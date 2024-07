“Ich bin kein Terrorist”: Briefe von Kindern aus Gaza beklagen die täglichen Schrecken der israelischen Angriffe

„Wir leben in einem ständigen Zustand der Angst und Furcht, mit Granaten, die uns rund um die Uhr begleiten, Leben fordern und nur diejenigen verschonen, die das Glück haben, zu überleben“, schrieb ein palästinensisches Mädchen an den britischen Premierminister Keir Starmer.

Brett Wilkins

Eine in Großbritannien ansässige humanitäre Gruppe überbrachte am Dienstag „herzzerreißende“ Briefe von zwei palästinensischen Mädchen – darunter eines, das bei einem israelischen Angriff seinen Arm verloren hat -, in denen sie den neuen Labour-Premierminister Keir Starmer anflehen, „einzugreifen und einen dauerhaften Waffenstillstand“ in Gaza herbeizuführen.

„Wir schreiben Ihnen aus vollem Herzen und mit einem Geist, der durch das tägliche Leid, das uns der brutale Krieg zufügt, zermalmt ist“, schrieb der 15-jährige Mais Abdel Hadi, Vorsitzender des von Jugendlichen geleiteten Palästinensischen Kinderrats, in einem Brief, den die Wohltätigkeitsorganisation Christian Aid an Starmers Büro in London übergab. Der Palestinian Children’s Council ist ein Partner des Palestinian Center for Human Rights.

„Wir leben in einem ständigen Zustand der Angst und Furcht, mit Granaten, die uns rund um die Uhr begleiten, Leben abschneiden und nur diejenigen verschonen, die das Glück haben, zu überleben“, sagte Hadi, dessen Familie aufgrund der Zerstörung ihres Hauses zwangsumgesiedelt wurde. „Zerstörung und Verwüstung umgeben uns von allen Seiten. Unsere Frage ist: Warum müssen wir Kinder einen so schrecklichen Preis zahlen?“

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen wurden täglich durchschnittlich 58 Kinder getötet – insgesamt etwa 16.000 – seit Israel nach den von der Hamas geführten Angriffen am 7. Oktober letzten Jahres seinen Vergeltungsangriff und die Belagerung des Gazastreifens begonnen hat.

Nach Angaben des Ministeriums, dessen Zahlen vom israelischen Geheimdienst als zuverlässig eingestuft werden, haben israelische Bomben und Kugeln mehr als 34.000 palästinensische Kinder verwundet, und Tausende weitere werden vermisst und sind vermutlich tot oder unter den Trümmern zerbombter Häuser und anderer Gebäude begraben. Weitere 17.000 Kinder im Gazastreifen sind Waisen.

„Wir wachen jeden Tag mit dem Lärm von Bomben und Raketen auf und haben keinen sicheren Ort, an dem wir Zuflucht suchen können“, erklärte Hadi. „Dieser brutale Krieg hat uns unsere Häuser, Schulen, Familien, Verwandten, Freunde und Klassenkameraden genommen. Er hat uns gezwungen, in ärmlichen Zelten und unter freiem Himmel zu schlafen, wobei unsere Körper tagsüber von der Sonne versengt wurden und wir nachts wegen der ständigen Luftangriffe und des willkürlichen Beschusses nicht schlafen konnten.“

„Wir brauchen Ihre Unterstützung und Ihr dringendes Eingreifen, um diese Tragödie zu beenden“, betonte sie gegenüber dem neugewählten Premierminister.

Hadi fuhr fort:

Wir fordern einen sofortigen Waffenstillstand und die Herstellung des Friedens, denn wir, die Kinder Palästinas, verdienen es, in Sicherheit und Frieden zu leben. Wir fordern Sie außerdem auf, sich für den Wiederaufbau unserer zerstörten Schulen und Krankenhäuser einzusetzen und die notwendige psychologische und pädagogische Unterstützung zu leisten, damit wir unser Leben und unsere Zukunft wieder in die Hand nehmen können.

Stoppen Sie den Tod durch Verhungern, das Töten durch Verweigerung von Medikamenten und die Zerstörung von Gesundheitszentren. Bringt das Leben zurück durch Lieder, Gedichte und Musik. Wir sind Kinder, die auf ein menschenwürdiges Leben hoffen und nicht wollen, dass jemand leidet.

