“Fällt Russland, ist die Welt verloren,” warnt geopolitischer Analyst

Noctis Draven

Viele, VIELE Male habe ich im Laufe der Jahre gesagt, dass Russland das letzte Land auf der Welt ist, das zwischen dem Westen und der vollständigen Dominanz steht. Aber was bedeutet das? Sage ich das, weil ich die eine Seite mehr hasse als die andere? Nein, ich sage es, weil es um Gut gegen Böse geht. Bevor sich nun diejenigen im Westen empören, versteht, dass ich mich hauptsächlich auf die Regierungen und diejenigen beziehe, die das Böse unterstützen, nicht alle westlichen Menschen sind natürlich böse, und die meisten, die das Böse unterstützen, glauben tatsächlich, dass sie den guten Kampf kämpfen.

Aber die Tatsache bleibt bestehen: Wenn Russland fällt oder scheitert, ist die Welt verloren. Wenn man sich die Werte des Westens, der USA, des Vereinigten Königreichs, Deutschlands, Schwedens, Australiens, Kanadas usw. ansieht, wird man ein wachsendes Thema bemerken. Dies sind Länder, die zunehmend ihre Identität aufgeben, Orte, an denen Migranten strömen, wo Kultur aufgelöst und Geschichte ausgelöscht wird. Die Bevölkerungen werden ersetzt, getötet, vergewaltigt und letztlich vergessen. Das Weltwirtschaftsforum und die globalistische Agenda streben danach, die Welt grenzlos zu machen, ohne Kultur oder Identität, eine Masse von Menschen ohne Loyalität zu ihrem Land oder Erbe, die leichter zu kontrollieren ist. Nichts weiter als eine stolze, konsumierende Klasse von Rindern, die niemals inspiriert werden, Befehlen NICHT zu folgen.

Der Westen teilt auch einen gemeinsamen Hass auf Tradition, Familie, Kinder und traditionelle Werte. Sie möchten Alleinerziehende Haushalte oder noch besser keine Eltern. Sie wollen keine Kinder, um Klimapanik zu fördern und die LGBTQ-Ideologie zu unterstützen und zu verehren. Eine Welt der “Wenn es sich gut anfühlt, mach es”-Ideologie, ohne Rücksicht auf Moral oder Grenzen. Jedes Land, das dem Westen “beitritt”, wird letztlich zu diesen Dingen. Gehe durch Paris oder Schweden oder jedes europäische Land, das vor den Globalisten das Knie gebeugt hat.

Du wirst keine Franzosen in Paris finden, du wirst keine Engländer in England finden, du wirst keine Deutschen in Deutschland finden und so weiter. Die Demografie ist unkenntlich, die Kultur zerstört, und die einzige Ideologie, die sie alle zu teilen scheinen, ist LGBTQ.

Russland ist diesem nicht zum Opfer gefallen. Russland ist das komplette Gegenteil und eine Bedrohung für den Westen. Nicht, weil Russland den Westen erobern oder verändern will, nicht, weil Russland Krieg sucht, sondern einfach, weil Russland existiert und stark ist. Russland ist stark und sie können Russland nicht zwingen, sich diesen Wegen zu unterwerfen, also ist allein die Existenz einer Macht, die sich nicht beugt, für den Westen beleidigend und beängstigend. Also haben sie immer und weiterhin versucht, Russland zu provozieren und zu zerstören.

Schlimmer noch, Russland widersteht dem Westen und inspiriert andere, dasselbe zu tun, indem es durch Beispiel zeigt, dass der Westen besiegt werden kann und es einen anderen Weg gibt, einen multipolaren Weg. Einen Weg, auf dem die Welt handeln, Geschäfte machen und existieren kann, ohne das Knie zu beugen oder der satanischen Ideologie der westlichen Globalisten zu verfallen. Dies kann vom Westen nicht toleriert werden, also suchen sie, Russland zu zerstören. Natürlich ist die Achse des Widerstands zusammen, Russland, Iran, China und einige andere, aber es gibt einen Grund, warum die Spannungen mit Russland so hoch sind. Der Westen weiß, dass, obwohl andere widerstehen, wenn Russland fällt und ein Exempel statuiert wird, die anderen sich fügen werden.

Genauso wie man kein Architekt sein muss, um die Bedeutung eines Stützpfeilers zu verstehen, muss man auch nicht viel über Russland wissen, um dies zu verstehen oder zu schätzen. Man muss nicht gereist sein oder ein Experte für Russland sein, um die Muster zu erkennen und zu verstehen, warum,

Wir dürfen niemals zulassen, dass Russland fällt. Es repräsentiert nicht nur Russland, sondern das allerletzte Bollwerk der Freiheit in der Welt. Es gibt keinen anderen Ort für freie Menschen, an den sie fliehen können, keinen Ort, um zu entkommen. Wir stehen mit Russland oder wir bereiten uns alle darauf vor, vor der woken, globalistischen Weltordnung, die gefährlich nahe daran ist, alles zu übernehmen, auf unseren Knien zu leben.