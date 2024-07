26-Jähriger, der nach COVID-Impfung starb, wurde nicht “korrekt” über das Risiko der Impfung informiert

Von Michael Nevradakis, Ph.D.

Eine Arztpraxis im Vereinigten Königreich hat eingeräumt, dass ein 26-jähriger Mann, der 13 Tage nach der Verabreichung des Impfstoffs COVID-19 von AstraZeneca an einem Blutgerinnsel im Gehirn verstarb, nicht korrekt über das von dem Impfstoff ausgehende Risiko informiert wurde, berichtete die BBC am Freitag.

Jack Hurn aus Redditch, England, wurde am 29. Mai 2021 in der Revival Fires Clinic in Dudley geimpft. Er wurde von seiner Freundin Alex Jones begleitet, die ebenfalls geimpft, aber nicht verletzt wurde.

Hurn hatte vor kurzem seinen Abschluss in Automobildesign an der Universität Coventry mit Auszeichnung gemacht und wollte Jones im Sommer einen Heiratsantrag machen. Die beiden hatten vor kurzem ein gemeinsames Haus gekauft.

Nach Aussagen von Michael Portman-Hann, dem Anwalt von Hurns Familie, im Mai 2022 äußerten sowohl Hurn als auch Jones Bedenken gegen den Impfstoff von AstraZeneca und baten um eine Alternative.

Das Personal des Impfzentrums weigerte sich jedoch und sagte ihnen angeblich, dass der Impfstoff von Pfizer nicht verfügbar sei und versicherte ihnen, dass der Impfstoff von AstraZeneca sicher sei.

Die BBC berichtete, dass Hurn am 6. Juni 2021, acht Tage nach seiner Impfung, Kopfschmerzen bekam. Er wurde in das Alexandra Hospital in Redditch eingeliefert, wo bei einer Gehirnuntersuchung ein Blutgerinnsel festgestellt wurde.

Hurns Familie glaubt, dass er am nächsten Tag einen Schlaganfall erlitt. Aufgrund der COVID-19-Beschränkungen konnten sie ihn jedoch nicht besuchen.

Jacks Familie “fand es sehr schwierig, über mehrere Tage hinweg aktuelle Informationen vom Krankenhauspersonal zu erhalten”, sagte Portman-Hann im Mai 2022. “Sie sagen, es herrschte Verwirrung darüber, ob Jack tatsächlich einen Schlaganfall erlitten hatte, während er in Redditch war, und sie konnten keine klaren Antworten über seinen Zustand erhalten.

Hurn wurde daraufhin in das Queen Elizabeth Hospital in Birmingham verlegt. Dort wurden bei den Untersuchungen “katastrophale” Blutungen im Gehirn festgestellt, die unmittelbar zu seinem Tod beitrugen.

Nach Angaben der BBC teilte das Krankenhauspersonal seiner Familie mit, dass nichts mehr getan werden könne, und er starb am 11. Juni 2021. Jones sagte, sie seien nicht über die Schwere der möglichen Nebenwirkungen des Impfstoffs informiert worden.

“Es wurde uns nicht klar gemacht, dass der Impfstoff tödlich ist und dass die Blutgerinnsel das Gehirn betreffen”, sagte Jones. “Das hätte für uns einen Unterschied gemacht.”

Anchor Medical Practice, die federführende Praxis des lokalen Primärversorgungsnetzes, das das Impfzentrum beaufsichtigte, ist nach britischem Recht in solchen Fällen haftbar, berichtete die BBC.

Die Anchor Medical Practice hat den Impfstoff nicht verabreicht. Sie hat jedoch eine Pflichtverletzung eingeräumt, aber keine Haftung für den Tod von Hurn übernommen.

In einem Schreiben an die Anwälte der Familie Hurn, das von der BBC eingesehen wurde, erklärten die Anwälte der Anchor Medical Practice: “Es wird zugegeben, dass Jack gesagt wurde, das Risiko für eine Blutgerinnung sei eins zu 250.000, obwohl das tatsächliche Risiko für seine Altersgruppe eins zu 50.000 war.”

