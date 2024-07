Corbett Report: UN Agenda 21 – Globale Überwachung und Kontrolle durch verdeckte Maßnahmen

Laut Rosa Koire fördert die Agenda 21 der Vereinten Nationen verdeckte Maßnahmen zur Überwachung und Kontrolle aller menschlichen Aktivitäten.

“Die Agenda 21 ist … der Plan, alles Land, alles Wasser, alle Pflanzen, alle Mineralien, alle Tiere, alle Gebäude, alle Produktionsmittel, alle Informationen, alle Energie, alle Bildung und alle Menschen auf der Welt zu inventarisieren und zu kontrollieren”.

In diesem Auszug aus einem Interview mit James Corbett aus dem Jahr 2012 beschreibt die verstorbene Rosa Koire, Autorin von „HINTER THE GREEN MASK: UN Agenda 21“, wie der Aktionsplan der Vereinten Nationen, die Agenda 21, als „Plan zur Inventarisierung und Kontrolle von allem Land, allem Wasser, allen Pflanzen, allen Mineralien, allen Tieren, allen Gebäuden, allen Produktionsmitteln, allen Informationen, aller Energie, aller Bildung und allen Menschen auf der Welt“ fungiert.

Koire hebt besonders hervor, dass das Ziel des Plans die Abschaffung des Privateigentums ist.

"Agenda 21 ist…der Plan, alles Land, alles Wasser, alle Pflanzen, alle Mineralien, alle Tiere, alle Bauwerke, alle Produktionsmittel, alle Informationen, alle Energie, alle Bildung und alle Menschen auf der Welt zu inventarisieren und zu kontrollieren."



In diesem Ausschnitt aus einem Interview von 2012 mit… pic.twitter.com/iW5LYXLO3t — Sense Receptor (@SenseReceptor) Juli 4, 2024

Übersetzung des Clips:.

“Die Agenda 21 ist der Aktionsplan. Es ist der Plan, alles Land, alles Wasser, alle Pflanzen, alle Mineralien, alle Tiere, alle Gebäude, alle Produktionsmittel, alle Informationen, alle Energie, alle Bildung und alle Menschen auf der Welt zu inventarisieren und zu kontrollieren. Das ist es. Es ist vollkommen allumfassend.”

Corbett: „Es ist so umfassend. Sie betrifft so viele verschiedene Aspekte des täglichen Lebens, dass es erstaunlich ist, wie wenige Menschen tatsächlich von der Agenda 21 gehört haben, geschweige denn wissen, was sie ist. Wie kann es funktionieren, dass sie so geheim bleibt und gleichzeitig völlig offen ist?

Koire: „Ja, das ist genial. Es ist eine Tarnung, es funktioniert im Verborgenen. Das liegt daran, dass es unter so vielen verschiedenen Namen bekannt ist. Sie sehen ihn in Ihrer Stadt als Regionalplan, normalerweise als One Bay Area oder Vision 2025 oder Our Future 2050, so etwas in der Art. Der Plan wurde unterzeichnet. Es war ein echtes Abkommen der Vereinten Nationen, das 1992 von unserem Präsidenten George H. W. Bush zusammen mit 178 anderen Staatsoberhäuptern unterzeichnet wurde. Und Sie werden hören, dass es ein altes, verstaubtes Programm ist, dass es nicht bindend ist, dass es keine Auswirkungen auf Sie hat. Das ist eine Lüge. Die Wahrheit ist, dass es 1993 durch den Präsidentenrat für nachhaltige Entwicklung in die USA zurückgebracht wurde und alle Bundesbehörden ihre Richtlinien geändert haben, um sie an die nachhaltige Entwicklung der Agenda 21 der Vereinten Nationen anzupassen“.

Corbett: „Das ist richtig. Lassen Sie uns zu den Anfängen zurückgehen, denn wie Sie schon sagten, wurde sie erstmals 1992 auf dem Erdgipfel in Rio unterzeichnet, aber sie hat ihre Wurzeln in Politiken, die mindestens bis in die 1970er Jahre zurückreichen. Lassen Sie uns ein wenig über die Geschichte dieser Ideen der nachhaltigen Entwicklung und ihrer Entstehung sprechen.

Koire: „Ja, das ist großartig. Wissen Sie, das ist so etwas, wo man denkt, wie könnte ich gegen Nachhaltigkeit sein? Es klingt einfach so großartig. Ich meine, wer will nicht nachhaltig sein? Natürlich ist dieses Konzept der nachhaltigen Entwicklung ein Konzept, das direkt von den Vereinten Nationen aus dem Jahr 1987 stammt, von der Brundtland-Kommission, der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung. Die haben ein Buch geschrieben mit dem Titel ‘Unsere gemeinsame Zukunft’. Darin wurde nachhaltige Entwicklung erstmals offiziell definiert als eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen.

“Klingt gut, oder? Aber es hat seine Wurzeln in früheren Treffen der Vereinten Nationen, 1972 und dann wieder 1976, als Habitat I und II beschlossen, dass privater Landbesitz tatsächlich eine Bedrohung für die soziale Gerechtigkeit der Menschen auf dem Planeten darstellt. Das ist ein ganz wesentlicher Teil der Agenda 21 der Vereinten Nationen, weil es tatsächlich ein Angriff auf das Privateigentum ist. Und, wir müssen auch daran denken, dass wir selbst unser wichtigstes Privateigentum sind, und dieser Plan ermöglicht in der Tat die interne Überwachung, das Gesetz über die nationale Verteidigung, Drohnen und die Kontrolle all unserer Aktivitäten auf dem Planeten“.

Komplettes Video hier: