Finanzielles trojanisches Pferd: Soros’ Open Society Foundations schleichen sich heimlich in den Globalen Süden

Die von George Soros gegründeten Open Society Foundations (OSF) kündigten am 16. Juli an, dass sie im Rahmen des neuen Programms “Economic and Climate Prosperity” in den nächsten acht Jahren 400 Millionen Dollar zur Unterstützung der Entwicklung grüner Industriepolitiken im Globalen Süden bereitstellen werden.

Worum geht es bei der Initiative?

Das Programm “Economic and Climate Prosperity” soll den Übergang zu sauberer Energie und weg von kohlenstoffintensiven Industrien in den Ländern des Globalen Südens erleichtern, so Binaifer Nowrojee, Präsidentin der OSF. “Wir brauchen neue Ideen, um gerechtere und fairere Gesellschaften zu schaffen”, erklärte Nowrojee.

Zu diesem Zweck werden Mittel an “zivilgesellschaftliche Organisationen” und “unabhängige wirtschaftliche Denkfabriken” in Amerika, Afrika, dem Nahen Osten und Nordafrika sowie Südostasien verteilt. Auf der Website der OSF werden insbesondere Brasilien, Mexiko, Südafrika, Senegal, Malaysia und Indonesien genannt, wobei die ersten Zuschüsse noch in diesem Jahr gewährt werden sollen.

Die neu enthüllte Initiative ist die erste nach einer zweijährigen organisatorischen Transformation bei den OSF, die angeblich von George Soros’ Sohn Alex vorangetrieben wurde, der im Dezember 2022 zum Vorsitzenden des Stiftungsrats gewählt wurde. Im vergangenen Jahr erklärte die Förderorganisation, dass sie praktisch die Finanzierung von Projekten in der EU einstellen und sich stattdessen auf die Unterstützung von Entwicklungsländern konzentrieren werde.

Die 1993 gegründeten Open Society Foundations (OSF) sind bekannt dafür, ein Netzwerk von Zweigstellen zu schaffen, die in 120 Ländern weltweit tätig sind. Einige dieser Nationen haben seitdem von außen finanzierte gewaltsame und blutige Farbrevolutionen erlebt. Länder wie Russland, Ungarn, Myanmar und andere haben die OSF sogar wegen Einmischung in ihre souveränen Angelegenheiten ausgewiesen.

Die Global-Süd-Initiative der OSF scheint mit BRICS, der Shanghai Cooperation Organization (SCO) und den Bemühungen der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU) zu konkurrieren, eine gerechte Weltordnung aufrechtzuerhalten und politische, Handels- und Sicherheitsbeziehungen mit aufstrebenden Volkswirtschaften zu stärken.