“Es wird eingeräumt, dass das Versäumnis, die korrekte Risikogröße für Blutgerinnsel zum Zeitpunkt der Einholung von Jacks Zustimmung anzugeben, eine Pflichtverletzung war”, heißt es in dem Schreiben weiter.

Hurns Tod führte zu einer Untersuchung, zu der die Gerichtsmediziner in England und Wales verpflichtet sind, wenn es sich um einen plötzlichen, ungeklärten Todesfall handelt, der durch medizinische Fehler oder Fahrlässigkeit verursacht worden sein könnte.

Beamte des Gesundheitswesens im Vereinigten Königreich und in der EU sind außerdem verpflichtet, wahrscheinliche Fälle von impfstoffbedingter Thrombose und Thrombozytopenie an das Expert Haematology Panel des Vereinigten Königreichs und an Public Health England zu melden.

Eine Untersuchung im Vereinigten Königreich findet öffentlich statt und ist ein formelles Verfahren. Anders als bei einem Strafverfahren gibt es keine Anklage und keine Verteidigung. Die Ergebnisse der Untersuchung können jedoch zu Gerichtsverfahren wegen Kunstfehlern führen.

Im Fall von Hurns Tod führten die Ergebnisse der Untersuchung zu rechtlichen Schritten, die seine Familie laut BBC gegen die Arztpraxis eingeleitet hat, da die Entscheidung, sich impfen zu lassen, ihr Leben zerstört habe.

Risiken des Impfstoffs von AstraZeneca waren bereits im April 2021 bekannt

Im Frühjahr 2021 hatten die Gesundheitsbehörden im Vereinigten Königreich und in Europa damit begonnen, Ärzten zu raten, Menschen unter 30 Jahren aufgrund bekannter Risiken Alternativen zu den COVID-19-Impfstoffen von AstraZeneca anzubieten, berichtet die BBC.

Am 7. April 2021 bestätigte das britische Joint Committee on Vaccination and Immunisation (Gemeinsamer Ausschuss für Impfungen und Immunisierung ) Berichte über das “extrem seltene” unerwünschte Ereignis einer gleichzeitigen Thrombose (Blutgerinnsel) und Thrombozytopenie (niedrige Thrombozytenzahl) nach der Impfung mit der ersten Dosis des COVID-19-Impfstoffs von AstraZeneca.

Am selben Tag gaben die europäischen Aufsichtsbehörden bekannt, dass sie einen “möglichen Zusammenhang” zwischen dem Impfstoff von AstraZeneca und “sehr seltenen” Blutgerinnseln entdeckt haben, aber zu dem Schluss gekommen sind, dass der Nutzen des Impfstoffs immer noch die Risiken überwiegt.

Die Ankündigung erfolgte, nachdem die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) 62 gemeldete Fälle von zerebraler Venensinusthrombose und 24 Fälle von Splanchnikusvenenthrombose in der EU-Datenbank für Arzneimittelsicherheit (EudraVigilance) bis zum 22. März 2021 überprüft hatte.

Achtzehn der Fälle verliefen tödlich.

Die EMA und die britische Arzneimittelzulassungsbehörde (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, MHRA) empfahlen zunächst keine Altersbeschränkungen für den Impfstoff, obwohl die MHRA vor einer “leicht erhöhten Inzidenz in den jüngeren Altersgruppen der Erwachsenen” warnte.

Die MHRA-Behörden rieten, dass die “sich entwickelnden Erkenntnisse bei der Erwägung der Verwendung des Impfstoffs berücksichtigt werden sollten”.

Diese Bedenken veranlassten Jonathan Van-Tam, den damaligen stellvertretenden Chief Medical Officer Englands, zu der Empfehlung, dass Menschen unter 30 Jahren im Vereinigten Königreich eine Alternative zu der Impfung von AstraZeneca angeboten werden sollte, sofern eine solche verfügbar sei und keine wesentliche Verzögerung verursache.