Rettet unser Leben, unsere Träume und Rechte und bewahrt unsere Kindheit. Wir sind nicht nur Zahlen oder Nachrichten in den Medien; wir sind lebendige Seelen, die Hoffnung in ihren Herzen tragen und auf Ihr schnelles und wirksames Handeln warten.

Die sechzehnjährige Hala Abu Saleem, eines von Tausenden von amputierten Kindern in Gaza, fragte: „Wird meine Hand nachwachsen? Oder bin ich dazu verurteilt, ohne einen Arm zu leben?“

„Ich bin keine Terroristin, die ausgerottet werden muss“, beteuerte Saleem, deren Familie nach der Bombardierung ihres Hauses ebenfalls zwangsumgesiedelt wurde. „Ich bin kein Terrorist, wenn mein Haus zerstört und meine Familie getötet wird. Ich bin kein Terrorist, wenn ich in einem Zelt lebe, in dem es tagsüber brennt und nachts friert, das nicht einmal für Tiere geeignet ist!“

„Es ist an der Zeit, dass Sie die Konsequenzen für Ihre Fehler von vor über einem Jahrhundert tragen“, fügte Saleem hinzu. Das britische Empire herrschte zu Beginn des 20. Jahrhunderts über Palästina und ermöglichte die zionistische Kolonisierung, bevor es diese Politik gegen den Widerstand der arabischen Bevölkerung wieder rückgängig machte.

„Beenden Sie die Besatzung“, flehte sie. „Stoppt den Völkermord!“

Starmer, der am 5. Juli Premierminister wurde, hat keine Anzeichen dafür gegeben, dass seine Regierung von der fast bedingungslosen Unterstützung der vorherigen konservativen Regierung für Israel abweichen wird. Als Oppositionsführer löste er in Großbritannien – einem Land, in dem es in den letzten neun Monaten zu massiven pro-palästinensischen Demonstrationen kam – darüber hinaus große Empörung aus, als er zunächst Israels „Recht“ unterstützte, im Gazastreifen Wasser und Strom abzustellen, was als Beweis für einen Völkermord angeführt wurde. Später zog er seine Aussage zurück.

Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen hat den Gazastreifen als den „gefährlichsten Ort der Welt, um ein Kind zu sein“ bezeichnet. Nach Angaben des Palästina-Hilfswerks der Vereinten Nationen wurden in den ersten vier Monaten des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen mehr Kinder getötet als in allen Kriegen der Welt in den letzten vier Jahren. Die israelischen Streitkräfte sollen gezielt Kinder angegriffen und umgebracht haben. Israelische Kampfflugzeuge werfen mit Schrapnellen gespickte Splitterbomben ab, die nach Angaben von Ärzten die Körper von Kindern ausweiden und einen „ständigen Strom von Amputationen“ verursachen.

Israel wird auch beschuldigt, Hunger als Kriegswaffe einzusetzen und Dutzende von Kindern durch Unterernährung, Dehydrierung und fehlende medizinische Versorgung zu töten.

Neben dem Töten, Verstümmeln, Verhungern und Verwaisen von Kindern hat Israels Krieg, wie es eine Mutter aus Gaza beschrieb, die vollständige psychologische Zerstörung“ der in der Enklave lebenden Jugendlichen zur Folge.

Letzten Monat hat UN-Generalsekretär António Guterres Israel auf die so genannte „Liste der Schande“ der Länder gesetzt, die in Kriegen und anderen bewaffneten Konflikten Kinder töten und verletzen.

Das Verhalten Israels in dem 283 Tage dauernden Krieg, in dem mehr als 137 500 Palästinenser im Gazastreifen getötet, verstümmelt oder vermisst wurden, wird vom Internationalen Gerichtshof in einem von Südafrika geführten Völkermordverfahren untersucht.

Der Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, möchte auch den israelischen Minister Benjamin Netanjahu und den Verteidigungsminister Yoav Gallant wegen Verbrechen wie Ausrottung und erzwungenem Hungertod verhaften. Khan beantragte außerdem Haftbefehle gegen drei hochrangige Hamas-Führer, die seit 2006 den Gazastreifen regieren.