpflichtet hat, polnische Unternehmen in ihre Einkäufe einzubeziehen. Darüber hinaus planen einige polnische MIK-Unternehmen, ihre Produktion in der Ukraine anzusiedeln, was als Vorwand für eine konventionelle Militärintervention dienen könnte, falls Russland diese Anlagen zerstört.

* Gegenseitige Sicherheit wird erwähnt, aber es werden keine polnischen Truppen zugesagt

Im Gegensatz zu den früheren Pakten der Ukraine mit dem Vereinigten Königreich und den USA wird im jüngsten Pakt mit Polen ausdrücklich von der “Stärkung der gegenseitigen Sicherheit und der Komplementarität ihrer militärischen Entwicklungsprozesse” gesprochen. Obwohl sich Polen nicht verpflichtet, Truppen in die Ukraine zu entsenden, wie es weder das Vereinigte Königreich noch die USA getan haben, bekräftigt diese außergewöhnliche Formulierung die Vorstellung, dass die beiden Länder eine besondere und privilegierte Partnerschaft haben. Sie impliziert auch, dass in Zukunft unter bestimmten Umständen tatsächlich Truppen auf dieser Grundlage entsandt werden könnten.

* Trilaterale polnisch-litauisch-ukrainische Militärkooperation wird bekräftigt

Der Pakt besagt, dass die Ausbildung ukrainischer Truppen in Polen und andere Formen der militärischen Unterstützung Kiews durch die trilaterale Polnisch-Litauisch-Ukrainische Brigade (LITPOLUKRBRIG) fortgesetzt werden. Dieser wenig bekannte Rahmen steht symbolisch für die moderne militärische Wiederbelebung des einstigen Commonwealth. Ihre Existenz zeigt auch, dass die Ukraine sich als Teil dieser Zivilisation und nicht als Teil Russlands betrachtet, und diese Brigade könnte als Speerspitze fungieren, wenn Polen dort konventionell interveniert.

* Polen wird eine ‘ukrainische Legion’ aufstellen und Flüchtlinge ermutigen, zum Kämpfen zurückzukehren

Der oben beschriebene Rahmen wird durch die Teilnahme ukrainischer Flüchtlinge in Polen und anderswo in Europa an Ausbildungsprozessen unter polnischer Leitung ergänzt, während Warschau andere ermutigen wird, in ihre Heimat zurückzukehren und auf Wunsch Kiews in ihren Streitkräften zu dienen. Einige EU-Länder könnten ukrainische Flüchtlinge nach Polen zurückschicken, wenn sie dort nicht zuerst den Flüchtlingsstatus beantragen, woraufhin sie entweder gezwungen werden, sich der “ukrainischen Legion” anzuschließen oder nach Hause zurückzukehren, um sofort ohne polnische Ausbildung zu kämpfen.

* Polen erwägt offiziell, russische Raketen abzufangen

Obwohl im April letzten Jahres festgestellt wurde, dass “es überraschend wäre, wenn polnische Patriot-Systeme zum Schutz der Westukraine eingesetzt würden“, vor allem weil die anglo-amerikanische Achse sich dagegen aussprach, zieht Polen dieses Szenario offiziell in Betracht, wie ihr Pakt beweist. Der Vorbehalt ist jedoch, dass sie “die notwendigen Verfahren befolgen müssen, die von den beteiligten Staaten und Organisationen vereinbart wurden”, so dass die Entscheidung der NATO (und damit den Führern der anglo-amerikanischen Achse) überlassen bleibt, die immer noch anderer Meinung sein könnten.

Wie man sieht, bringt der polnisch-ukrainische Sicherheitspakt die Ukraine auf den Weg, ein polnischer Klientelstaat zu werden, dessen Ergebnis die Belohnung der USA für Polen dafür ist, dass es seine konservativ-nationalistische Regierung durch eine liberal-globalistische ersetzt und sich dann Deutschland umfassend unterordnet. Die sich abzeichnende Arbeitsteilung sieht vor, dass Deutschland die “Festung Europa” aufbaut, Polen das “Projekt Ukraine” leitet und die USA “von hinten“führen, indem sie beide beaufsichtigen und bei Bedarf unterstützen.