Mehrere Klagen gegen AstraZeneca wegen impfstoffbedingter Todesfälle und Verletzungen

Der Impfstoff COVID-19 von AstraZeneca, der gemeinsam vom Jenner Institute und der Oxford Vaccine Group an der Universität Oxford in Großbritannien entwickelt wurde, wurde in großem Umfang an Menschen in Großbritannien und weiten Teilen Europas verabreicht.

Bis Januar 2022 wurden im Vereinigten Königreich etwa 50 Millionen Dosen des Impfstoffs COVID-19 von AstraZeneca verabreicht.

Zahlreiche Berichte über schwere Nebenwirkungen und Todesfälle nach der Verabreichung des AstraZeneca-Impfstoffs haben seitdem für Schlagzeilen gesorgt – und auch zu Klagen gegen das Unternehmen geführt, die derzeit noch anhängig sind.

Im April 2021 starb der 27-jährige britische Ingenieur Jack Last an “katastrophalen Hirnblutungen”, kurz nachdem er den AstraZeneca-Impfstoff erhalten hatte. Im darauffolgenden Monat starb der 48-jährige britische Rockmusiker Zion an einer “katastrophalen Hirnverletzung”, nachdem er den AstraZeneca-Impfstoff erhalten hatte.

AstraZeneca ist derzeit Beklagter in einer Sammelklage im Vereinigten Königreich. 51 Kläger haben schwere Verletzungen im Zusammenhang mit dem Impfstoff geltend gemacht. Zwölf der Kläger handeln im Namen eines Angehörigen, der angeblich an den durch den Impfstoff verursachten Blutgerinnungsstörungen gestorben ist.

Obwohl der Impfstoff COVID-19 von AstraZeneca in den USA nie zugelassen wurde, verklagte Brianne Dressen, eine Teilnehmerin an der klinischen Studie für den Impfstoff in den USA, die im Jahr 2020 schwere Verletzungen erlitt, den Impfstoffhersteller im Mai wegen Vertragsbruchs.

Laut Jessens Klage hat sich AstraZeneca im Rahmen eines Vertrags zwischen AstraZeneca und den Teilnehmern der klinischen Studie verpflichtet, die medizinischen Kosten für alle impfstoffbedingten Verletzungen zu übernehmen.

Im Rahmen der laufenden Sammelklage in Großbritannien räumte AstraZeneca in den beim britischen High Court eingereichten Unterlagen ein, dass das Medikament “in sehr seltenen Fällen TTS” – auch als impfstoffinduzierte thrombotische Thrombozytopenie bezeichnet – verursachen kann.

TTS wird mit den Impfstoffen COVID-19 von AstraZeneca und Johnson & Johnson in Verbindung gebracht. Die Erkrankung führt dazu, dass der Körper Blutgerinnsel bildet, die lebensbedrohlich sein können.

Auch andere Studien haben den COVID-19-Impfstoff von AstraZeneca – und mehrere in den USA zugelassene COVID-19-Impfstoffe – mit Blutgerinnungsstörungen in Verbindung gebracht.

Im Mai kündigte AstraZeneca die weltweite Rücknahme seines COVID-19-Impfstoffs an.

Der Rückzug begann im März, als AstraZeneca freiwillig die für die Vermarktung eines Medikaments in der EU erforderliche Zulassung zurückzog. Daraufhin erließ die EMA eine Mitteilung, dass der Impfstoff nicht mehr zugelassen ist.

AstraZeneca behauptete, die Entscheidung, das Medikament zurückzuziehen, stehe nicht im Zusammenhang mit dem Eingeständnis von TTS und der Zeitpunkt sei zufällig. Laut Reuters erklärte das Unternehmen, es ziehe den Impfstoff zurück, weil es einen “Überschuss an verfügbaren aktualisierten Impfstoffen” gebe, die an neue COVID-19-Varianten angepasst seien, was zu einem Rückgang der Nachfrage nach seinem Impfstoff geführt habe.